Nyt on raskainta sarjaa – jos vastaat näihin yleisurheilu­kysymyksiin oikein, olet todellakin supertietäjä

Kalevan kisoissa järjestettiin myös yleisurheilutiedon SM-kisat. Haasta itsesi kovimman luokan kysymyksillä, jotka löytyvät tämän jutun lopusta.

Ratinan stadionin pääkatsomon takana sijaitsevassa kahviteltassa istui sunnuntaina kahdeksan vakavailmeistä, papereihinsa syventynyttä miestä. Tampereen Kalevan kisoissa tapahtui samaan aikaan myös kentän puolella, mutta kaikki oli pelissä teltassakin: menossa olivat perinteiset yleisurheilutiedon SM-kisat, vastausaikaa puolitoista tuntia.

– Nämä on järjestetty Kalevan kisojen yhteydessä vuodesta 2006, kertoi tradition isä 1970-luvulta, suomalaisen yleisurheilun pitkäaikainen järjestövaikuttaja Esa Kaihlajärvi.

Hän oli mukana tämänkertaistenkin kysymysten laadinnassa, mutta päävastuun niistä kantoi toinen alan guru Harri Piironen, joka istui Kaihlajärven seurana toimitsija- ja palkintopöydän takana. Finaaliin seuloutuneista 50 kysymyksestä peräti 33 oli Piirosen laatimia. Pöydälle oli pinottu palkinnot – mitäpä muuta kuin laadukasta urheilukirjallisuutta.

– Kysymysten laatiminen on usealla tavalla vaikeampaa kuin niihin vastaaminen. On tosi hankalaa saada aikaan riviä, joka tyydyttäisi kaikkia, Piironen sanoi.

Piironen kertoo, että kun tämänkaltaiselle tietäjien valiojoukolle laaditaan pähkinöitä, niiden tulee olla kovin erilaisia kuin vaikka ne 10 kysymystä, jotka Ilta-Sanomien urheilutoimituksessa laaditaan lukijoille päivittäin.

– Avainsanoja ovat ehkä yllättävyys ja poikkeavuus, kyky yhdistellä kysymyksissä eri tapahtumia ja urheilijoita ja näiden elämää.

Esa Kaihlajärvi (vas.) ja Harri Piironen Kalevan kisoissa Tampereella sunnuntaina.

Sunnuntain kilpailun järjesti Suomen Urheilutietäjät ry, jonka varapuheenjohtaja Piironen on. Kaikkia urheilulajeja koskevat Urheilutiedon SM-kisat pidetään myöhemmin syksyllä.

– Yleisurheilu on ainoa yksittäinen urheilumuoto, jolle pidämme omat mestaruusmittelöt. Se on monimuotoisuudessaan ja pitkässä historiassaan herkullinen kohde tällaiseen, Kaihlajärvi kertoo.

Kaksikko pitää Suomea korkealuokkaisena maana urheilutiedon suhteen.

– Meillä on pitkät ja vahvat perinteet mitellä urheilutietämyksestä. Uskallan veikata, että ehkä jopa ainutlaatuiset koko maailmassa, Piironen arvelee.

Kysymykset löydät alta – ja vastaukset löytyvät kysymysten perästä.

KYSYMYKSET

1. Missä yleisurheilulajissa Suomen miehillä on ollut edustus olympiakisoissa viimeksi Münchenissä 1972?

2. Kuka oli ennen Tokiota 2021 ja marokkolaista Soufiane El Bakkalia viimeisin miesten 3 000 metrin estejuoksun olympiavoittaja, joka edusti voittonsa aikaan muuta maata kuin Keniaa?

3. Ketkä kaksi miesjuoksijaa ovat omistaneet virallisen ME:n sekä 1 500:lla, 5 000:lla että 10 000 metrillä – toinen jopa samaan aikaan?

