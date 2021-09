Ruotsin ja Suomen välinen perinteinen yleisurheilumaaottelu kisataan lauantaina ja sunnuntaina Tukholmassa.

Suomen ja Ruotsin yleisurheilijat kohtaavat viikonloppuna perinteisessä maaottelussa. IS:n yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo nosti esiin viisi pointtia Ruotsi-ottelusta.

Senni Salminen

Kolmiloikan SE-naiselle kävi kylmät Lausannen Timanttiliigassa. Kolme ruksia pöytäkirjaan ja samalla ovi kiinni Kalevan kisoihin. Salminen lienee Tukholmassa täyttä tulta ja tappuraa. Jos se kanavoituu oikein, voi tulos olla todella kova. Tuloskunto on edelleen hyvällä tasolla, vaikka voi olla, että paras latinki osui kesäkuulle. En silti ihmettelisi lainkaan, jos nyt nähtäisiin yksi kauden parhaista hypyistä. Tuskin enää SE-tasoa, mutta mistä sitä voi varmaksi tietää.

Kolmiloikkaajat Senni Salminen (takana) ja Kristiina Mäkelä poseerasivat Ruotsin supertähtien Daniel Ståhlin (vas.) ja Armand Duplantisin (oik.) kanssa Urheiluliiton mediatilaisuudessa 16. elokuuta. Mäkelä ei osallistu Ruotsi-otteluun sairastumisen vuoksi, mutta kolmikko Salminen-Ståhl-Duplantis nähdään Tukholman olympiastadionilla viikonloppuna. Seivästähti Duplantisin kilpaileminen ei tosin vielä ole varmaa.

Ruotsin supertähdet

Kiekossa Ruotsilla on heittää kehään Tokion olympialaissa kaksoisvoiton napannut kaksikko Daniel Ståhl ja Simon Pettersson. Liekö koskaan ennen Ruotsi-ottelussa nähty saman vuoden olympiakisojen kahta parasta samassa lajissa? Seipään ME-mies ja olympiavoittaja Armand Duplantis on vahvistanut ruotsalaismedialle tulevansa paikalle, mutta kilpailemisesta ei ole täyttä varmuutta, koska hän hyppää perjantaina Brysselin Timanttiliigassa ja kuorma on ollut muutenkin raju. Veikkaan, että mukana hän kuitenkin on.

Simon Pettersson (vas.) ja Daniel Ståhl tuulettivat Tokiossa Ruotsin kaksoisvoittoa kiekonheitossa.

Keskimatkat

Keskimatkoilla jaossa on paljon pisteitä, ja Suomen tilanne on parempi kuin aikoihin. Joonas Rinne on aivan huimassa kunnossa ja saattaa ottaa vaikka tuplavoiton, vaikka vastassa on 800 metrillä Andreas Kramer (tänä vuonna 1.45,05) ja 1 500 metrillä Johan Rogestedt (3.37,13). Myös Ville Lampinen on 800 metrillä armoitettu taistelija ja kirimies. Sara Kuivisto taas lähtee poikkeuksellisesti ennakkosuosikkina matkaan. 1 500 metrillä hän on suvereeni, kasisatasella kamppailu Lovisa Lindhin kanssa on tiukka. Ennustelen voittoa siitäkin, niin vahvassa iskussa porvoolainen on.

Sara Kuivisto on ollut koko kesän huippuiskussa. Tokiossa hän tehtaili Suomen ennätyksiä.

Naisten 400 metriä

Naisten ratakierros Kalevan kisoissa oli jotakin tyystin poikkeuksellista: Mette Baas ja Viivi Lehikoinen alittivat 53 sekuntia ja Milja Thureson juoksi aivan pintaan 53,26. Aino Pulkkinen jäi ajalla 53,37 pois Ruotsi-ottelun vahvuudesta, aiempina vuosina se olisi ollut suomalaisten ykköstulos. Moa Hjelmer juoksi kesäkuussa 52,94, mutta sen jälkeen hänen tulostasonsa on pudonnut sekunnin verran. Haisee vahvasti Suomen kolmoisvoitolta. Ja se myös tulee. Pitkässä viestissä Suomi jyrää.

Mette Baas (kesk.) johdattaa Suomen 400 metrin kolmikon Ruotsin kaatoon.

Miten ottelussa käy?

Suomen miehet lähtevät otteluun paperilla 30 pisteen takamatkalta. Vaa’ankielilajeja on kuitenkin todella paljon. Erittäin monessa lajissa tilastotulokset ovat todella lähellä toisiaan. Venymistä tarvitaan, mutta Kalevan kisat osoittivat, että suomalaiset ovat yhä kunnossa.

Naisten otteluun lähdetään paperilla lähes tasatilanteesta, luvassa on herkullisia kamppailuja oikeastaan lajissa kuin lajissa, ja pienetkin asiat ratkaisevat ottelun voiton.

Tiukimpia vaakaa suuntaan tai toiseen kääntäviä lajeja ovat miehissä kuula, pikamatkat, 800 metriä, 400 metrin aidat ja 1 500 metriä. Naisissa vastaavia lajeja ovat pikamatkat, kuula, 400 metrin aidat, kiekko ja korkeus. Edessä on todella kiehtova otatus. Luvassa on mielenkiintoisin Ruotsi-ottelu pitkiin aikoihin. Jokaisella pisteellä on iso merkitys.