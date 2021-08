ME-mies ihmetteli Tampereella historiallisen kullan napannutta poikaa – Kasperi Vehmaa, 16, on superlahjakkuus: ”Ei edes treenattu vielä”

Kalevan kisoissa SM-kultaa leiskauttanut Kasperi Vehmaa on Suomen yleisurheilun suurlupaus.

Tampereen lauantai-illassa koettiin upea hetki, kun 16-vuotias Kasperi Vehmaa leiskautti pituuden Suomen mestariksi. Lappeenrannan Urheilu-Miehiä edustava Vehmaa on SUL:n mukaan kautta aikojen nuorin miespuolinen voittaja Kalevan kisoissa.

– Aika spesiaalilta tuntuu. En Kalevan kisoihin lähtiessäni uskonut kultaan, mutta mitalitoiveita elättelin, jos hyppy kulkisi. Kuulin perjantaina, että Kristian Pulli ei ole mukana, niin sitten ajattelin menestysmahdollisuuksieni kasvaneen, Vehmaa kertoi Ilta-Sanomille.

Huippulahjakas Vehmaa leijaili voittotulokseksi 749. Tämä ei ole sattumaa tai niin sanottu suonenveto, sillä hän on aiemmin hypännyt 2,3 m/s myötätuulessa 761.

SUL:n mukaan Vehmaan hyppäämä 749 on Suomen paras 16-vuotiaana tehty tilastokelpoinen tulos.

– Se oli kesän paras hyppy. Siinä sattui kaikki mahdollisimman hyvin kohdalleen.

Kasperi Vehmaa venytti 16-vuotiaana miesten SM-kultaa.

Kyse on epäilemättä lahjakkuudesta, jolla potentiaalia piisaa, mutta Vehmaa itse suhtautuu maltillisesti urheiluväen odotuksiin.

– Otan vuoden kerrallaan. Kunhan nyt vain säilyisi terveenä ja saisi treenattua. Se on ensisijaista kehityksessäni.

Vehmaa asuu Lappeenrannassa ja käy lukiota.

– En ota asioita liian tosissani. En stressaa liikaa. Harjoituksetkin otan rennosti, mutta vakavissani, hän kuvailee itseään.

Historiallisen kultamitalinsa Vehmaa sai pituushypyn ME-mieheltä Mike Powellilta, joka vierailee Tampereella.

– Powell kysäisi heti ensimmäisenä, että olenko todella 16-vuotias? Ajattelin myöhemmin illalla, että olihan upea hetki saada kultamitali tuollaiselta legendalta.

Pituushypyn maailmanennätyksen 895 haltija Mike Powell vierailee Tampereella.

Tampereen Ratinan lauantaissa koettiin ääripäät, sillä toisella puolen kenttää kiekonheiton Suomen mestariksi nakkasi 46-vuotias Frantz Kruger. SUL:n mukaan Kruger on nykyisin ohjelmassa olevien lajien vanhin Kalevan kisoissa mestaruuden voittanut urheilija.

Kasperi Vehmaa, voisitko kuvitella kilvoittelevasi Kalevan kisoissa vielä 46-vuotiaana?

– Voi olla, etten ehkä pituudessa ainakaan, se on sen luonteinen laji kuitenkin. Pitääkö sitten vaihtaa vanhempana lajia, jotta pääsisi vielä Frantzin ikäisenä kisaamaan, Vehmaa naurahtaa.

Kasperi Vehmaa on urheiluperheestä, sillä hänen kaksoisveljensä Rasmus on lupaava pika- ja aitajuoksija sekä isosisko Essi, 19, on lupaava aituri-pituushyppääjä. Perheen isä Janne Vehmaa juoksi omalla urallaan 400 ja 800 metrillä ja oli kova luu muun muassa viestikisoissa.

– Lapset ovat kokeilleet yleisurheilulajeja laidasta laitaan pienestä pitäen. Pojat tulivat aikoinaan isosiskonsa mukana usein yleisurheilukentälle ja aloittivat siitä 6–7-vuotiaina eri lajien kokeilemisen. Pojat ovat pelanneet myös jalkapalloa, Janne Vehmaa kertoo.

Janne Vehmaa sanoo valmentavansa tytärtään Essiä, mutta hänen poikansa ovat olleet viime ajat toisissa valmennusryhmissä. Isä-Vehmaan mukaan Kasperi on ollut Kati Minkkisen ryhmässä ja hyppyjä on valmentanut Petri Ruotsalainen.

– Ja jos Kasperista puhutaan, niin voisi sanoa, että kyllä sieltä sellaista tietynlaista lahjakkuutta löytyy. Jo 9–11-vuotiaana hän pätki junnujen ennätyksiä tai pääsi hyvin lähelle niitä, vaikka oikeastaan ei edes treenattu vielä, isä sanoo.

– Eihän se kuitenkaan mikään takuu ole, että on aikuisena hyvä, jos on junnuna hyvä. Jos hyppää 16-vuotiaana seitsemän ja puoli metriä, niin ei se välttämättä tarkoita sitä, että pääsee kahdeksan ja puoli metriä aikuisena, Janne Vehmaa tuumaa.

