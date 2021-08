Ella Junnila liikuttui – ”On ollut tuskaista, inhottaa ja ahdistaa”

Ella Junnila kertoi valtavasta henkisestä painolastistaan.

Ella Junnila, 22, esiintyi tunteikkaana Kalevan kisojen korkeuskilvan jälkeen. Tampereen Pyrinnön Junnila nappasi SM-kultaa tuloksella 191 ja hehkui onnesta, mutta myös valtavasta helpotuksesta.

– Vihdoin!! Hyvää hyppyä on haettu koko kesä ja on ollut hirveää suossa rämpimistä. Olen nyt niin onnellinen, että hyppy viimein alkaa löytyä, liikuttunut Junnila tilitti.

Junnila yritti myös korkeudesta 195, mutta se jäi haaveeksi. Yksi yrityksistä oli liki onnistua.

– Luulin jo, että se meni. Pikkuisen oli kuitenkin hitaat jalat ylityksessä ja rima nappasi niihin kiinni.

Junnilan olympiaurakka Tokiossa päättyi pettymyksen kyyneleisiin. Junnila hoiteli korkeudet 182 ja 186 ensimmäisellä yrityksellään, mutta 190 ei karsinnassa enää ylittynyt ja loppukilpailupaikka jäi haaveeksi.

Talven hallikaudella Junnila hyppäsi Suomen ennätykseksi 196 EM-kisojen finaalissa. Se toi hänelle pronssia.

Kesän aikana Junnila ei kuitenkaan yltänyt talven lukemiin. Siksi onnistuminen Tampereen Kalevan kisoissa maistui makealta.

– Tämä helpottaa. Hartioilleni noussut painolasti on ollut ihan valtava, Junnila kuvaili.

Junnila vaihtoi valmentajaa ennen olympialaisia. Hän kertoi kesäkuussa päättäneensä yhteistyönsä Jouko Kilven kanssa. Hyppääjää luotsaa nyt Tuomas Sallinen.

– Hyppääminen on ollut vaikeaa koko kesän ajan. Se on ollut tuskaista, inhottaa ja ahdistaa. Kaikkea on tehty ja yritetty, ja nyt se sitten tuli sieltä, Junnila kertasi.

– Keskityin nyt yksinkertaisiin asioihin. Keskityin juoksuun ja siihen, että se lähtee heti oikeille jengoilleen, hän taustoitti onnistumistaan.

Junnila ottaa osaa Ruotsi-otteluun ensi viikonloppuna.

–Toivon, että pystyn jatkamaan siellä siitä, mihin täällä jäin.