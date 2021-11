Rana Reiderin toimia tutkitaan – useat urheilijat syyttävät valmentajaa seksuaalisesta häirinnästä

Britannian yleisurheiluliitto ohjeisti maan urheilijoita välttämään kanssakäymistä Rana Reiderin kanssa tutkinnan aikana.

Rana Reider on valmentanut olympiavoittajia.

Maineikkaan yhdysvaltalaisen valmentajan Rana Reiderin toimia tutkitaan häirintäepäilyjen takia. Reider on valmentanut muiden muassa kolmiloikan olympiavoittajaa Christian Tayloria ja pituushypyn olympiavoittajaa Tianna Bartolettoa.

Yhdysvalloissa erityisesti nuorten urheilijoiden turvallisuutta valvova US Center for SafeSport on ryhtynyt selvittämään Reiderin toimia, kun useat urheilijat ovat syyttäneet tätä seksuaalisesta häirinnästä, kertoo Guardian-lehti.

Reider on valmentanut myös kanadalaista pikajuoksijaa Andre de Grassea ja useita brittiurheilijoita. Nyt Britannian yleisurheiluliitto UK Athletics on varoittanut maan yleisurheilijoita yhteistyöstä Reiderin kanssa.

Tiistaina Reider kiisti tietävänsä häneen kohdistuvasta tutkinnasta ja pyysi lehteä sen jälkeen ottamaan yhteyttä asianajajaansa.

– Reiderin maineeseen kohdistuvien hyökkäysten motiivi pitäisi selvittää läpikotaisin ja myös näyttää väitteet todeksi, mitä ei ole tapahtunut. Eikä SafeSport ole lähettänyt Ranalle tutkinnasta mitään ilmoitusta, asianajaja kertoi.

Britannian yleisurheiluliitto kertoi saaneensa SafeSportilta tiedon useista valituksista, joissa Reideria on syytetty seksuaalisista väärinkäytöksistä.

– UK Athletics on ilmoittanut Reiderin valmennettaville, että urheilijoiden pitäisi välttää valmentajan kanssa kaikkea kanssakäymistä, kunnes prosessi on saatettu päätökseen, liitto ilmoitti.

Yhdysvaltain SafeSport on vuonna 2017 perustettu ja Yhdysvaltain kongressin valtuuttama voittoa tavoittelematon järjestö, joka pyrkii poistamaan urheilusta seksuaalisen, fyysisen ja henkisen hyväksikäytön.

SafeSport pyrkii suojelemaan erityisesti nuoria amatööriurheilijoita väärinkäytöksiltä.