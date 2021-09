Brysselin Timanttiliigan järjestelyt herättävät tunteita.

Seivästähti Armand Duplantis on yrittänyt rikkoa oman ME-korkeutensa 618 useaan otteeseen tällä kaudella. Perjantaina Timanttiliigan Brysselin osakilpailussa yrityksestä kehkeytyi farssi, kun kilpailun järjestäjät eivät aluksi saaneet nostettua rimaa ennätyskorkeuteen.

Lopulta rima saatiin puolen tunnin odottelun jälkeen tarpeeksi ylös, mutta kylmiltään hypännyt ruotsalainen ei pystynyt rikkomaan hirmurajaa.

Ruotsalaiset eivät järjestäjien puuhastelua sulattaneet. ”Yritti maailmanennätystä — sitten alkoi jättimäinen kaaos” Expressen uutisoi.

Seiväskisa venyi lopulta kolmituntiseksi ja sai Ruotsin C Moren asiantuntijan Lennart A. Julinin kihisemään.

– (Telineessä) pitäisi olla useita reikiä, jotta sitä (rimaa) voi nostaa ylös. Mutta se, että sitä ei ole ajateltu etukäteen... Tässä on kaveri, joka on yrittänyt maailmanennätyskorkeutta 619 lähes kaikissa kilpailuissa tänä vuonna, ja tilanteeseen ei ole varauduttu tällaisessa kilpailussa, Julin kritisoi lähetyksessä Expressenin mukaan.

Aftonbladetin toimittaja Mats Wennerholm nimesi tapahtuneen ”noloksi” kolumnissaan.

– Luulin nähneeni suurimman osan niistä asioista, joita voi tapahtua yleisurheilukisoissa. Mutta tämä rikkoo kaikki ennätykset.

Seivästähti itse oli varovaisempi kommenteissaan.

– Seiväshypyssä kestää aina kauan, sitähän se on. Mutta kisan pitää kulua nopeammin. En oikeastaan tiedä, mitä tapahtui, he (toimitsijat) sanoivat, että riman on oltava täsmälleen 619, Duplantis kertoi lähetyksessä Expressenin mukaan.