SE-mies Kristian Pulli julkaisi romanttisia kuvia paratiisirannalta ja hotellihuoneen sängyltä: ”Rakkaani”

Kun muut yleisurheilijat kilpailivat Ruotsi-ottelussa, Kristian Pulli vietti paratiisilomaa.

Pituushyppääjä Kristian Pulli, 27, julkaisi syyskuun alussa romanttisia kuvia kaukomailta. Pulli täytti 2. syyskuuta vuosia ja juhlisti niitä mielitiettynsä Kerenin kanssa.

Yhdessä kuvassa Pulli poseeraa yhdessä kultansa kanssa uima-asuissa vaaleaan rantahiekkaan kyhätyssä keinussa.

– Teet minut onnelliseksi, Pulli on kirjoittanut. Hän käyttää myös esimerkiksi aihetunnistetta #rakkaani.

Toisessa kuvassa nuoripari poseeraa hotellisängyssä, jonka päiväpeitteelle on muodostettu sanat ”Hyvää syntymäpäivää Kristian”. Pulli ja tyttöystävänsä pitävät suissaan kukkia, joita on siroteltu myös sängylle. Pyyhkeistä on taitavasti kasattu joutsenet, joiden nokat muodostavat sydämen.

Julkaisun muut kuvat osoittavat pituushypyn SE-miehen syöneen ruhtinaallisen syntymäpäiväillallisen.

Omalla Instagramin tilillään Keren kertoo olevansa malli.

Pulli on julkaissut kuvat samana viikonloppuna, kun Suomen yleisurheilun muu kerma kisasi Tukholmassa Ruotsi-ottelussa. Pullin poissa ollessa maaottelun pituuskisan voitti Ruotsin Thobias Montler kisaennätyksellä 824. Montler kirjoittikin Instagramissa Pullille, että oli pettynyt siihen, ettei jämsäläistä nähty Finnkampenissa.

– Ensi kertaan, Pulli lupasi.

Maaottelun väliin jäämisestä huolimatta Pullin kausi oli väkevä. Hän voitti EM-pronssia sisäradoilta Puolasta kevättalvella ja oli Tokion olympialaisissa pituusfinaalin yhdeksäs.

Hänen Suomen ennätyksensä 827 on kesältä 2020.