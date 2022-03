Stefan Holm noteerasi uuden maailmanennätyksen yllättävällä kuvalla – Armand Duplantis riemastui: ”Oikeastiko?”

Ruotsin ex-seiväshyppytähti muisti maanmiestään somessa.

Ruotsia edustava seiväshyppytähti Armans Duplantis, 22, teki maanantaina uuden maailmanennätyksen. Hän ylitti 619 Serbian Belgradissa järjestetyssä hallikilpailussa.

Duplantisin saavutus ei jäänyt huomaamatta Ruotsin seiväshyppylegendalta Stefan Holmilta, joka noteerasi asian Twitterissä. Hän julkaisi tilillään kuvan pienestä, Lego-palikoista tehdystä tulostaulusta, jossa komeilee Duplantisin nimi ja uusi ennätyskorkeus.

– Tämä on maannut tässä jo jonkin aikaa, Holm kirjoitti viitaten siihen, että tulos antoi odotuttaa itseään yli kahden vuoden ajan.

Duplantisin nimissä oli myös seiväshypyn edellinen maailmanennätys 618, jonka hän hyppäsi hallikisassa Glasgow’ssa helmikuussa 2020.

Duplantis kertoi ruotsalaislehti Expressenin haastattelussa tehneensä valtavasti töitä uuden ennätyksensä eteen. Kun toimittaja kertoi urheilutähdelle Holmin askartelemasta huomionosoituksesta, hän ilahtui valtavasti.

– Oikeastiko? Siistiä! Pitää käydä katsomassa, Duplantis sanoi kuullessaan palikkarakennelmasta.

Seiväshypyn olympiavoittaja Stefan Holm on niittänyt urheilun lisäksi mainetta myös kädentaidoillaan.

Expressenin mukaan Holm on intohimoinen Lego-harrastaja. Hän on julkaissut kirjan, johon on ikuistettu ruotsalaisia urheiluhetkiä Legoilla rakennettuina.

Stefan Holm voitti seiväshypyn olympiakultaa Ateenassa vuonna 2004. Kuva on vuodelta 2008.

Myös Duplantis kertoi olevansa tietoinen Holmin yllättävästä kiinnostuksen kohteesta.

– Oletin, että hän tekisi rakennelman ennätyksestäni, mutten uskonut, että se tapahtuisi näin nopeasti, Duplantis hämmästeli Expressenille.

Yhdysvaltalaissyntyinen Duplantis pitää hallussaan seiväshypyn ennätystä niin ulko- kuin sisäradoillakin. Nykyisin Kansainvälisen yleisurheiluliiton säännöissä ei ole erillistä ulkoratojen maailmanennätystä, vaan seiväshypyn maailmanennätys on paras ulko- tai sisäradoilla tehty tulos.

Duplantisin ulkoratojen ennätystulos on 615.

Viime kesänä Duplantis voitti uransa ensimmäisen olympiakullan tuloksella 602.