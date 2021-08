Frantz Krugerin, 46, uralle ei näy loppua – SM-kultaa purkka suussa ja aurinkolasit päässä: ”Miehen mitta”

Frantz Kruger viskoi taas kiekonheiton SM-kultaa.

Lauantaina Tampereen Ratinan Kalevan kisoissa kiekkorinkiin asteli tuttu raamikas hahmo. Vasa IS:n 46-vuotias Frantz Kruger nauttii edelleen lajista täysin rinnoin.

Eikä ikämies Kruger ole mikään kisaturisti – päinvastoin. Hän nappasi tutut aurinkolasit päässään ja purkka suussa jo uransa seitsemännen SM-kultansa tuloksella 59,61. Kruger himoitsi loppuun asti 60 metrin rajan puhkomista, mutta se ei nyt onnistunut.

– Kiekonheitossa miehen mitta on 60 metrin heitto, ja nyt en siihen harmikseni pystynyt. Yritän siihen aina, myös vanhana miehenä, Kruger sanoi.

SUL:n mukaan Kruger on nykyisin lajiohjelmassa olevien lajien vanhin Kalevan kisoissa mestaruuden voittanut urheilija.

– Olin kilpailun lopussa jo aika puhki, hän myönsi.

Etelä-Afrikasta lähtöisin oleva Kruger lopetti aktiiviuransa 35-vuotiaana vuonna 2010, mutta palasi kotimaan kisoihin menestyksekkäästi kuusi vuotta myöhemmin. Eikä loppua näy.

– Olen varmasti kisaamassa Kalevan kisoissa myös ensi vuonna, Kruger vannoi.

Työelämässä mukana oleva Kruger kertoo harjoittelevansa 3-4 kertaa viikossa. Hän myös valmentaa nuorempiaan.

– Oma harjoitteluni ei eroa paljon huippuvuosistani, mutta määrä on paljon pienempi. Kehoni ei enää kestä niin paljon heittoja kuin takavuosina, hän myöntää.

Kruger sai Suomen kansalaisuuden vuonna 2007, ja on sittemmin edustanut sinivalkoisia värejä yleisurheilun arvokisoissa.

Hän sanoi aikovansa osallistua ensi viikonlopun Ruotsi-otteluun.

– Aion kilpailla niin kauan pystyn. Harjoittelu pitää minut ylipäätään vireessä, ja tällä tavalla pysyn kunnossa.

Kruger on vuoden 2000 Sydneyn olympialaisten pronssimitalisti. Hänen henkilökohtainen ennätyksensä on hulppea 70,32. Suomen ennätys 69,97 on myös Krugerin hallussa.

Kruger muistetaan myös avioliitostaan kolmiloikkaaja Heli Krugerin (o.s. Koivula) kanssa. Pari oli naimisissa vuosina 2003–2016 ja heillä on yhteisiä lapsia.