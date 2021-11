Annimari Korte ei ollut uskoa korviaan puhelimessa – näin hän pääsi hollantilaisen tähtivalmentajan talliin: ”Vastasin että ehdottomasti”

Loppukesän leikkauksesta kuntoutuva aituri Annimari Korte odottaa ensi kesältä uutta ennätysaikaa eikä pidä EM-mitaliakaan mahdottomana.

Pika-aitojen SE-nainen Annimari Korte on toipumassa hyvää vauhtia elokuun leikkauksesta. Aiturilta operoitiin tuolloin molemmat takareidet.

Kortteen toipuminen on sujunut ihanteellisen nopeasti, ja hän pääseekin nyt aloittamaan harjoittelun uuden valmentajansa, hollantilaisen Bart Benneman kanssa.

Bennema on käymässä Suomessa. Hän luennoi valmennusmetodeistaan lauantaina pääkaupunkiseudun urheiluakatemian Urhean kampuksella.

– Aloitamme yhteistyömme maanantaina. Nyt tuntuu siltä, että jalat ovat valmiit normaaliin treeniohjelmaan, tähän asti olen tehnyt vain kuntoutusta, 33-vuotias Korte sanoo Ilta-Sanomille.

Bennema on luonut uraa jo pitkään Hollannin maajoukkueessa. Hänen valmennettavistaan pika-aituri Nadine Visser on voittanut kaksi sisäratojen EM-kultaa sekä MM-pronssin. Aiemmin hän on valmentanut myös pikajuoksutähti Dafne Schippersiä.

Ensimmäinen ajatus yhteistyöstä Kortteen kanssa alkoi itää vuonna 2019, kun veikkolalainen pyysi saada liittyä hollantilaisten treeniryhmään harjoitusleirillä.

– Olimme samassa paikassa valmistautumassa Dohan MM-kisoihin. Urheilijani ja Annimari alkoivat tehdä joitain treenisessioita yhdessä. He kaikki nauttivat siitä, ja etsiskelin jotakuta, jonka kanssa tehdä töitä. Kun hän kysyi, vastasin että ehdottomasti käy, Bennema kertaa kaksikon valmennussuhteen alkua.

Nadine Visser on Benneman menestyneimpiä valmennettavia.

– Tunsin Bartin noilta leireiltä ja luotan hänen ammattitaitoonsa ja tietoonsa. Soitin hänelle ihan vain kysyäkseni, mitä minun hänen mielestään pitäisi tehdä tulevan kauden suhteen. Puhelun aikana Bart vähän vihjaisi, että periaatteessa hän pystyisi valmentamaan minua. Sanoin että hän olisi minun ykkösvaihtoehtoni, siitä se sitten lähti.

– Olin ajatellut, että se ei olisi vaihtoehto, koska hollantilaiset eivät hirveästi ota ulkopuolisia urheilijoita. Näin siinä sitten kävi, sain yllättyä iloisesti, Korte kertaa.

Hollantilainen ei ole ennen ollut vastaavassa valmennussuhteessa, jossa valmennettava on suurimman osan ajasta toisessa maassa. Hän korostaa Kortteen valmennuksesta Suomessa vastaavan Mikael Ylöstalon merkitystä siinä, että homma saadaan toimimaan ihanteellisesti.

– Valmennan myös hollantilaista urheilijaa, joka muutti Islantiin. Mutta olin valmentanut häntä jo kaksi vuotta, joten sekin on hieman eri tilanne. Hän treenaa siellä yksin, mutta Annimarilla on täällä erinomainen valmentaja vierellään. Tämä on yhteistyötä minun ja Mikaelin välillä.

Kortteelle tilanne ei ole uusi, sillä aiemmin häntä valmensi espanjalainen Rafael Blanquer hyvin samankaltaisella tavalla. Ylöstalo pyöritti harjoittelua Suomessa myös tuolloin.

Valmentajien harjoitusmetodeista Korte löytää pari merkittävää eroa. Siinä missä Blanquer suosii nopeaa ja kevyttä voimaa, Bennema vannoo maksimivoiman ja isompien painojen nimeen.

Juoksijan mielestä hän tarvitsi juuri nyt tätä muutosta.

– Olen juossut niin nopeasti kuin on mahdollista minun voimatasollani. Tekniikka on sen verran hyvä, että fysiikassa on isoin kehityskohde. Sitä kautta on mahdollista saada parempia aikoja, SE-tulosta 12,72 hallussaan pitävä Korte pohtii.

Tuleva kesä on yleisurheilussa varsin merkittävä, sillä ohjelmassa ovat MM-kisat Eugenessa heinäkuun lopulla ja EM-kisat Münchenissä vain pari viikkoa myöhemmin.

Kaksikko ei ole vielä pohtinut painotusta kunnonajoituksen ja valmistautumisen suhteen, mutta tiedostaa, että Münchenissä menestysmahdollisuudet ovat paremmat.

– Annimarilla on todellinen mahdollisuus päästä finaaliin EM-kisoissa. Olisi loogista sanoa, että keskitymme niihin. Sanoisin, että se on tärkein kilpailu. Olisi tietysti hienoa olla myös Eugenessa kunnossa. Siellä on nopea rata ja hyvä mahdollisuus juosta kovaa, Bennema järkeilee.

– Lähden aina tavoittelemaan ainakin ennätystä. MM-kisoista on vaikea sanoa, EM-kisoissa on realistisemmat menestysmahdollisuudet. Jos olen terveenä ja juoksen ennätysaikoja, niin sieltä voi tavoitella jopa mitalia – kyllä sen täytyy olla tavoitteena, Korte sanoo.

Annimari Korte juoksi kesällä Tokion olympialaisissa.

Suunnitelmia esimerkiksi talven ja kevään harjoitusleirien suhteen on jo tehty, mutta jo turhankin tutuksi käynyt murheenkryyni, koronavirus, on heittämässä jälleen kapuloita rattaisiin.

Kortteen olisi tarkoitus leireillä tammikuussa ja myöhemmin keväällä Etelä-Afrikassa, mutta niillä suunnilla leviävä uusi variantti saattaa muuttaa suunnitelmia.

Bennema ei peittele ihailuaan juoksijan poikkeuksellista menestyspolkua kohtaan. Korte oli pahojen vaivojen jäljiltä vuosia sivussa huippu-urheilusta, mutta palasi takaisin ja nousi ennennäkemättömälle tasolle.

– Se mitä hän on esittänyt tähän mennessä on ihailtavaa ja vaikuttavaa hänen taustansa huomioiden. En näe syytä, miksi hän ei voisi tehdä sitä uudelleen tai juosta vielä kovempaa. Tason vakiinnuttaminen 12,7 tuntumaan on tärkeää. Jos juoksee oikeana päivänä 12,7, on EM-finaalissa, ehkä jopa MM-finaalissa, valmentaja pohtii Kortteen potentiaalia.

Juuri tällä hetkellä on kuitenkin tärkeintä, että aituri saadaan kuntoon ja pysymään terveenä, sillä hän on edelleen kuntoutumassa loppukesän leikkauksesta.

– Meillä on hyvin aikaa, on syytä käyttää se oikein. Aloitamme nyt, mutta meidän pitää edetä askel kerrallaan. Fysioterapeutin ja Mikaelin pitää edelleen tarkkailla tilannetta ja sitä, miten kroppa reagoi, Bennema painottaa.