4. Mitkä neljä eurooppalaista maata ovat voittaneet olympiakultaa miesten 4x100 metrillä?

5. Ketkä neljä suomalaisnaista ovat yltäneet olympiayleisurheilussa kuuden parhaan joukkoon muissa yksilölajeissa kuin keihäänheitossa?

6. Ketkä ovat olleet Kansainvälisen yleisurheiluliiton (WA, vuoteen 2019 IAAF) neljä viimeisintä puheenjohtajaa?

7. Kuka pesäpallon SM-mitalipelaaja kilpaili Tokion olympiayleisurheilussa 2021?

8. Minkä lajin mitalille on Kalevan kisoissa yltänyt

a) Jari Olli

b) Jari Matinolli?

9. Minkä lajin MM-kultaa on voittanut yleisurheilija, jonka etunimi on Hyvin? Vastauksessa on mainittava myös sukupuoli.

10. Mitä maata edusti Tokion olympiakisoissa 2021 yleisurheilija, jonka sukunimi on

a) Itsekiri, b) Kissa, c) Lahti, d) Levy?

11. Kuka myöhemmin urheilujohtajana tunnettu mies saavutti ainoan Kalevan kisojen mestaruutensa vuonna 1983 Porissa – 17 vuotta ennen tyttärensä ainoaksi jäänyttä Kalevan kisojen kultamitalia?

12. Kuka oli ennen Tokiossa 2021 korkeushypyn seitsemänneksi ja pituushypyn viidenneksi sijoittunutta JuVaughn Harrisonia edellinen yhdysvaltalainen, joka oli osallistunut yksissä olympiakisoissa näihin molempiin lajeihin?

13. Ketkä neljä miestä ovat voittaneet ulkoradoilla vähintään 12 SM-kultaa sellaisessa lajissa, joka on Kalevan kisojen ohjelmassa myös 2021?

14. Minkä lajin virallista maailmanennätystä on parannettu yksissä olympiakisoissa viisi kertaa – ja minä vuonna? Vastauksessa on mainittava myös se, oliko tässä olympiayleisurheiluhistoriassa yhä ennätyksellisessä ME-tehtailussa kyse miesten vai naisten kilvasta.

15. Ketkä neljä kaksosparia ovat saavuttaneet vähintään yhden kaksoisvoiton Kalevan kisoissa? Vastaukseen riittävät sukunimet.

16. Kuka on useimmin olympiayleisurheiluun osallistunut

a) mies, b) nainen?

17. Kenen yksilölajissa olympiakultaa Tokiossa 2021 voittaneen yleisurheilijan kutsumaetunimi on kesäolympialaiset järjestäneen kaupungin nimi?

18. Kuka valkoihoinen Yhdysvaltojen edustaja juoksi miesten 200 metrillä MM-hallissa kullan 1997 sekä pronssit 1989, 1993 ja 1999, ulkona MM-kisojen kuudenneksi 1999 ja seitsemänneksi 2001?

19. Minkä lajin MM-kisaedustajia ovat olleet Saila Purho ja Tiina Lindgren?

20.* Kuka ilman arvokisaedustusta myös hallissa ja maastojuoksussa jäänyt suomalainen juoksi ennätyksekseen

a) 1 500 metrillä 3.38,92 vuonna 1984, b) 1 500 metrillä 3.39,14 vuonna 1983, 5 000 metrillä 13.34,23 vuonna 1987 ja 10 000 metrillä 28.24,82 vuonna 1988?

21. Minkä lajin suomalaisia MM-juniorimitalisteja – jopa samasta kilvasta – ovat Carita Hinkka ja Sini Kiiski?

22. Kenen dopingin käytöstä kiinni jääneen miesten kuulantyönnön Suomen mestarin ennätys on

a) yli 21 metriä, b) alle 20 metriä?

23. Missä lajissa

a) yhdysvaltalainen Steve Smith teki kaksi sisäratojen ME-tulosta 1973, b) britti Steve Smith saavutti MM-pronssin 1993, EM-hopean 1994 ja olympiapronssin 1996?

