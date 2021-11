Kuulamörssäri julkaisi hurjan videon punttisalilta – Seppo Rädyltä koruton arvio

Keihäslegendan mielestä on normaalia, että kuulamörssärit tekevät etukyykkysarjoja 220–250 kiloa tangossaan.

Kuulantyönnön kaksinkertainen olympiavoittaja Ryan Crouser esittelee Instagram-tilillään hurjaa voimantuottoaan. Tilillä julkaistulla videolla Crouser, 28, nostaa telineistä rinnalleen hurjan määrän rautaa ja alkaa tehdä etukyykkyjä ilmekään värähtämättä, aivan kuin painoja ei olisi laisinkaan.

Viime kesänä ällistyttävän ME-tuloksen 23,37 työntäneen Crouserin tilillä ei mainita rautojen kokonaispainoa, mutta suomalaiset voimalajien eri asiantuntijat arvioivat IS:lle, että tangossa olisi yhteensä 220–250 kiloa. Videolla näkyvän liikesarjan jälkeen he eivät enää ihmettele, että ”mistä syistä jenkkityöntäjän kuula lentää yli 23 metriä”.

Suomessa yleisurheilun voimalajien punttitulosten kruunaamattomana auktoriteettina on pidetty keihäslegenda Seppo Rätyä, joka on kertonut nostaneensa aikanaan penkistä ”kevyesti yli 200 kiloa”. Kuusi arvokisamitalia saavuttanut Räty, 59, seurasi aikanaan innokkaasti myös muiden heittolajiurheilijoiden harjoittelua, erityisesti juuri kuulantyöntäjien.

Tohmajärven jätti ei tunnetusti omista älypuhelinta, mutta IS esitteli hänelle seikkaperäisesti kaiken videolla näkyvän.

– Jos Crouserilla oli tangossa tuo 220–250 kiloa ja hän teki niillä etukyykkyjä, niin ei siinä mitään uutta ja ihmeellistä ole. Tuo on etukyykyssä kuulantyöntäjille perusjumppaa. Sellaista alkulämmittelyä, jossa saadaan erityisesti polvet vetreiksi, Räty ruotii tulosta jäätävään tyyliinsä.

– Siis oikeasti, kyllähän kuulajätit tekivät oman uranikin aikana noilla painoilla etukyykkyjä ja jopa etukyykkysarjoja. Joillakin oli tangossa siinä liikkeessä jopa miltei 300 kiloa rautaa.

Seppo Räty nosti aikanaan penkistä ”kevyesti yli 200 kiloa”. Kuva vuodelta 2017.

Räty pitää juuri tuota 300 kiloa ”eräänlaisena maagisena rajana” kuulamörssäreiden etukyykyistä puhuttaessa.

– Jos nostaa tuon määrän rautaa ylös, silloin on aina nostettava hattu ilmaan. Silloin on kunnioitus tapissaan. Ja jos perinteisessä rinnallevedossa painoja on 220 kiloa tai enemmän, silloinkin voimaominaisuuksien voi sanoa olevan kohdallaan, Räty sanoo.

– Mutta ei sillä, kova ukkohan se Crouser on. Hän on oivaltanut, että kuulantyönnössä oikea haamuraja on 23 eikä 22 metriä.

Ryan Crouser voitti viime kesänä kuulantyönnön olympiakultaa Tokiossa. Hän on kuulantyönnön olympiavoittaja myös Riosta 2016.

Samaan hengenvetoon keihäslegenda alkaa kertoa tarinaa Stuttgartin vuoden 1986 EM-kisoista. Siellä kuulakultaa voitti Sveitsin karju Werner Günthör.

– Kuulakarsinnan aamuna kuulin majapaikkamme salilta outoa kolinaa. Päätin mennä katsomaan ja kas, Günthörhän se siellä verrytteli kisaa varten. Hän tempaisi niskansa takaa suorille käsille sellaiset 250 kiloa, eikä siis tehnyt jaloillaan edes mitään saksausliikettä, Räty muistelee.

– Menin siihen hänen vierelleen ja kysyin, että tarvitsetko varmistajaa. Mies katsoi oudosti ja tokaisi, että en. Tämä jäi mieleen, sillä tuona päivänä ohjelmassa oli sekä kuulan karsinta että loppukilpailu.