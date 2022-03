Venäjä ja Valko-Venäjä pannaan yleisurheilusta – edes liputtomana ei saa enää kilpailla: ”Emme voi olla sivussa”

Kansainvälinen yleisurheiluliitto WA päätti venäläisurheilijoiden osallistumisoikeudesta kansainvälisiin kilpailuihin.

Kansainvälinen yleisurheiluliitto WA on kertonut sulkevansa venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat liiton alaisista kilpailuista määrittelemättömän pituiseksi ajaksi.

WA:n julkaisemassa tiedotteessa luetellaan tämän vuoden suurtapahtumista mm. Oregonissa pidettävät MM-kisat ja halli-MM:t Belgradissa. Tarkkaa kilpailukiellon voimassaoloaikaa ei määritellä.

Venäjän yleisurheiluliitto on kansallisen dopingohjelman vuoksi ollut pannassa WA:sta jo vuodesta 2015 lähtien ja nyt alkaa myös Valko-Venäjän liiton panna.

Aiemmin Venäjän urheilijat ovat saaneet kilpailla neutraaleissa väreissä, mutta nyt venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat tai kilpailun tukihenkilöt eivät saa osallistua missään muodossa pannan aikana.

Tiedotteessa mainitaan varmana, että maaliskuussa pidettävistä halli-MM:stä venäläiset ja valkovenäläiset ovat varmuudella pannassa.

– Venäjän toiminta järkyttää koko maailmaa, ja Valko-Venäjä on sen tukena. Diplomaattiset toimet eivät ole auttaneet. Ennennäkemättömän kovat pakotteet näyttävät olevan ainoa rauhanomainen tie häiritä Venäjän toimia ja palauttaa rauha, WA:n puheenjohtaja Sebastian Coe kertoo.

Coe painottaa, että urheilijoiden asettaminen kokonaan pannaan on vastoin hänen normaalia toimintatapaansa. Hän on aiemmin vastustanut moisia toimia. Nyt tilanne on toinen.

– Venäjää vastaan on asetettu sanktioita elämän jokaisella alueella. Urheilun on liityttävä rintamaan mukaan ja osallistuttava pyrkimykseen päättää sota sekä palauttaa rauha. Emme voi olla sivussa tästä.

Urheilijakomission johtaja Renaud Lavillenie tuntee myötätuntoa urheilijoita kohtaan, mutta muistuttaa myös asian toisesta puolesta.

– Emme voi sivuuttaa sitä viestiä, mitä näiden kahden maiden urheilijoiden läsnäolo lähettäisi Ukrainalle ja muulle maailmalle.