24. Kuka mies juoksi Kalevan kisojen kullan uransa ensimmäisessä 5 000 metrin kilvassa

a) 1951, b) 2020?

25. Missä lajissa saavutti

a) EM-hallikullan ja olympialaisten viidennen sijan 1984 italialainen Donato Sabia, joka kuoli koronavirukseen huhtikuussa 2020, b) MM-pronssin 1991 unkarilainen Attila Horvath, joka kuoli koronavirukseen marraskuussa 2020?

26. Ketkä kaksi suomalaista olivat saavuttaneet ratajuoksulajissa juniorien MM-mitalin ennen Heidi Salmisen kultaa 400 metrin aidoissa 2021?

27. Kuka vuonna 2021 kuollut suomalainen olympiaurheilija juoksi 10 000 metriä parhaimmillaan 30.00,2 eikä siis alittanut kertaakaan puolta tuntia, vaikka pääsi 30.20:n alle yhdeksän kertaa 1957–67?

28. Missä lajissa voitti juniorien EM-kultaa 1983 sekä keskeytti aikuisten arvokisoissa 1986–88 Neuvostoliittoa edustanut virolainen Valter Külvet, joka hakattiin kuoliaaksi heinäkuussa 1998?

29. Minkä valtion, jonka edustaja on saavuttanut naisten pituushypyn olympiakultaa, miesten pituushyppyennätys on Bob Thomasin 805 vuodelta 1968?

30. Kuka 95-vuotiaana 20.7.2020 kuollut naisyleisurheilija oli viimeinen elossa ollut suomalainen, joka oli kilpaillut kesäolympialaisissa 1940-luvulla?

31. Missä naisten lajissa keihäänheiton ohella olisi Tokion olympiakisoissa 2021 ylletty mitalille voimassa olevalla naisten SE-tuloksella? Keihäänheitossa ehto täyttyy, jos katsotaan nykyisen keihäsmallin SE:tä.

32. Minkä yleisurheilulajin saavutuksilla Martti Urpalainen ylsi kuudenneksi urheilutoimittajain Vuoden urheilija -äänestyksessä 1949?

33. Kuka suomalainen on saavuttanut samana vuonna sekä aikuisten halliarvokisamitalin että juniorien arvokisakullan?

34.* Missä lajissa Ruotsin miehet saavuttivat kesän 1948 olympiayleisurheilussa

a) kolmoisvoiton, b) sijat 1, 2 ja 5?

Jos a-kohdassa haettu laji on b-kohdassa, vastaaja saa 0,25 pistettä, ja sama koskee päinvastaista tapausta.

35. Kuka urallaan ilman aikuisten arvokisaedustusta myös hallissa jäänyt ja ennätyksekseen 222 vuonna 1988 hypännyt urheilija on edelleen nuorimpana Kalevan kisoissa korkeushypyn voittanut mies – 17 vuoden ja 10 kuukauden ikäinen 1986?

36. Minkä lajin alle 20-vuotiaiden maailmanennätyksen omistaa venäläinen Sergei Morgunov, jonka ainoa yleisen sarjan arvokisaesiintyminen on ME-vuodelta 2012?

37. Kenen olympiamitalistin nykyinen aviovaimo on SM-maratonin neljänneksi 2002 ja viidenneksi 2003 juossut tuolloinen Anitta Nurmisto-Perä?

38. Kuka yleisurheilun arvokisalajien nykyisistä Suomen ennätyksen haltijoista omisti saman lajin SE:n jo 1960-luvulla?

39. Kuka suomalainen mieskeihäänheittäjä on

a) päässyt karsinnasta jatkoon kaikissa yhdeksissä arvokisoissaan, b) pudonnut karsinnassa kaikissa kolmissa arvokisoissaan?

