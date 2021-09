Yleisurheilun ME-mies Juri Sedyh on kuollut

Juri Sedyhin 86,74 on miesten yleisurheilun historian toiseksi vanhin yhä voimassa oleva maailmanennätys.

Moukarinheiton ME-mies Juri Sedyh on kuollut 66-vuotiaana, kertoo esimerkiksi Euroopan yleisurheiluliitto.

Neuvostoliittoa ja myöhemmin Ukrainaa edustaneen Sedyhin vuonna 1986 heittämä 86,74 on yhä 35 vuotta myöhemmin voimassa oleva maailmanennätys. Se on toiseksi vanhin voimassa oleva miesten ME.

Puolitoista vuosikymmentä lajiaan hallinnutta Sedyhiä pidetään maailman kaikkien aikojen parhaana moukarinheittäjänä. Hän voitti olympiakultaa peräkkäisissä kisoissa 1976 Montrealissa ja 1980 Moskovassa.

Sedyhin valtakauden pituudesta kertoo, että hän voitti MM-kultaa vielä 36-vuotiaana vuonna 1991.

Moukarilegenda eli uransa viimeiset vuosikymmenet Ranskassa. Hänellä on kaksi tytärtä, molemmat moukarinheittäjiä.

Seiväslegenda Sergei Bubka kertoi Twitterissä surevansa Sedyhin poismenoa.

Juttua päivitetty 14.9. kello 15.57.

Juttua korjattu 16.19: Täsmennetty, että Sedyhin ME on toiseksi vanhin miesten yleisurheilussa.