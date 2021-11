Maria Huntington perusti miehensä kanssa yrityksen – näin hän aikoo turvata taloudellisen tulevaisuutensa

Vaatimattomissa oloissa kasvanut yleisurheilutähti Maria Huntington tuntee rahan arvon – ja tietää, ettei sitä kannata tuhlata. Nyt hän on innostunut asuntosijoittamisesta, jonka avulla hän haluaa turvata tulevaisuuttaan.

Intohimo on termi, joka liitetään usein urheiluun – mutta harvoin sijoittamiseen.

Suomen kärkeen kuuluva seitsenottelija Maria Huntington suhtautuu intohimoisesti kumpaankin. Hän on kiinnostunut erityisesti asuntosijoittamisesta.

– Kiinnostus syttyi mieheni ansiosta. Kun aloimme seurustella, olin mukana, kun hän osti ensimmäisen sijoitusasuntonsa. En minä asiaa silloin paljon miettinyt, mutta jälkeenpäin aloin ajatella, että tuohan on aika fiksua, Huntington, 24, kertoo.

– Jos jokin aihe kiinnostaa ja on intohimoa sitä kohtaan, kannattaa kokeilla ja heittäytyä rohkeasti mukaan. Minulle on syttynyt intohimo asuntosijoittamiseen, jota on myös helppo opiskella vaikka kirjoista ja podcasteista, hän jatkaa.

Huntington naurahtaa, että kiinteistömoguleiksi häntä ja hänen puolisoaan Riku Dufvaa ei voi tituleerata – ainakaan vielä.

– Mutta nyt olisi tarkoitus alkaa sijoittaa asuntoihin systemaattisemmin. Perustamme sitä varten oman yrityksen, hän kertoo.

Huntington puolisonsa Riku Dufvan kanssa Urheilugaalassa tammikuussa 2020.

Huntington varttui vaatimattomissa oloissa, nelilapsisessa yksinhuoltajaäidin perheessä. Lapset olivat innokkaita urheilijoita, mutta varusteista piti tinkiä ja lajit ja seurat valita sen mukaan, missä harrastusmaksut olivat pienimmät.

Heti kun mahdollista, Huntington halusi osallistua maksuihin ja elättää itseään. Perhe osallistui kaikkiin mahdollisiin talkoisiin, ja ensimmäisiin kesätöihinsä Huntington meni 13-vuotiaana. Hän kertoo maksaneensa urheilemisensa kulut etelänleirejä myöten 16-vuotiaasta alkaen itse, seuran pienellä avustuksella.

Hän tietää rahan arvon ja sen, että se ei putoa eteen puista. Siksi hän on koko uransa ajan tehnyt paljon töitä elantonsa eteen. Paitsi, että kaikki eivät pidä hänen nykyään näkyvintä urheilun ulkopuolista toimintaansa eli toimimista sosiaalisessa mediassa työnä.

– Somen tekemistä kritikoidaan urheilupiireissäkin aika paljon. Minusta tuntuu, että arvostelu on välillä niin rajua siksi, että nimenomaan naiset ovat siellä näkyvästi esillä, hän sanoo.

Maria Huntington on suosittu seurattava sosiaalisessa mediassa.

Huntington on ahkera sosiaalisessa mediassa, koska tämä on osa hänen yhteistyökumppanuuksiaan. Tärkeä osa, hän sanoo suoraan. Huntington erottuu monista urheilijoista sillä, että yhteistyön muodot ja vastavuoroisuus on mietitty tarkasti. Yritysmaailmassa puhutaan tuotteistamisesta.

– Tuotteistaminen on älyttömän tärkeää. Usein kuulee, että olympiatasonkin urheilijat tekevät yhteistöitä, joista he saavat joitakin tuotteita ja purnukoita. Se on aika karua.

– Me mietimme managerini Noora Toivon kanssa todella tarkasti omasta ja yrityksen arvomaailmasta lähtien, miksi teemme yhteistyötä jonkin tietyn yrityksen kanssa, ja ehdotamme juuri tälle yritykselle sopivaa pakettia. Yrityksenkin pitää tietää, haluavatko he mainoskasvon, tuotteitaan esiin vai mitä, Huntington selittää.

Tämän vuoden alussa Huntington vaihtoi yrityksensä yhtiömuodon toiminimestä osakeyhtiöksi. Hän ei edes tiedä ensimmäisen vuoden tarkkaa liikevaihtoa, mutta suostuu antamaan vähän osviittaa.