40. Missä lajissa Tegegne Bezabeh oli kuudes miesten olympiafinaalissa 1968 yhä voimassa olevalla Etiopian ennätyksellä, joka on parempi kuin saman lajin Suomen ennätys?

41. Kuka olympiaedustaja omistaa miesten puolimaratonin Suomen ennätyksen 1.02.50?

42. Kenen suomalaisen keihäänheittäjän ensimmäisen ja viimeisen yli 80 metrin tuloksen aikaväli on ollut yli 20 vuotta, kun tarkastellaan tulosten tekemispäivämääriä?

43. Kuka Yleisradion nykyinen urheilutoimittaja oli Kalevan kisoissa naisten 3 000 metrin estejuoksun viides 2014?

44. Missä kaupungissa ja minä vuonna arvokisoissa kävi ensimmäisen kerran niin, että Suomesta oli edustus miesten keihäänheitossa, mutta lajin paraskin suomalainen jäi kahdeksan parhaan ulkopuolelle?

45. Ketkä viisi urheilijaa puolalaisen Pawel Fajdekin lisäksi ovat saavuttaneet miesten moukarinheiton maailmanmestaruuden tällä vuosituhannella? Neljäkin oikeaa heittäjää riittää pisteeseen.

46. Kuka on jäänyt arvokisahopealle

a) seiväshypyssä tuloksella 600, b) kiekonheitossa tuloksilla 70,12 ja 71,88?

47. Kenen yleisurheilulegendan äiti on Evelyn Lawler, joka sijoittui kuudenneksi 80 metrin aidoissa Pan-Amerikan kisoissa 1951, mutta ei osin loukkaantumisten takia päässyt Helsingin olympiakisoihin 1952?

48. Millä kahdella kymmenluvulla Tampere ei ole järjestänyt kertaakaan Kalevan kisoina nykyisin tunnettavaa tapahtumaa, kun tarkastelu aloitetaan vuodesta 1907 ja Tampereella pidetystä ensimmäisiksi Kalevan kisoiksi luokitellusta tapahtumasta?

49. Kuka maailmanennätystä tuolloin hallussaan pitänyt maailman- ja Euroopan mestari haettiin pois olympiakisojen karsinnasta Sydneyssä 2000 – syynä dopingkäry aiemmin samana vuonna?

50. LOPPUKEVENNYS. Mitä maata edustaen sijoittui kuudenneksi

a) Helsingin EM-kisojen 2012 naisten kolmiloikassa Niki Panetta, b) Göteborgin EM-kisojen 2006 miesten korkeushypyssä Nikita (Niki) Palli?

JOKERI tasapisteiden varalle. Lähemmäs osunut sijoittuu paremmin.

Montako pistettä saisi kymmenottelussa 100 metrin juoksun nykyisellä ME:llä 9,58?

VASTAUKSET

Pisteeseen vaadittavat tiedot on lihavoitu.

1. 4x100 metrillä.

2. Bronislaw Malinowski, Puola – 1980.

3. Paavo Nurmi (muun muassa omistaen kaikkien kysymyksessä mainittujen matkojen ME:t 31.8.1924–11.9.1926) sekä Sándor Iharos, Unkari (1 500 metrillä 28.7.1955–7.8.1956, 5 000 metrillä 10.–18.9.1955 ja 23.10.1955–19.6.1956, 10 000 metrillä 15.7.–11.9.1956).

4. Iso-Britannia (1912 ja 2004), Saksa (1960), Neuvostoliitto (1980 ja 1988) sekä Italia (2021).

5. Pirjo Häggman (neljänneksi 400 metrillä 1976), Ulla Lundholm (neljänneksi kiekossa 1984), Sari Essayah (neljänneksi 10 km:n kävelyssä 1992) ja Wilma Murto (viidenneksi seipäässä 2021). Lisäksi Suomen naiset ovat olleet 4x400 metrin kuudensia 1976, ja keihäässä kärkikuusikkoon ovat yltäneet Kaisa Parviainen (hopealle 1948), Tiina Lillak (hopealle 1984), Tuula Laaksalo (neljänneksi 1984) sekä Heli Rantanen (kuudenneksi 1992 ja kultaan 1996).

