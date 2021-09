Kultamitalisti Denise Lewis kertoi ronskin seksitarinan olympiakylästä – koomikon nokkela kommentti sai aplodit

Seitsenottelun olympiavoittaja Denise Lewis muisteli olympiakylän tapahtumia televisiossa.

Englantilainen yleisurheilulegenda Denise Lewis, 49, palasi olympiamuistojen pariin tv-ohjelmassa A League Of Their Own.

Juontaja Romesh Ranganathan totesi ohjelmassa Lewisille, että olympiakylä on ”täynnä ihmisiä, jotka harrastavat seksiä”. Sydneyn vuoden 2000 kisojen kultamitalisti Lewis innostui kertomaan vastaukseksi tarinan.

Lewis muisteli kertaa, jolloin hänen puhelimensa soi ja soittaja kertoi, että yhdessä Britannian joukkueen urheilijan huoneessa oli käynnissä seksisessio.

Lewisin mukaan sana levisi kisakylässä kulovalkean tavoin ja tukku urheilijoita ryntäsi seksiä harrastavan urheilijan huoneen viereiseen huoneeseen salakuuntelemaan seinän läpi.

– Meillä oli tosi tylsää! Lewis perusteli urheilijoiden käytöstä The Sun -lehden mukaan.

Denise Lewis juhli seitsenottelun olympiavoittoa Sydneyssä 2000.

Ohjelmaan osallistunut koomikko Jimmy Carr kommentoi tarinaa tavalla, joka sai yleisön nauramaan ja Lewisin taputtamaan.

– Kun kyse oli urheilijoista, niin he [seksin harrastajat] varmaan kilpailivat siitä, kuka saavuttaa huipun ensin, Carr lohkaisi.

Lewis ei halunnut nimetä tarinan päähenkilönä ollutta naisurheilijaa.

– Hän jääköön anonyymiksi, Lewis sanoi.