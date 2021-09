Usain Boltin suunnitelmat olympialaisista torpattiin – nyt hän lataa kovaa tekstiä aikeistaan uudella uralla

Usain Bolt keskittyy nykyisin tekemään musiikkia. Ensimmäinen kokonainen albumi julkaistiin 3. syyskuuta.

Yksi kaikkien aikojen kovimmista yleisurheilijoista, jamaikalainen Usain Bolt, vakuutteli BBC:lle, ettei häntä enää nähdä kilparadoilla. Mikäli se olisi kiinni vain Boltista itsestään, asia saattaisi olla ihan toisin.

35-vuotias Bolt paljasti BBC:lle, että palo yleisurheilua kohtaan on edelleen kova. Hän lopetti uransa vuonna 2017, mutta kertoo, että Tokion olympialaiset kiinnostivat silti. Paluu jäi piippuun, ja nyt on liian myöhäistä.

– Jos olisin palannut radoille, sen olisi pitänyt tapahtua Tokion olympialaisiin mennessä.

Boltin paluuaikeet torppasi hänen valmentajansa. BBC:n jutussa valmentajaa ei nimetä, mutta Boltin aktiiviuran aikana hänen valmentajanaan toimi legendaarinen Glen Mills. Mills luotsasi Jamaikan olympiaurheilijoita 1980-luvulta aina vuoteen 2009 asti, ja toimi sen jälkeen muun muassa Boltin ja Yohan Blaken henkilökohtaisena koutsina.

Bolt muisteli BBC:lle keskustelua valmentajansa kanssa ennen vuoden 2017 lopettamispäätöstä.

– Kun kerroin lopettamisesta valmentajalleni, hän käski minut istumaan ja sanoi: ”Kun lopetat, se on sitten siinä. Ei mitään paluukiertueita. Joten sinun pitää olla varma, että olet valmis lopettamaan”.

Bolt kertoo kysyneensä vuoden 2019 aikana valmentajaltaan mielipidettä paluusta kilpakentille. Valmentaja oli torpannut puheet heti alkuunsa: ”älä edes aloita”.

Vaikka hinkua lähtötelineisiin riittää, Bolt sanoo uskovansa valmentajansa näkemykseen paluun järkevyydestä, tai järjettömyydestä.

Bolt voitti huimalla urallaan 8 olympiakultaa ja 11 MM-kultaa. Hänen Berliinin MM-kisoissa 2009 juostut 100 metrin ennätyksensä 9,58 ja 200 metrin ennätyksensä 19,19 ovat edelleen maailmanennätyksiä.

Manchester Unitedin faniksi tunnustautunut Bolt kokeili juoksu-uransa jälkeen taitojaan jalkapallokentillä. Hän harjoitteli ja pelasi jokusen ystävyysottelunkin esimerkiksi australialaisen Central Coast Marinersin riveissä.

Usain Bolt pelasi syyskuun alussa 2021 hyväntekeväisyysottelussa Manchesterissa.

Todelliset futishaaveensa Bolt laittoi syrjään alkuvuodesta 2019 ja sen jälkeen Bolt on keskittynyt perheeseensä sekä musiikkiin. Boltilla ja hänen puolisollaan Kasia Bennettillä on kolme lasta: nimen Olympia Lightning Bolt saanut tyttö syntyi keväällä 2020 ja kaksospojat Saint Leo ja Thunder kesällä 2021.

Kuten totuttua, suhtautuu Bolt kykyihinsä myös musiikkibisneksessä melko vahvalla itseluottamuksella.

Jo 2019 Bolt toimi tuottajana julkaisten jamaikalaisartistien dancehall-musiikkia. Vielä silloin kyse oli ennen kaikkea Boltin Olympe Rose -sampanjan markkinoinnista.

Alkuvuodesta 2021 Boltilta ilmestyi single Living the Dream, jolla hän esiintyy yhdessä lapsuudenystävänsä ja managerinsa Nugent ’NJ’ Walkerin kanssa.

– Tavoittelen huippua. Haluan voittaa Grammyn, tehdä platinalevyn tai singlen. Haluan saavuttaa huipun ja olla huoneessa, jossa kaikki isot tuottajat puhuvat musiikistani. Matka on pitkä ja opittavaa vielä paljon, mutta nautimme prosessista, Bolt sanaili BBC:lle.

Syyskuun alussa 2021 Boltilta ilmestyi ensimmäinen kokonainen albumi, Country Yutes, kertoo muun muassa Running Magazine.

– Jos olet seurannut uraani vuosien varrella, olet voinut nähdä, että tanssin ja kuuntelen musiikkia aina. Ei ole salaisuus, että rakastan musiikkia, se on aina ollut osa minun DNA:tani, Bolt kertoi tiedotteessa, kun levy julkaistiin.

Bolt kertoi musiikistaan kesällä 2021 arvostetulle urheilumedialle The Athleticille. Boltin omaa ääntä ei raidoilla kuulla, mutta musiikkivideoilla hän esiintyy, kuten miehen Instagram-tilillään jakamista maistiaisista voi nähdä. Bolt kertoo olevansa tiukasti mukana biisien suunnittelussa.

– Haluan olla kuin Khaled, DJ Khaled. En tosiaan laula kappaleita, mutta haluan tuottaa, haluan olla osa niitä. Se on suurin inspiraationi. Tietäen, että joku ei laula, mutta hän tuntee ja ymmärtää musiikkia, tuottaa parhaat setit – ”katso nyt hänen albumiaan, se on todella nousussa”. Sellaiseksi minä pyrin. Haluan olla yhtä suuri kuin DJ Khaled, Bolt selitti The Athleticille.

Boltin musiikki on saanut ristiriitaisen vastaanoton. Esimerkiksi jamaikalainen laulaja-lauluntekijä Popcaan ei usko Boltin suhtautuvan musiikkibisnekseen tosissaan. Hänen mielestään olisi parempi, jos Bolt vaikkapa käyttäisi julkisuuskuvaansa hyväksi auttaakseen muita, nuoria ja nousevia musiikkikykyjä.

– Ihmiset haluavat aina rajoittaa tekemisiäsi. He sanovat, ”hei, sinun ei pitäisi tehdä sitä tai tätä”. Minä en ajattele elämästä niin. Mitä tahansa haluankin tehdä, uskon itseeni. Haluan tehdä musiikkia, Bolt vastasi The Athleticille.

Vastakkaisiakin mielipiteitä toki löytyy. Esimerkiksi tunnettu journalisti, elokuva- ja musiikkituottaja Reshma B sanoi, että Bolt on tehnyt tunnetuksi jamaikalaista kulttuuria.

– Hän on tehnyt dancehallia tunnetuksi koko uransa. Jamaikalla hänellä on urheilubaari Tracks and Records, missä on paljon musiikkitapahtumia. Hän on tehnyt DJ-keikkoja. Hän on osa kulttuuria. Hän on nostanut tanssijoita tunnetuksi ja ollut suuri tukija, kehui Reshma B juoksijalegendan tekemisiä.

Dancehall on 1970–80-lukujen taitteessa syntynyt jamaikalaisen reggaen alalaji.