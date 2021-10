Keihäslegenda Pauli Nevala teki laulun Jorma Kinnusesta – tältä kuulostaa olympiavoittajan lauluääni

Keihäslegenda Pauli Nevala laulaa ja juttelee levyllä kuin suuresti ihailemansa Tapio Rautavaara.

Keihäslegenda Pauli Nevala lupasi muutama vuosi sitten ystävälleen ja kilpakaverilleen Jorma Kinnuselle, että tekisi laulun heidän yhteisestä matkastaan.

Nyt laulu on valmis ja levytetty, mutta Kinnunen ei ole sitä enää kuulemassa. Hän kuoli pitkäaikaisen sairastelun murtamana 77-vuotiaana heinäkuussa 2019.

Laulu syntyi lopulta Jorma Kinnusen muistolle.

Kaverukset ja kollegat olivat lähes saman ikäisiä, Nevala syntyi marraskuussa 1940 ja Kinnunen joulukuussa 1941. He tapasivat toisensa ensimmäisen kerran 17-18-vuotiaina, minkä jälkeen ystävyys syventyi yhteisillä harjoitusleireillä ja kisamatkoilla.

Joitakin vuosia sitten kolme mestaria, Pauli Nevala, Jorma Kinnunen ja Seppo Räty, kiersivät ympäri maata Suomalaisen Keihäskoulun merkeissä opettamassa lapsille ja nuorille keihäänheittoa.

– Meillä oli autokuski kuin Kekkosella, ja siellä me istuttiin Jorman kanssa takapenkillä. Katteltihin maisemia ja Jorma tapasi laulella aina jotakin laulua. Sitten se keksi, että mun pitää tehdä meistä yhteinen laulu, 80-vuotias Nevala kertoo.

Nevala lupasi. Kaksikon ajatuksena oli, että laulussa olisi sama sävel, jota Kinnunen usein hyräili. Hän oli oppinut laulun omalta äidiltään. Nevala nauhoitti kaverinsa laulua ja pyysi sävellysapua tutulta musiikkimieheltä. Tämä ei kuitenkaan saanut nuoteista kiinni, ja laulu jäi tekemättä.

Jorma Kinnunen (vas.) ja Pauli Nevala kuvattuna elokuussa 1968 Suomen, Tshekkoslovakian ja Viron välisessä maaottelussa.

Kun kappaleen nimi ja alkuperä lopulta selvisivät, se kuulosti Nevalan korviin liian melankoliselta.

Aina kun keihäslegendat tapasivat, Kinnunen kyseli kaveriltaan, missä tämän lupaama kappale oikein viipyy.

Lupaus vaivasi Nevalaa, varsinkin Kinnusen kuoleman jälkeen. Kolme vuotta sitten Nevala meni itsekin niin huonoon kuntoon sydänongelmien takia, että luuli loppunsa koittavan hetkenä millä hyvänsä.

– En meinannut jaksaa kävellä edes 50 metrin päähän autolle, kun henki ei kulkenut. Syke vaihteli 33:n ja 180:n välillä. Soitin sairaalaan, jossa ehdotettiin aikaa kahden kuukauden päähän. Sanoin, että joo, silloin on jo ollut mun hautajaiset, että turha tätä asiaa on enää siinä vaiheessa hoitaa.

Onnekseen hän pääsi sairaalaan seuraavana päivänä, ja tahdistin vaihdettiin tehokkaampaan. Sen jälkeen on elämä hymyillyt.

– Nyt on hyvä kunto: näkö ja muistikin ovat parantuneet, kun veri alkoi kiertämään.

Pauli Nevala sai kolmisen vuotta sitten uuden, tehokkaamman tahdistimen. Sen jälkeen keihäslegenda vointi on ollut hyvä. Kuva marraskuulta 2020.

Lauluntekokin sai vauhtia, kun aivot taas toimivat normaalisti ja uusia ideoita alkoi pulpahdella.

– Ajelin viime talvena pilkille ja kuuntelen autossa Järviradiota. Siellä Eero Piirto lauloi Kaksipa poikaa Kurikasta. Olin innoissani ja yhtäkkiä mulle välähti, että tämä vanha, rempseä ralli sopisi hyvin meidän lauluksi. Päätin, että teen siihen sanat. Ensimmäisen säkeistön jälkeen en millään päässyt eteenpäin, ja niin loppui laulunteko.

Nevala oli aiemmin jutellut lauluhankkeesta kaksirivistä haitaria soittavan mestaripelimannin Teppo Välimäen kanssa.

– Kun taas ajelin pilkille, Teppo soitti ja kysyi mitä laululle kuuluu. Sanoin, ettei siitä mitään tule. Teppo sitten kannusti jatkamaan ja lupasi tulla säestämään. Kertoi, että mukaan saataisiin myös mandoliininsoittaja Pentti Annala.

Kesällä Nevala marssi Välimäen luo, ja pian kolmikon musisointia jo purkitettiin Jurvan Musiikkipajan studiolla.

Vanhoja muistellessa -kappale kertoo sekä kahdesta keihäänheittäjästä että mestaripelimanni Teppo Välimäestä. Yli kuuden minuutin pituisessa esityksessä on sekä soittoa että Paulin laulama laulu ja vähän puhettakin.

Kyllä me poijaat kierrettihin Suomia ristiin rastiin. Hiljallensa noustihin maailman miesten kastiin. Sitten mentiin Meksikkohon olympialaasten maille, siellä se toinen junteista jäi loppukisaa vaille. Toinen junteista karjaisi, kuului kotia asti. Siitä se syntyi SE-tulos ja hopiaa täysi lasti…

– Siitä ajatuksesta lähdin, että kyse on kansanmusiikista – rallatuksesta ja laulelmasta. Jos on tuttu sävel tai tutut sanat, sitä on kuulijan helppo seurata.

Laulu päättyy sanoihin: Ei saa laulaa rumia lauluja, ainakaa ei meistä. Saatihin me muutaman kerran palakintopallilla seistä.

– Ollahan sen verran omahyvääsiä, jottei meistä saa laulaa rumasti, lauluntekijä nauraa.

Suomen keihäskolmikko Väinö Kuisma (vas.), Jorma Kinnunen ja Pauli Nevala Ruotsi-maaottelun palkintokorokkeella vuonna 1964.

Pauli Nevalalle kyse oli jo toisesta levytyksestä.

– Ensimmäinen oli Elämäni laulut ja runot vuonna 1983. Tämä oli toinen osa. En tiedä, kerkiääkö kolmatta osaa tekemään, mutta sitä on jo suunniteltu.

Mies on varma, että Jorma Kinnunen tykkäisi kappaleesta.

– Kyllä hän tämän kuulee. Niin paljon oon luontoystävällinen, jotta uskon, ettei ihmisen taival lopu, kun fyysinen taival lakkaa olemasta.

Nevala muistelee lämmöllä viimeisiä kohtaamisiaan keihäskaverinsa kanssa.

– Siellä hän oli kotonaan. Lämmitettiin sauna, niin kuin aina, ja kehuttiin ittiämmä lujaa, että ollaan me kovia poikia, kaksi pölöhöä.

– Kyllä se on terveys, joka panoo tuumaamahan, että onko kauan aikaa vielä ja mitä sopisi tehdä.

Tuoreet kuulumiset Nevala kertoo levyllä:

”Ei näilä kaharella poijalla, Tepolla ja Paulilla mitää hätää oo. Päivät ne nimiä muisteloo ja yöt asioolla kulukoo. Kolomas poika, tuo Jorma, se on jo taivahanrannan maalarina. Niinpä niin, niin se aika kuluu.”