Samuli Samuelssonin yhteistyökuviot muuttuivat kertarysäyksellä toissa kesänä.

Suomen eturivin pikajuoksijoihin lukeutuvan Samuli Samuelssonin somesuosio räjähti toissa kesänä yhdessä yössä. Tuolloin pikakiitäjä avautui tulleensa tylysti tyrmätyksi yhteistyöneuvotteluissa sen takia, ettei hänellä ollut firman mukaan tarpeeksi someseuraajia.

Samuelssonin avautuminen levisi laajalle, ja muun muassa Facebookin Naistenhuone-kanavalla huomiota herättänyt tapaus johti siihen, että Samuelsson sai vuorokaudessa yli 20 000 uutta Instagram-seuraajaa.

Vajaa pari vuotta myöhemmin pikatahtia ryöpsähtäneen somejulkisuuden vaikutukset näkyvät yhä selkeästi Samuelssonin taloudenpidossa. Lisähuomion myötä on tullut yhteistyösopimuksia, jotka helpottavat Suomen aivan kirkkaimman tähtikastin taustalla puurtavaa huippuyleisurheilijaa.

– Tällä tasolla, jolla minä urheilen, on välillä vielä vaikeaa taloudellisesti, ja somen kautta olen saanut sopivia yhteistyökumppanuuksia, joista on saanut korvausta. Sen tämä on tuonut, että on pystynyt oman arkensa ja vuokransa maksamaan, Samuelsson sanoo Ilta-Sanomille.

– Syksyllä olin toki myös töissä optikkona viisi tuntia viikossa, mutta nyt kun alkaa kesään valmistautuminen, en kyllä millään ehdi töihin. Olen saanut nytkin somen kautta kolme diiliä, jotka ovat taloudellisesti vähän auttaneet.

Somekohun jäljet näkyvät yhä myös siinä, että hihasta nykijöitä riittää aiempaa enemmän.

– Sellaisia ihmisiä, jotka eivät välttämättä urheilua kovin aktiivisesti seuraa, tulee enemmän juttelemaan. Kohun jälkeen on tullut enemmän semmoista tunnettavuutta.

Innokkaita yhteistyökumppaneita olisi Samuelssonin mukaan riittänyt enemmänkin, mutta suurimman osan kohdalla juoksija on vetänyt jarrua.

– Kyselyitä on tullut paljon, mutta suurimman osan niistä olen hylännyt. Omaan urheilemiseen ja siviiliammattiin liittyvät yhteistyöt ovat olleet sellaisia, että homma on pysynyt luontevana.

Samuelssonin alkuperäisen avautumisen taustalla oli harmitus siitä, että sosiaalisen median hallitseminen on jo lähes välttämätöntä, jos suomalainen yleisurheilija haluaa rahoittaa urheiluaan.

Ajatukset eivät ole tämän suhteen parissa vuodessa muuttuneet.

– Edelleen on sääli, että pelkästään urheilemalla ei voi saada sponsorisopimuksia, vaan siinä katsotaan niitä seuraajamääriä. Sehän pätee edelleen. Minun kohdallani seuraajia tuli yhtäkkiä todella paljon, mutta on surullista, että on urheilijoita, joista yhteistyökumppanit eivät kiinnostu seuraajamäärien takia.

– Joillekin somen tekeminen tulee luonnostaan, mutta jos ei tule, se saattaa sulkea ovia.

Samuli Samuelsson viime kesän Kalevan kisoissa Tampereella.

Vaikka somen merkitys Samuelssonin urheilu-uran avittajana onkin kasvanut huomattavasti, ei hän suostu ottamaan Instagram-julkaisuista itselleen stressiä. Se on ehto myös yhteistöissä.

– Mulla on loppujen lopuksi aika vapaat kädet. Yritän jättää somen toissijaiseksi asiaksi edelleen.

Vaikka Samuelssonin seuraajamäärä räjähti yhdessä yössä, on se säilynyt sen jälkeen korkeana. Tällä hetkellä 26-vuotiaalla juoksijalla on Instagramissa seuraajia 23 400, eli huomattavasti enemmän kuin aiemmin.

– En seuraa seuraajamääriäni. Ymmärsin, että koska kaikki tapahtui niin nopeasti, että osa lähti vain hypejunaan mukaan ja halusi antaa tukea siinä vaiheessa. Määrät ovat varmasti tippuneet sieltä, missä ne kävi, mutta en aktiivisesti haalikaan uusia seuraajia. Minua seuraavat juuri ne henkilöt, joita kiinnostaa minua seurata.

Tulevana kesänä Samuelssonin tavoite on tuttu: 100 metrin Suomen ennätys. Viime kesänä jahdissa päästiin taas sadasosaa lähemmäksi, kun Samuelsson tiristi ennätyksekseen Kuortaneella 10,27. Tommi Hartoseen olisi matkaa vielä kuusi sadasosaa.

Jos pitkäaikainen tavoite täyttyy, edessä saattaa olla jopa kaksien arvokisojen kesä – joista etenkin Münchenin EM-kisoissa SE-tuloksella kisataan jo kovista sijoituksista.

– Jos Suomen ennätyksen tekee, niin ovet avautuvat joka paikkaan. Sen rikkomalla voi päästä MM-kisoihinkin. Ja EM-kisoissa Suomen ennätyksellä voi päästä finaaliinkin.