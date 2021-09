Kristiina Mäkelä sivuun Ruotsi-ottelusta – tämä nelikko kipparoi Suomen maajoukkuetta Tukholmassa

Suomi–Ruotsi-maaottelu kisataan Tukholmassa.

Yleisurheilun perinteikäs Suomi–Ruotsi-maaottelu kisataan Tukholmassa alkavana viikonloppuna 4.–5. syyskuuta.

Suomen joukkueeseen tuli viime hetkillä yksi merkittävä muutos, kun kolmiloikan 9-kertainen Suomen mestari Kristiina Mäkelä, 28, joutui jäämään sivuun.

– Yhdeksäs SM-kulta! Siihen on hyvä päättää tämä kausi, vaikkakin hieman vastentahtoisesti. Olisin halunnut vielä osallistua Ruotsi-otteluun, mutta tällä kertaa nuha otti yliotteen kropasta. Nyt on aika levätä, Mäkelä on kirjoittanut Instagramissa.

Mäkelä kiitti julkaisussaan tukijoukkojaan ja sponsoreitaan tapahtumarikkaasta kaudesta. Mäkelä kävi viime syksynä polvileikkauksessa, mutta toipui siitä nopeasti jopa ennätyskuntoon. Hän hyppäsi Kuortaneella 26. kesäkuuta uuden ulkoratojen ennätyksensä 14,41.

Tokion olympialaisissa Mäkelä selvisi finaaliin.

Vuosi sitten Suomi kärsi tappion Ruotsille miesten ottelussa pistein 201–206 ja naisten ottelussa pistein 186–221.

Nytkin Suomen miesten maajoukkue on tilastojen valossa selvä haastaja, mutta naisten ottelusta kesän tulokset povaavat äärimmäisen tasaista, Suomen urheiluliiton nettisivuilla kerrotaan.

Urheiluliitto ilmoitti, että Suomen joukkueen sisäisessä äänestyksessä naisten maajoukkueen kippareiksi Ruotsi-otteluun valittiin seiväshyppääjä Wilma Murto sekä keskimatkojen juoksija Sara Kuivisto. Miesten joukkueen kapteenit Tukholmassa ovat estejuoksija Topi Raitanen ja aitajuoksija Elmo Lakka.

– Suomalaisilla yleisurheilijoilla on ollut positiivinen vire läpi kesän. On venytty ja tehty arvokisoissa parempia tuloksia, mitä tilastot ovat antaneet odottaa. Jatketaan nyt vaan samaan malliin Ruotsi-otteluun, Murto linjasi.