– Jos liikevaihto on vaikka 15 000 euroa, osakeyhtiötä ei kannata perustaa, hän tietää.

Miten merkittävän osuuden toimeentulostasi muodostaa 10 000 euron veroton urheilija-apuraha?

– Ei se kokonaissummasta kovin suuri osuus ole. Mutta pitää muistaa, että se on verotonta. Yrittäjän pitää tienata yli 20 000 euroa, että käteen jää kymppitonni, hän muistuttaa.

Onko liikevaihdon loppusummassa viisi, kuusi vai seitsemän numeroa?

– Ei nyt seitsemää! Eikös se tarkoittaisi miljoonaa, hän naurahtaa.

– Luvut selviävät kyllä aikanaan, myös itselleni, hän tähdentää.

Huntington kertoo varautuvansa aktiivisesti esimerkiksi mahdollisten loukkaantumisten aiheuttamiin taukoihin ja urheilu-uran jälkeiseen aikaan.

– Mietin tulevaisuutta tosi paljon taloudelliselta kantilta. Nyt ajattelen, että urheilu-urani jatkuu ainakin vuoden 2028 olympialaisiin asti. Eli olisi seitsemän vuotta aikaa valmistautua siihen. Olen miettinyt urapolkua paljon, myös opintojen kannalta, hän kertoo.

Hän sanoo suoraan, että tarkoitus on olla uran loppuessa tukevalla taloudellisella pohjalla.

– Ehdottomasti on tavoite, että uran jälkeen minulla olisi sellainen alusta, että pystyn jatkamaan oman yrityksen tai muun mielekkään toiminnan parissa; etten ainakaan tipu tyhjän päälle. Ja voi sanoa, että kunnianhimoinen, pitkän aikavälin tavoite on olla taloudellisesti riippumaton.

Maria Huntington yhdessä ”toimistoistaan”, Ratinan stadionilla Tampereella.

Huntington tietää varsin hyvin, että kaikki eivät pysty hankkimaan sijoitusasuntoja. Mutta jostakin voi aina aloittaa.

– Rahaa voi alkaa laittaa sivuun pieniäkin summia. Eikä tarvitse ostaa osakkeita, vaan on monia rahastoja, jotka tuottavat vähän. Jonkin ajan päästä voi olla aika isokin pääoma odottamassa, hän tietää.

– Urheilijoille voi sanoa, että ensimmäiseksi kannattaa pyytää avuksi joku, joka osaa auttaa talouden suunnittelussa ja yhteistyökumppanien etsimisessä. Se voi olla aluksi vaikka joku tuttu, joka on vähän supliikkityyppi, hän vinkkaa.

Vaikka Huntingtonilla menee nykyään mukavasti myös taloudellisesti, hän ei ole unohtanut taustaansa. Viime keväänä hän perusti osakeyhtiönsä kautta toimivan Huntington Akatemian, joka auttaa haastavista oloista tulevia 13–17-vuotiaita nuoria urheilun harrastusmaksuissa. Hakemuksia tuli useita kymmeniä, ja lokakuussa hän valitsi viisi eri lajien nuorta urheilijaa, joiden kausimaksut akatemia maksaa.

– Hakemuksia lukiessani itkin monesti. Taustalla saattoi olla yksinhuoltajuutta, sairastumisia, jopa toisen vanhemman kuolema. Oli ihanaa, miten avoimesti nuoret uskalsivat kirjoittaa tarinoitaan, mutta myös raadollista, miten tarkasti he pystyivät kertomaan perheen taloudellisesta tilanteesta. Se vetosi tunteisiin ja oli tavallaan jopa kauheaa.

– Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus harrastaa. Harrastusten ansiosta lapset eivät ajaudu niin helposti huonoihin porukoihin, ja harrastuksista jää jopa elinikäisiä ystäviä. Mutta jollakin rahalla seurojenkin pitää pyöriä. Se tekee yhtälöstä hankalan, Huntington miettii.

Maria Huntington kuvattuna lahjoitukseen menevien urheilukenkien ja -vaatteiden kanssa kesällä 2020.

Huntingtonilla on kokemusta myös käytetyillä välineillä urheilemisesta. Huntington ja hänen managerinsa Noora Toivo keräävätkin Hope ry:lle edelleen jaettavaksi käytettyjä, hyväkuntoisia urheiluvälineitä ja -vaatteita.