SE-mies Elmo Lakka teki tiukan päätöksen: ”Ainoa oikea tapa päästä eteenpäin”

Miesten pika-aitojen Suomen ennätyksen haltija Elmo Lakka vaihtaa valmentajaa.

Elmo Lakka on 110 metrin aitajuoksun SE-mies.

Pika-aituri Elmo Lakka vaihtaa valmentajaa, kertoo Suomen urheiluliitto.

Lakka, 28, tähtää Pariisin 2024 olympiakisoihin Otto Kilven valmennuksessa. Aiemmin hän oli viisi vuotta Antti Haapakosken valmennettavana.

Lakka aitoi 110 metrin aidat kesäkuussa Jyväskylässä aikaan 13,31 ja löi Arto Bryggaren nimissä aiemmin olleen SE-tuloksen neljällä sadasosalla. Bryggare juoksi tuloksen 13,35 Los Angelesin olympialaisissa vuonna 1984.

– Minulla ei ole pitkään aikaan ollut jatkuvaa päivittäisvalmennusta. Kun ikää karttuu ja on joitakin terveysmurheita, ainoa oikea tapa päästä eteenpäin on, että minulla on valvovat silmät jokaisessa harjoituksessa, Lakka sanoi tiedotteessa.

Kilpi on ollut mukana Lakan harjoituksissa ja toiminut Haapakosken valmentajaparina syksystä 2018 lähtien.

– Olen pyöritellyt tätä asiaa mielessäni toissa keväästä. En kuitenkaan ole sellaista tyyppiä, joka lähtisi kokeilemaan mitään. Otolla on liikuntatieteen koulutus, oman urheilu-uran kokemukset, hän asuu Jyväskylässä ja on jo valmiiksi mukana minun tiimissäni, Lakka perusteli ratkaisuaan.

– Mietin sitäkin, että ryhtyisin itse valmentamaan itseäni, mutta se olisi ollut vähän liian iso harppaus. Tarvitsen ohjelmointiin järkevän kaverin, joka pitää hihnat käsissään.

Lakan lisäksi Jyväskylän Kenttäurheilijoiden ja Suomen aituritähdistä myös Nooralotta Neziri päätyi aloittamaan yhteistyön uuden valmentajan kanssa. Neziri, 28, siirtyy itävaltalaisen Philipp Unfriedin valmennustalliin.