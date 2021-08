Leo-Pekka Tähti ei kelannut sivumatkansa finaaliin – omassa alkuerässään viides 400 metrillä

Suomalaiskelaajan pääasiallinen tavoite Tokiossa on kuitenkin 100 metrin paralympiakullan uusiminen ensi viikolla.

Ratakelaaja Leo-Pekka Tähti ei pääse finaaliin miesten T54-luokan 400 metrillä Tokion paralympialaisissa. Tähti oli omassa alkuerässään viides tuloksella 46,91. Kaikkiaan radalla kelasi samalla kertaa kuusi urheilijaa.

Viisinkertaiselle paralympiamitalistille 400 metriä on sivumatka, jolla hän on tällä kaudella kellottanut parhaimmillaan ajan 46,90. Suomalaiskelaajan pääasiallinen tavoite Tokiossa on kuitenkin 100 metrin paralympiakullan uusiminen ensi viikolla.

Suomen aikaa sunnuntaiaamuna Tokiossa kelattu aika jäi Tähden kauden parhaasta vain sekunnin sadasosan.

Tähden vuonna 2018 kelaama Suomen ennätysaika on 46,73.