6. Hollantilainen Adriaan Paulen (1976–81), italialainen Primo Nebiolo (1981–99), senegalilainen Lamine Diack (1999–2015) ja britti Sebastian Coe (vuodesta 2015). Näitä ennen liitolla oli vain kaksi puheenjohtajaa; ruotsalainen Sigfrid Edström (1912–46) ja britti lordi David Burghley (1946–76).

7. Toni Kuusela – keihäänheitossa karsiutunut pesäpallon SM-hopeapelaaja Vimpelin Vedon joukkueessa 2012.

8. a) Kymmenottelun – hopealle 2006, pronssille 2000 ja 2007 sekä 2001, jolloin moniottelujen SM-kilvat käytiin Kalevan kisojen ulkopuolella., b) moukarinheiton – pronssille 1987.

9. Naisten 3 000 metrin estejuoksun – kenialainen Hyvin Kiyeng Jepkemoi Pekingissä 2015.

10. a) Nigeriaa – Usheoritse Itsekiri karsiutui 100 metrin välierissä, b) Ugandaa – Stephen Kissa keskeytti 10 000 metrillä, c) Ruotsia – Sarah Lahti keskeytti 10 000 metrillä, d) Jamaikaa – Ronald Levy pronssia 110 metrin aidoissa.

11. Jarmo Mäkelä – Suomen Urheiluliitossa mm. toimitusjohtajana 2012–18 toiminut kymmenottelun Suomen mestari ja seiväshyppääjä Annu Mäkelän isä.

12. Jim Thorpe, joka oli korkeuden neljäs ja pituuden seitsemäs Tukholmassa 1912.

13. Erik (Erkka) Wilén (12 kultaa 400 metrin aidoissa 1918–32), Reima Salonen (15 kultaa 20 km:n kävelyssä 1973–88; laji Kalevan kisojen ohjelmaan vasta 1983), Arto Bryggare (12 kultaa 110 metrin aidoissa 1977–92) sekä Olli-Pekka Karjalainen (15 kultaa moukarissa 1998–2012).

14. Miesten kolmiloikan – Mexicossa 1968. Karsinnassa italialainen Giuseppe Gentile ME:n 17,10; varsinaisessa kilvassa Gentile 17,22, Neuvostoliittoa edustanut Viktor Sanejev 17,23 ja 17,39 sekä brasilialainen Nelson Prudencio 17,27.

15. Launelat Kaisa ja Kirsti (keihäässä 1968), Tuimalat Ulla ja Anni (3 000 metrin esteissä 2002), Järvenpäät Mari ja Minna (800 ja 1 500 metrillä 2007) sekä Heikkiset Jutta ja Hertta (seitsenottelussa 2015 ja 2017).

16. a) Jesús Ángel García, Espanja – kävelyyn kahdeksasti 1992–2021, b) Merlene Ottey, Jamaika/Slovenia – pikajuoksuun 7:sti 1980–2004.

17. Sydney McLaughlinin – yhdysvaltalaisen naisten 400 metrin aitajuoksun voittajan.

18. Kevin Little.

19. 100 metrin aitajuoksun, jossa Purho karsiutui toisissa alkuerissä 1983 ja Lindgren ainoissa alkuerissä 1987.

20.* a) Timo Lehto, b) Matti Valkonen.

21. Keihäänheiton, jossa Hinkka hopeaa ja Kiiski pronssia alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa 2007.

22. a) Ville Tiisanojan – vuonna 2006 kiinni jääneen mestarin 1999 ja 2005, ennätys 21,09 vuodelta 2002.

b) Petri Torniaisen – vuonna 1996 kiinni jääneen mestarin 1991, ennätys 19,36 vuodelta 1995.

