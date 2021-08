Synkän kauden jälkeen valoa näkyvissä? Lotta Harala julkaisi uudet valmentajansa ja latasi kovat tavoitteet tulevaan: ”CAMA!”

Lotta Harala ei ole pystynyt tällä kaudella kisaamaan loukkaantumisten vuoksi.

Aitajuoksija Lotta Harala, 29, julkaisi sosiaalisessa mediassa uudet valmentajansa. Samalla viime vuosina loukkaantumisista kärsinyt kovaonninen aitajuoksija latasi kovat tavoitteet tulevaan.

– Tadaa!! Tässä on mun uusi valmennustiimi! Anne Suoranta ohjelmoi kokonaisuuden ja suunnittelee harjoitteluni sekä seuraa lajiharjoitukset ja tärkeimmät juoksuharjoitukset. Annella on käsissään punainen lanka ja kokeneena aitajuoksuvalmentajana tuo ison lisän uralleni, Harala kirjoittaa.

– Kati Ala-Huikku vastaa päivittäisharjoittelustani Tampereella. Katin erityisosaamista on biomekaniikan vahva tietotaito ja hän tuo ison lisän aitajuoksua tukevaan harjoitteluun. ”Out of the box” -ajattelu tuo uusia ärsykkeitä ja haastaa vanhoja totuttuja tapoja täydellisesti.

– Tällä tiimillä etenemme vuoteen 2024. Tavoitteemme on asetettu ja ensi kaudella tähtäämme EM- ja MM-kisoihin. Olen innoissani. Oloni on luottavainen. Olen juuri oikeassa paikassa ja oikeissa käsissä. CAMA! Harala intoilee Instagramissa.

Pitkäaikainen yleisurheiluvalmentaja Anne Suoranta valmentaa muun muassa HIFK:n aitajuoksijaa Matilda Bodganoffia sekä useita nuoria yleisurheilijoita.

Ala-Huikku on auttanut jo aiemminkin Haralaa fyysisessä harjoittelussa. Kokeneen fysiikkavalmentajan puoliso on painin Euroopan mestari Jarkko Ala-Huikku.

100 metrin aitojen ennätyksensä 13,07 kesällä 2020 juosseen Haralan kausi on ollut synkkä. Harala antoi positiivisen dopingnäytteen Espoon GP-kisassa elokuussa 2020, kun hänen elimistöstään löytyi kilpailussa kiellettyä piristettä 5-metyyliheksaani-2-amiinia (1,4-dimetyylipentyyliamiini). Harala kertoi kielletyn aineen päätyneen hänen elimistöönsä kreatiinilisäravinteen kautta.

Hän sai tammikuussa 2021 rikkeestä kolmen kuukauden mittaisen toimintakiellon, jonka hän oli ehtinyt kärsiä jo vapaaehtoisesti syksyllä 2020 ja alkuvuodesta 2021.

Lue lisää: Lotta Harala pettyi tapauksensa tutkintaan – ”Painajaismaista”

Pian dopingtapauksen tultua julkisuuteen päättyi Haralan ja Matti Liimataisen yhteistyö. Liimatainen valmentaa muun muassa seitsenottelijoita Maria Huntingtonia, Miia Sillmania ja Saga Vannista.

Liimatainen kuuli Haralan dopingrikkeestä vasta samana päivänä kuin se julkaistiin eli 29. tammikuuta 2021.

– Yhteistyö loppui tässä kaksi viikkoa sitten. Ei se siihen dopingrikkeeseen liittynyt, vaan miten se hoidettiin. Elikkä luottamuspula. Syy oli se, että minulle ei kerrottu toimintakiellosta, Liimatainen kertoi maaliskuun alussa Yle Urheilulle.

Tänä kesänä Harala ei ole pystynyt kilpailemaan loukkaantumisten takia.

Nyt uuden valmennustiimin julkistamisen yhteydessä Harala kertoi Yle Urheilulle, että pääpaino harjoituksissa on vielä rasitusvammojen kuntoutuksessa.

– Kuntoutus on jatkunut joulukuusta lähtien, mutta vasta kuukausi sitten siihen löytyi oikea tapa. Tuntui, että siihen asti hakkasin päätä seinään. Välillä oli jo aika synkät fiilikset, Harala sanoi Ylelle.

Harala kertoi sunnuntaina Helsingin Sanomissa, että jalkavaivojen lisäksi ylimääräistä stressiä, harjoittelu- ja taloudellista haittaa aiheutti piristekohu.

– Prosessi vei minut yli. Se oli pelottavaa, ja alkaa itkettää. Ensimmäiseen kuukauteen en ymmärtänyt, mistä oli kyse. Oli vaikeaa jaksaa yhtään mitään. Olin ihan uupunut, kun tulin treenipaikalle, Harala totesi Hesarille.