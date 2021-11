Eemil Helander, 20, teki Cooperin testissä uuden Puolustusvoimien ennätyksen – näin hän käyttää saamansa palkinnon

Kestävyysjuoksija Eemil Helander rikkoi Puolustusvoimien Urheilukoulun ennätyksen Cooperin testissä.

Alokas Eemil Helander myhäilee tyytyväisenä Cooperin testinsä jälkeen.

– 3 000 metrin rajasta saa yhden kuntoisuuslomapäivän. En sitten tiedä saako minun suorituksellani jotain ekstraa, 20-vuotias kestävyysjuoksija sanoo.

Helander rikkoi tiistaina Puolustusvoimien Urheilukoulun varusmiesten ennätyksen Cooperin testissä. Petäjävetinen nuorukainen juoksi 12 minuutissa 4 255 metriä Pajulahti-hallissa Nastolassa. Varusmiesten kuntotilastoja on seurattu vuodesta 1975 lähtien.

Vuonna 1949 syntyneen Lasse Virénin tuloksia ei siis tilastoissa näy. 5 000 metrin SE-juoksussaan Helsingissä 1972 Virén oli 12 minuutin täyttyessä juossut noin 4 535 metriä, sillä hänen loppuaikansa oli 13.16,3.

Mutta mihin Helander aikoo ”kuntsarinsa” käyttää?

– Urheilujuttuihin varmasti. Talvella on tulossa juoksuleirejä ja muuta, hän vastaa.

Helander juoksi hirmutuloksensa Pajulahdessa, jossa hän on viikon ajan Urheilukoulun valmennuskurssilla. Yhteensä hän on ollut armeijassa nyt yhden kuukauden. Cooper sujui Helanderista yllättävän hyvin siihen nähden, että kesän kisakaudesta on jo aikaa ja hän tuli perjantaina muiden varusmiesten kanssa viiden päivän metsäleiriltä.

– Kesältä on vielä aika hyvät pohjat. Kunto säilyi hyvänä koko syksyn. Tuntuu, että vaikka on armeijassa, ei kunto ole ainakaan kovin pahasti lähtenyt laskuun. Yllättävän samaa vauhtia pystyin juoksemaan kuin kesällä. Suoritus oli hyvin tasainen, Helander kertoo ennätysjuoksustaan.

Hän suoritti testin Urheilukoulun kovimmassa tasoryhmässä, johon oli seulottu ne yksilöt, jotka olettivat ylittävänsä 3 200 metriä. Joukossa oli esimerkiksi suunnistajia ja muita kestävyyslajien urheilijoita. Toiseksi paras tulos oli noin 4 000 metriä.

– Sai siinä vähän ohitella ja kierrellä. Aikaisemmin juosseet varusmiehet olivat jääneet seuraamaan ja kannustivat hurjasti. Siitä ei jäänyt kiinni, Helander sanoi ja kertoi, että upseereiltakin oli tullut rutkasti onnitteluja.

Viime vuonna varusmiesten palveluksen alussa suorittaman 12 minuutin juoksutestin tuloskeskiarvo oli 2 377 metriä.

Tavalliselle sohvaperunalle sekin voi tuntua jo tosi pahalta.

Helander juoksi lähes kaksi kilometriä enemmän. Kovakuntoiselle kestävyysjuoksijalle kokemus Cooperista on hieman toisenlainen.

– Moni aina kysyy, että hapottaako. Vauhti on kova, mutta kun juostaan yli neljä kilsaa, niin juoksun pitäisi tulla kohtalaisen rennosti. Viimeinen kilsa on aina tiukka ja hapenottoa kysytään, totta kai. Jalat tulevat mukana. Vauhdin pitäisi olla kohtalaisen helpon tuntuista, mutta kovaa pitää mennä, Helander selittää.

Helanderin vauhtia voi arvioida esimerkiksi näin. Hän juoksi jatkuvasti nopeudella, jolla 100 metriä taittui 16,9 sekunnissa.

Eemil Helander suorittaa asepalvelustaan ”positiivisin mielin”.

Helander herätti suomalaisen yleisurheiluväen kiinnostuksen viime kesänä, kun hän paransi roimasti ennätyksiään 3 000 metrin esteissä sekä 5 000 metrillä. Hän voitti myös molempien matkojen Suomen mestaruuden Kalevan kisoissa.

Jyväskylän Kenttäurheilijoiden juoksija kertoo tähtäävänsä seuraavaksi kohti aikuisten arvokisoja.

– Viime kesä oli tosi hyvä askel eteenpäin, mutta vielä on sekunteja otettavana pois. Toivon, että pystyisin ensi vuonna parantamaan viime kesän aikoja, vaikka armeijassa olenkin. Tai vähintään pitämään tason samana, Helander sanoo.

Hän pyrkii suorittamaan armeijan puolessa vuodessa.

– Olen ruvennut miettimään, että Pariisin olympialaiset 2024 voisivat olla oikein hyvä tavoite. Kova, mutta mielestäni mahdollinen.