23. a) Seiväshypyssä, b) korkeushypyssä.

24. a) Denis Johansson, b) Konsta Hämäläinen.

25. a) 800 metrillä, b) kiekonheitossa.

26. Arto Kuusisto (3 000 metrin esteissä pronssin 1988) ja Antti Haapakoski (110 metrin aidoissa kullan 1990).

27. Paavo Pystynen – vuoden 1964 olympiamaratonin 20:s, joka juoksi 10 000 metrin ennätyksensä Kouvolassa 1963.

28. Kymmenottelussa.

29. Uuden-Seelannin, jonka Yvette Williams saavutti olympiakultaa 1952.

30. Mirja Salminen, joka karsiutui Jämes-tyttönimellään 80 metrin aitojen alkuerissä 1948. (Kumpi tahansa sukunimi hyväksytään.)

31. Kiekonheitossa, jossa saksalainen Kristin Pudenz hopeaa tuloksella 66,86 ja kuubalainen Yaime Perez pronssia tuloksella 65,72; Ulla Lundholmin SE 67,02.

32. Maratonin.

33. Arto Bryggare – EM-hallipronssin 60 metrin aidoissa ja juniorien EM-kullan 110 metrin aidoissa 1977.

34.* a) 3 000 metrin estejuoksussa, b) 1 500 metrin juoksussa.

35. Timo Ruuskanen.

36. Pituushypyn – vuonna 2012 ME 835 sekä karsiutuminen olympiakisoissa.

37. Harri Kirvesniemen – hiihdon kuusinkertaisen olympiapronssimitalistin 1980–98.

38. Mona-Lisa Pursiainen, jonka SE 200 metrillä 22,39 vuodelta 1973 ja ensimmäiset saman lajin SE:t Strandvall-nimisenä 1968 juostut 24,6 ja 24,5.

39. a) Aki Parviainen – 1995–2005, b) Oliver Helander – 2018, 2019 ja 2021. Yhtä monta arvokilpaa ilman sijoitusta 12 parhaan joukossa on myös Jorma Jaakolalla, joka karsiutui EM-kisoissa 1971, oli loppukilpailun 13:s EM-kisoissa 1974 ja selvisi karsinnasta yhtenä 16:sta olympiakisoissa 1976, muttei voinut heittää varsinaisessa kilvassa loukkaantumisen takia.

40. 400 metrillä ajalla 45,42.

41. Jussi Utriainen – olympiamaratonilla keskeytys 2004 ja 69:s sija 2012; SE vuodelta 2011.

42. Harri Haataisen – 25.5.1996–31.7.2016.

43. Emma Hyyppä.

44. Belgradissa 1962, kun Väinö Kuisma oli EM-kilvan 10:s ja Pauli Nevala putosi karsinnassa.

45. Szymon Ziolkowski, Puola (2001); Ivan Tihon, Valko-Venäjä (sukunimi kirjoitettu myös muun muassa Tsih’an; 2003 ja 2007); Vadim Devjatovski, Valko-Venäjä (2005, kun Tihonin voitto mitätöitiin dopingin takia); Primoz Kosmus, Slovenia (2009) ja Koji Murofushi, Japani (2011).

46. a) Timur Morgunov – EM-kisoissa 2018, jolloin ei voinut edustaa virallisesti Venäjää maan dopingtoiminnan johdosta, b) Diana Gansky, DDR – tuloksella 70,12 MM-kisoissa 1987 ja tuloksella 71,88 olympiakisoissa 1988.

47. Carl Lewisin – yhdysvaltalaisen pikajuoksijan ja pituushyppääjän.

48. 1980- ja 2010-luvuilla.

49. Mihaela Melinte, Romania – moukarinheiton naisten maailmanmestari 1999 ja Euroopan mestari 1998.

50. a) Kreikkaa, b) Israelia.

JOKERI. 1202.