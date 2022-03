Leo Pusa nauttii elämästä, vaikka vauhtia onkin pitänyt hieman hillitä.

Pitkän linjan keihäsvalmentajan Leo Pusan elämä muuttui yhdessä hetkessä viime vuoden huhtikuussa, kun hän sai kotonaan Espoossa sydänkohtauksen.

Vaimon Ulla Pusan antama ensihoito ja pelastushenkilökunnan nopea toiminta pelastivat Leo Pusan hengen, ja kymmenen päivän sairaalavisiitin jälkeen Pusa palasi kotiin sydämentahdistimen kera.

Nyt, vajaata vuotta myöhemmin, arki rullaa taas, mutta moni asia on lopullisesti toisin.

– Eihän se koskaan enää semmoista ole, kuin oli ennen kuin sairastui. Pääasia on se, että hengissä selvisi ja saa jatkaa tätä elämän matkaa, mutta kun laite kuitenkin pistettiin rintaan, niin se pitää aina huomioida. Ei voi liikkua niin väljästi kuin ennen, Pusa sanoo Ilta-Sanomille.

– Askel on vähän lyhentynyt, mutta pääasia, että ollaan elävien kirjoissa vielä.

Pusa valmensi oman heittouransa jälkeen lukuisia keihäänheiton suomalaisia arvokisamenestyjiä, muiden muassa Tapio Korjuksen ja Heli Rantasen hän johdatti olympiavoittajiksi. Pusa jatkaa yhä Tokion olympialaisissa kahdeksanneksi heittäneen Lassi Etelätalon valmentajana.

Tekemistä keihäskonkarilla siis edelleen riittää, vaikka iän vastaansanomattomat vaikutukset ovat alkaneet pikkuhiljaa tuntua. Sydänkohtaus ja sitä seurannut leikkaus olivat Pusan elämässä eräänlainen käännekohta.

– Kun tämä tapahtui, niin jotenkin rupesi itse aistimaan, että ikää on tullut lisää. Liikkuminen on muuttunut. Kun illalla menee nukkumaan, ei koskaan tiedä mihin aamulla jomottaa. Se on iän tuomaa, Pusa pohtii.

Leo Pusa vaimonsa Ullan kanssa viime keväänä Espoossa.

Läheltä piti -tilanne on saanut tiptop-kunnossa itsensä läpi elämänsä pitäneen Pusan tarkkailemaan oman kroppansa tuntemuksia uudella tavalla.

– Kun vielä tiedostaa, että on lisälaite rinnassa, niin tunnustelee ja kuulostelee itseään tarkemmin. Ei se minua sillä tavalla häiritse, ettenkö pystyisi kuitenkin elämään, mutta kyllä sen tiedostaa, että vauhtia on pikkuhiljaa vähän rauhoitettava.

Viime kevään tarinalla oli onnellinen loppu, mutta on selvää, että kuoleman kohtaaminen jättää jälkensä. Sen kuulee myös Pusan pohdinnoista.

– Se oli niin konkreettinen tilanne, kun se tapahtui... siitä jäi paljon mieleen. Jos tapahtuu nyt pienikin muutos olotilassa, sitä pysähtyy heti rauhoittumaan. On joutunut ajattelemaan ja rauhoittelemaan liikkeitä ja menemisiä. Enää ei voi ihan joka paikkaan lähteä niin kuin ennen vanhaan.

Vaikka Pusa joutuukin hieman himmailemaan, hän on silti ikäisekseen vetreässä kunnossa. Liikunta on edelleen iso osa itsekin olympialaisissa asti keihästä heittäneen entisen huippu-urheilijan elämää.

– Vähintään kaksi kertaa viikossa käyn kuntosalilla ja vähintään kolmesti viikossa teen kymmenen kilometrin kävelylenkin. Kyllä minä kunnostani yhä huolen pidän, ei siinä mitään. Se antaa lisäedellytyksiä tähän olemiseen, Pusa sanoo.

Moni ikätoveri kuuntelee selontekoa viikon liikuntasuorituksista varmasti kateellisenakin, mutta kun on koko elämänsä tottunut olemaan poikkeuksellisen urheilullinen, kunnon taipuminen lähemmäs mediaanitasoa kaivertaa väkisin.

– Sepä siinä on, kuten (urheilulääkäri) Helmer Kvist tapasi sanoa, että semmoinen ihminen, joka ei ole koskaan ollut huippukunnossa, ei edes tiedä, mitä se huippukunto on. Huippukunto on eri asia kun normaalikunto, ja siitä kun se vielä rapistuu, niin se on sitten jo surkeaa, Pusa naurahtaa.

Pääasia on kuitenkin se, että sydämen kanssa Pusalla ei ole ollut leikkauksen jälkeen ongelmia. Jos kaikki jatkuu mukavasti, sairaalaan tarvitsee sydänasialla palata vasta muutaman vuoden päästä, kun sydämentahdistimen akut on aika vaihtaa.

Modernin tahdistimen etuja on myös se, että mahdollisista ongelmista kulkeutuu heti tieto Meilahden sairaalaan.

– Yöpöydän vieressä on laite, joka lukee, miten tämä on päivän aikana toiminut. Jos tulisi häikkää, se näkyisi Meilahdessa. He osaavat ottaa yhteyttä, jos tarvitsee lähteä tarkistettavaksi.

Pusa juhlii 75 ikävuoden täyttymistä 23. maaliskuuta. Ajatus merkkipäivästä miellyttää, etenkin kun sen saapuminen ei näyttänyt viime keväänä laisinkaan varmalta.

– Onhan se hienoa, että on saanut olla täällä ja nauttia elämästä suhteellisen terveenäkin vielä näin pitkään. Se tuntuu ihan hienolta. Mielestäni 75 on jo ihan kunnioitettava miehen ikä, Pusa naurahtaa.

Syntymäpäivää on tarkoitus juhlia ilman suurempia fanfaareja perhepiirissä. Siinäkin riittää vilinää, kun juhlavieraiksi on tarjolla iso katras myös lapsenlapsia.

– Meillä on kuusi lapsenlasta, joiden ikähaarukka on 22 vuodesta neljään ja puoleen kuukauteen. Kyllä siinä juhlijoita riittää.

