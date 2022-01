Mitä ihmettä? 57-vuotias Mark Levengood antoi Armand Duplantisille, 22, seksivinkkejä tv-ohjelmassa

Armand Duplantis sai parisuhdevinkkejä ruotsalaisessa televisio-ohjelmassa.

Armand Duplantis on seiväsmaailman ykkönen.

Olympiavoittaja Armand Duplantis pääsi ottamaan osaa odottamattomaan keskusteluun Ruotsissa. ”Mondo” vieraili Carina Bergfeldtin keskusteluohjelmassa Ruotsin yleisradion SVT:n kanavalla.

Ohjelmassa vieraili myös tv-juontaja Mark Levengood. Ruotsin-suomenruotsalainen Levengood on suomalaiselle tv-yleisölle tuttu muun muassa omasta puheohjelmastaan Ylellä Levengood Suomesta 2008–09.

Expressenin mukaan 57-vuotias Levengood intoutui juttelemaan 22-vuotiaan Duplantisin kanssa parisuhdeasioista.

Levengoodilla oli akuutteja neuvoja Duplantisille. Seiväshirmu muutti yhteen tyttöystävänsä kanssa viime syksynä.

– Olin vähän huolissani, kun näin kuvia kotoasi. Sinulla ei ole yhtään seiniä vaan avoin pohjaratkaisu. Et halua nähdä tyttöystävääsi ihan koko ajan, lupaan sen, Levengood lohkaisi.

Seiväshypyn maailmanennätysmiehen parisuhde ruotsalaismalli Desiré Inglanderin kanssa on ollut Ruotsissa yksi kuluneen viikon puheenaiheista. Aiemmin Duplantis kertoi suhteestaan Inglanderiin Expressenin pitkässä haastattelussa.

Mark Levengood Suomessa Britannian lähetystön juhlissa kesällä 2019.

Levengood kertoi myös kiinteistövälittäjästä, joka neuvoi hänelle, että ihmiset, jotka asuvat avoimen pohjaratkaisun kodeissa ”aina eroavat”. Hänellä oli myös peruste väitteelleen.

– On osa ihmisluontoa, ettemme halua nähdä toisiamme koko ajan. Ihminen kaipaa rauhaa. Ei vie kuin pari päivää ennen kuin toinen alkaa piilotella vessassa lukeakseen ja saadakseen hieman rauhaa.

Vaikka tv-juontaja antoikin tiukan asumisvinkin, ei hän silti kehota karttamaan läheisyyttä. Kaikkea muuta.

– Yksi juttu: jatkakaa seksin harrastamista. Se on todella tärkeää. On parempi jatkaa seksin harrastamista silloinkin, kun se ei ole aina hauskinta. Kun olette olleen riittävän kauan yhdessä, siitä tulee taas kivaa. Mutta se on ihan kamalaa, jos lopettaa seksin kumppaninsa kanssa.