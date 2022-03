Nuori ukrainalaistähti avautui piinaavasta matkasta – sodan keskeltä MM-kisoihin: ”Räjähdyksiä, tulipaloja ja ilmahyökkäyksestä varoittavia sireenejä”

Yleisurheilupomo Sebastian Coe uskoo, että sotatapahtumat eivät vaikuta negatiivisesti Belgradin MM-hallikisoihin. Ukrainalaisen korkeushyppytähden Jaroslava Mahutshihin matka kisoihin kesti yli kolme päivää.

Yleisurheilun MM-hallikilpailut alkavat perjantaina Serbiassa, jossa monet ihmiset ovat antaneet tukensa Vladimir Putinille ja Venäjän sotatoimille Ukrainassa. Kansainvälisen yleisurheiluliiton WA:n puheenjohtaja Sebastian Coe uskoo kuitenkin, että viikonlopun kilpailut saadaan järjestettyä Belgradissa ilman sotatilanteeseen liittyviä ongelmia.

Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat on suljettu kisojen ulkopuolelle. Ukrainalla on tapahtumassa kuusi urheilijaa, joista kaikki ovat naisia.

– Ukrainalaisia urheilijoita tuetaan varmasti, kuten myös kaikkia muita urheilijoita. Niin me toimimme. En odota, että areenalla ilmenee ongelmia, Coe sanoi kilpailuista, joissa on mukana urheilijoita 137 maasta.

– Yleisurheilu on historiallisesti aina ollut laji, joka on ymmärtänyt ja hyväksynyt poliittisen maiseman haurauden, mutta joka on myös yleensä löytänyt tavan yhdistyä kollektiivisesti.

Serbian yleisurheiluliiton puheenjohtaja Veselin Jevrosimovic kiirehti lisäämään, että Serbiassa on järjestetty mielenilmauksia myös Venäjän sotatoimia vastaan.

Serbialla ja Venäjällä on ollut vuosisatojen ajan läheiset suhteet. Venäläinen öljy ja kaasu ovat Serbian energiasektorille kaikki kaikessa, ja pandemian aikana balkanilaisvaltiossa on nähty runsaasti venäläisturisteja kevyempien koronarajoitusten takia.

Yksi Ukrainan joukkueen urheilijoista on korkeushyppääjä Jaroslava Mahutshih, joka on sisäratojen hallitseva Euroopan mestari ja viime vuoden olympiapronssimitalisti. Kun Venäjä aloitti hyökkäyksen kolme viikkoa sitten, Mahutshih lähti kotikaupungistaan Dniprosta läheiseen kylään ja oli suojassa kellarissa.

Kuva Mahutshihin kotikaupungista Dniprosta 11. maaliskuuta.

– Kukaan ei voinut ajatellakaan harjoittelemista. Vietimme useita päiviä kellarissa ja seurasimme vain minuutti minuutilta uutisia Kiovasta, Sumystä ja Harkovasta, 20-vuotias Mahutshih sanoi Euroopan yleisurheiluliiton verkkosivuilla.

Mahutshih kiitti WA:ta sekä Romanian ja Serbian yleisurheiluliittoja siitä, että matka Belgradiin järjestyi. Piinaava matka kesti yli kolme vuorokautta.

– Satoja puhelinsoittoja, monia suunnanmuutoksia, räjähdyksiä, tulipaloja ja ilmahyökkäyksestä varoittavia sireenejä. Haluaisin ajatella, että se (matka) oli vain pahaa unta, mutta se on realismia, jos maastani haluaa lähteä. Sodan realismia.

– Tänään kaikilla ukrainalaisilla on erilaiset taistelurintamat. Meidän täytyy taistella kaikkialla todistaaksemme vahvuutemme ja voimamme. Minun etulinjani on lähipäivinä naisten korkeushyppykilpailu MM-hallikisoissa, Mahutshih sanoi.