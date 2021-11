Tyttöystävänsä murhasta 15 vuodeksi vankeuteen tuomittu Oscar Pistorius voi päästä pian vapaaksi

Oscar Pistorius ampui tyttöystävänsä Reeva Steenkampin kylpyhuoneeseen kahdeksan vuotta sitten.

Tyttöystävänsä murhasta vankeuteen tuomittu Oscar Pistorius saattaa päästä pian ehdonalaiseen vapauteen, uutisoi The New York Times.

Useita mitaleja paralympialaisissa uransa aikana napsinut Pistorius tuomittiin 15 vuoden vankeusrangaistukseen tyttöystävänsä murhasta. Pistorius ampui tyttöystävänsä Reeva Stenekampin vuonna 2013 kylpyhuoneen oven läpi ja on väittänyt, että kyseessä oli onnettomuus, koska luuli tyttöystäväänsä murtovarkaaksi.

Etelä-Afrikan viranomaiset kertoivat maanantaina, että Pistorius voi hakea pian pääsyä ehdonalaiseen vapauteen, sillä tämä on kärsinyt puolet tuomiostaan.

New York Timesin mukaan prosessiin kuitenkin kuuluu ennen mahdollista ehdonalaista vapautta, että Pistoriuksen tulee kohdata Steenkampin vanhemmat. Heidän lakimiehensä kertoo Pistoriuksen mahdollisen vapautumisen jo nyt aiheuttaneen järkytystä Steenkampin perheessä.

Alun perin Pistoriuksen olisi pitänyt päästä ehdonalaiseen vapauteen aikaisintaan maaliskuussa 2023. Hänen lakimiehensä ovat kuitenkin pyytäneet Etelä-Afrikan korkeinta oikeutta huomioimaan sen, että ex-urheilija oli vangittuna ennen murhatuomiota yli 500 päivää. Hänet oli aiemmin saanut tuomion taposta.

Pistorius voitti urallaan kuusi kultamitalia paralympialaisista.

Pistorius tuomittiin ensin taposta viiden vuoden vankeusrangaistukseen vuonna 2014, mutta syyttäjät riitauttivat tuomion. Lopullinen 15 vuoden tuomio murhasta tuli vasta vuonna 2017.

Pistorius, jonka molemmat jalat on amputoitu, tuli tunnetuksi maailmalla voitettuaan useita kultamitaleja paralympialaisten pikajuoksumatkoilta. Hiilikuituproteesien avulla kilpaillut Pistorius sai oikeuden osallistua myös Lontoon kesäolympialaisiin vuonna 2012.

Hänen juristinsa Julian Knight on sanonut, että vankilassa vietetyt vuodet ovat vaatineet veronsa.

– Kun Oscar joskus tulevaisuudessa tulee pääsemään ehdonalaiseen vapauteen, en usko hänen olevan enää se sama Oscar, joka hän oli vankilaan mennessään, asianajaja on The New York Timesin mukaan sanonut.