Venäjän yleisurheilijoita kielletään edustamasta omaa maataan – suomalaislääkäri erosi Venäjän antidopingtoimiston tehtävästään

Venäjän yleisurheilijat joutuvat kisaamaan ilman maatunnuksia MM-hallikisoissa.

Kansainvälisen yleisurheiluliiton WA:n hallituksen jäsen Antti Pihlakoski kertoo, että maaliskuun MM-hallikisoissa ei yksikään urheilija voi edustaa Venäjää, eikä kisapaikalla nähdä Venäjän maatunnuksia.

– MM-hallikisoissa voi olla venäläisiä urheilijoita, mutta he eivät edusta Venäjää, vaan heidän maatunnus on ANA, Pihlakoski kertoo.

Lyhenne ANA tulee sanoista Authorized Neutral Athelte.

Kansainvälinen yleisurheiluliitto on ainoana kansainvälisenä urheilujärjestönä kieltänyt jo vuodesta 2015 lähtien maatunnukset venäläisurheilijoilta. Se on rajoittanut venäläisten urheilijoiden kilpailemista ja esimerkiksi Tokion olympialaisissa sai olla mukana vain kymmenen venäläistä urheilijaa.

– Tälle vuodelle kiintiö nostettiin 20 urheilijaan, mutta kun urheilija on kerran nimetty kiintiöön, ei hänen tilalleen voi nimetä toista urheilijaa.

Tiukka linja pohjaa venäläisten valtiojohtoiseen doping-ohjelmaan. Kansainvälinen yleisurheiluliitto on ainoa lajiliitto, joka on soveltanut venäläisiin tiukkaa linjaa vuodesta 2015 lähtien, vaikka doping-tapauksia oli paljon mm. hiihdossa.

– Nyt voi sanoa, että olemme olleet kaukaa viisaita. Me muutimme sääntöjämme niin, että pystyimme rajoittamaan venäläisurheilijoiden määrää ja tunnuksien käyttöä kansainvälisesti.

Pitäisikö muiden kansainvälisten lajiliittojen nyt ottaa teistä oppia niin, ettei kisoissa nähtäisi enää Venäjää edustavia urheilijoita eikä Venäjän maatunnuksia?

– Tuohon on vaikea ottaa kantaa, kun en tiedä kuinka liittojen säännöt antavat periksi. Jos siellä on kirjattu esimerkiksi jotain sotaa käyvästä maasta, niin silloin se voisi olla mahdollista.

Esimerkiksi viikonlopun Salpausselän kisoissa nähdään Venäjän maajoukkue, Venäjän edustusasuissa ja maatunnuksin. Toistaiseksi kansainvälinen hiihtoliitto ei ole ehtinyt ottaa kantaa siihen, pitäisikö maatunnukset poistaa venäläisurheilijoiden kohdalla.

Pihlakoski kuuluu kansainvälisen yleisurheiluliiton kolmimiehiseen työryhmään, joka myöntää venäläisurheilijoille kilpailuluvat.

– Niitä myönnetään siis maksimissaan 20 ja siinä on erittäin tarkat vaatimukset siitä, kuinka paljon doping-testejä he ovat läpäisseet. Jokainen käry pudottaa kiintiöstä neljä paikkaa, Pihlakoski avaa doping-systeemiä.

Venäjän antidopingtoimistossa kansainvälisenä, puolueettomana asiantuntijana toiminut Sergei Iljukov ilmoitti eilen eroavansa Rusadasta.

– Eroni on henkilökohtainen protesti sotatoimia vastaan, hän ilmoitti.

– Huippu-urheilu on Venäjän nykyhallituksen agendalla ja sitä pidetään tärkeänä keinona omien arvojen edistämiseksi. Koen, että tässä tilanteessa epäsuorasti autan väärää puolta.

Iljukov on tunnettu urheilulääkäri, hän on asunut Suomessa vuodesta 2005 lähtien. Kansainvälinen antidopingtoimista Wada on edellyttänyt, että Rusadassa on oltava puolueeton, kansainvälinen asiantuntija, jotta maan urheilijat voisivat kilpailla olympialajeissa maailmalla.