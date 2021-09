Kiekkoilijarakas esitti Lotta Haralalle, 29, tiukan kysymyksen elämästä – ensimmäinen vastaus ei kelvannut: ”Siihen olikin vaikeempi vastata...”

Lotta Harala kertoi sosiaalisessa mediassa, mitä Matias Myttynen oli hänestä sanonut.

Aitajuoksija Lotta Harala, 29, kertoi Instagramissa keskustelustaan jääkiekkopuolisonsa Matias Myttysen, 31, kanssa. Pariskunta on viime päivinä julkaissut kuvia lomamatkalta Rodokselta.

Haralan mukaan Myttynen oli kysynyt kihlatultaan, kuka hän on. Harala oli vastannut, että hän on 29-vuotias tamperelainen aitajuoksija.

– Matias keskeytti mut sanoen, että ei toi oo Lotta Harala. Toi kaikki on totta, mut se on sitä mitä sä teet. Mut kuka on Lotta Harala sieltä syvältä sisimmästä. Siihen olikin vaikeempi vastata, Harala kirjoittaa Instagramissa.

Yleisurheilijan mukaan Myttynen oli itse kuvannut rakastaan seuraavasti:

– Lotta Harala on nopeatempoinen innostuja, spontaani ratkaisija, tavoitteellinen ja aina erinomaisuuteen pyrkivä onnistuja. Äärimmäisen kova kilpailija, toisaalta hyvin empaattinen ja kiltti, taitava tunteiden tulkitsija ja niiden välittäjä. Parhaimmillaan valaisee ja koskettaa kaikkea ja jokaista ympärillään olevaa aidolla energiallaan.

Harala kertoo päivityksessään allekirjoittavansa Myttysen luonnehdinnan itsestään.

– Tätä kukaan ei koskaan vie multa pois, toi ei oo riippuvainen saavutuksista tai titteleistä. Se ei katoa, kun pidän itsestäni kiinni, vaikka aikaa kuluu, hän kirjoittaa.

Tampereen Pyrintöä edustava Harala ei saanut tulosta kaudella 2021, koska ei loukkaantumisten vuoksi voinut kisata. Alkuvuodesta hän oli negatiivisissa otsikoissa kilpailukiellon vuoksi.

Elokuun lopussa hän kertoi tähtäävänsä ensi vuoden EM- ja MM-kisoihin uusien valmentajien johdolla.

Matias Myttynen edusti viime kaudella Tampereen Ilvestä, mutta tällä hetkellä hän on vapaa agentti.