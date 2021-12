Keihäsmestari söi olympiavoittonsa jälkeen mitä halusi ja lihosi 13 kiloa – "En pidätellyt ollenkaan”

Neeraj Chopra haluaa 90 metrin kerhoon.

Keihäänheittäjä Neeraj Choprasta tuli Intian kansallissankari viime kesänä. Hän voitti Tokion olympialaisissa kultamitalin tuloksella 87,58. Hänestä tuli Intian ensimmäinen yleisurheilun olympiakultamitalisti.

Titteli sinkosi Chopran valtavaan maineeseen kotimaassaan. Hän sai erilaisina palkintorahoina yli 1,7 miljoonaa euroa jo ennen kuin ehti takaisin Intiaan.

Chopra myöntää avoimesti tuoreessa Times of Indian haastattelussa, että otti voitostaan ja pikamaineestaan kaiken irti.

– Söin kaiken mahdollisen haluamani kun palasin olympialaisista. En pidätellyt ollenkaan, koska elin niin kurinalaisesti todella pitkään. Painoni nousi 12–13 kilogrammaa, Chopra kertoi.

Chopra piti pitkän harjoittelutauon ja aloitti uudelleen joulukuun alkupuolella. Hän trimmasi ensimmäisen 22 treenipäivän aikana 5,5 kiloa painostaan. Chopra alkaa omien sanojensa mukaan olla treenikauden kunnossaan.

– Ensimmäiset päivät olivat raskaita. Kroppaani sattui ja treenit tuntuivat todella vaikeilta. Minun piti todella satsata. Olin fyysisesti lopussa, mutta painoin väkisin väsymyksen läpi. Treenaan kovaa, jotta olisin pian valmis heittoharjoituksiin.

Chopran ensi kauden tavoite on nousta 90 metrin heittäjien kerhoon. Hänen ennätyksensä on 88,07, joten matkaa on vielä pari metriä.

– Ei se mahdotonta ole. En tee suuria muutoksia tekniikkaani. Minun pitää parantaa niitä asioita, joita jo teen.

Edessä on kiireinen kisavuosi. Ohjelmassa ovat ainakin Timanttiliigan osakilpailut, MM-kisat, Aasian mestaruuskilpailut ja Kansainyhteisön kisat.