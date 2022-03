Oliver Helanderista iloisia uutisia! Valmentaja Tero Pitkämäelle sataa kiitoksia

Keihäänheiton superlahjakkuus Oliver Helanderin tilanne on rohkaiseva.

Vuodenvaihteessa 25 vuotta täyttänyt keihäslahjakkuus Oliver Helander lähestyy kaksien arvokisojen ulkoratakautta hänen taustansa huomioiden historiallisesta tilanteesta. Ilta-Sanomien saamien tietojen mukaan harjoituskausi on mennyt niin hyvin, että Helander aikoo kilpailla ensimmäisen kerran jo kolmen viikon päästä.

Hän on pystynyt heittämään koko harjoituskauden koko lailla suunnitelmien mukaisesti, ja ennen kaikkea tehollisten harjoitusheittojen määrä on ollut aivan eri luokkaa kuin aiemmilla treenikausilla.

Tilanne on vuosikausia olkapäävammasta ja sen heijastamista muista ongelmista kärsineelle urheilijalle suorastaan historiallinen. Helanderin valmennusvastuun viime syksynä Glenn Lignellin jälkeen ottanut Tero Pitkämäki ei halunnut kommentoida tilannetta, vaan ilmoitti puhuvansa, kun ”ensin on tehty tuloksia”.

Keihään lajivalmentaja Petteri Piironen suostui kuitenkin valottamaan täksi kaudeksi Oulun Pyrinnön vahvuuteen siirtyneen ex-käsipallotalentin tilannetta.

– Oliver heitti elokuun lopussa Tampereen Kalevan kisoissa peräti 86,13, millä oli valtava mentaalinen merkitys. Erittäin vaikean kauden päätteeksi tuli muistutus, että huippukapasiteetti on yhä siellä olemassa.

Helander raapi itselleen viime kesänä paikan Tokion olympiakisoihin, joissa oli jättää menemättä karsintaan tukijalan kivuliaan lähentäjävamman vuoksi. Hän kuitenkin ilmestyi heittämään karsintaan, vaikkei loppukilpailupaikkaa irronnut.

Lahjakkaan, mutta urallaan kovin vähän tehollisia harjoitus- saati kilpailuheittoja keränneen urheilijan tilanteesta huolestunut Pitkämäki ilmoitti jo kesken olympiakisojen Ilta-Sanomille, että olisi kiinnostunut valmentamaan Helanderia.

Oliver Helander debytoi arvokisoissa EM-Berliinissä 2018. Kolmella yrityksellä arvokisoissa ei ole vielä tullut loppukilpailupaikkaa.

Lajivalmentaja Piirosen mukaan Pitkämäen ansiota onkin pitkälti se, mistä tilanteesta Helander ulkokautta kohti etenee. Helander matkusti keskiviikkona noin kuukaudeksi Etelä-Afrikkaan, jossa harjoittelee muun muassa Toni Kuuselan, Janne Läspän ja Teemu Narvin kanssa. Piironen on paikalla osan leiristä, Pitkämäki osan.

– Siellä on todella 6. huhtikuuta kilpailu, jossa Oliver saattaa hyvinkin heittää. Asia ratkeaa tietysti leirin aikaisten heittoharjoitusten tuntemuksista. Eugenen MM-rajan (85,00) hän tietysti rikkoi jo Kalevan kisoissa, joten paineita ei ole, Piironen sanoo.

Lue lisää: Kohun keskelle joutunut Oliver Helander myönsi lukeneensa Kimmo Kinnusen tylyistä puheista – ruoti paineita arvoituksellisesti

Hän vahvistaa, että pääasiassa Kuortaneella treenaava Helander on pystynyt harjoittelemaan laadullisesti ja heittomäärällisesti selvästi paremmin kuin aiemmalla keihäsurallaan.

– Se ei tarkoita, etteikö olisi ollut vaikeuksiakin. Homma ei todellakaan ole ollut pelkkää ruusuilla tanssimista. Olkapään ja ylävartalon rakenteellisia juttuja on jumpattu ja vahvistettu fysioterapeuttien avulla tosi paljon, ja pääasiassa kroppa on kestänyt heittämistä ilman kiputiloja.

Lue lisää: Loukkaantunut Oliver Helander, 24, on vetäytymässä keihäskarsinnasta – Kimmo Kinnunen latasi todella tylyä tekstiä: ”P*****e!”

Vaikka Piirosen henkselit eivät pauku, hän myöntää, että aiemmin Helander ja kilpaileminen eivät ole alkukeväästä mahtuneet samaan virkkeeseen.

– Vain heittomäärien pohjalle on rakennettavissa se suoritusvarmuus, jota vaikka arvokisojen kolmen heiton karsinnoissa tarvitaan.

Pitkämäen kanssa tutkaparina työskentelevä lajivalmentaja katsoo, että valmentajanvaihdos oli Helanderille äärimmäisen tärkeä.

Tero Pitkämäki (vas.) ja Petteri Piironen ovat vuodesta 2020 työskennelleet tandemina Urheiluliiton keihäsvalmennuksen parissa, pääasiassa Kuortaneen urheiluopistolla.

– Vaikka Tero on valmentajana kokematon, hänellä on oman uran tuomaa kovaa auktoriteettia, jonka avulla hän on potkinut Oliveria murtautumaan vaikeista vaiheista läpi. Aiempi valmentaja olisi todennäköisesti helpommin sallinut antaa periksi ja muuttaa suunnitelmaa. Kokonaisuus on nyt näyttänyt paljon päättäväisemmältä.

Lue lisää: Tero Pitkämäki on valmis Oliver Helanderin henkilö­kohtaiseksi valmentajaksi – ”Ei kestä tällaista loputtomiin”

Vaasassa asuva Helander vaihtoi käsipallosta päälajikseen keihäänheiton lopullisesti 2016. Hän on sen jälkeen kilpaillut kolmet arvokisat ilman loppukilpailupaikkaa. Aikaisimmillaan koko kauden 2020 olkaoperaation takia kilpailematta ollut karjaalainen on tätä ennen avannut kautensa 25. toukokuuta.

Helanderin ennätys on vuodelta 2018, jolloin hän heitti Vaasassa 88,02, jolla hän on Suomen kaikkien aikojen tilastossa seitsemäs.