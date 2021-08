Legendaarinen Mike Powell paljastaa hyytävät välinsä Carl Lewisin kanssa – ”Nyt potkin sinua persuksille”

Pituushyppylegenda Mike Powell lataa kovaa tekstiä väleistään supertähti Carl Lewisin kanssa.

Mike Powell löi Tokion sensaatiomaisessa MM-pituushyppykilpailussa 1991 yleisurheilun supertähden, liki voittamattomana pidetyn Carl Lewisin.

Lewis luuli jo voittaneensa äärimmäisen kovatasoisen kisan Tokiossa, mutta Powell ryösti huomion leijailemalla maailmanennätystuloksen 895. Ennätys on yhä voimassa.

Lewis kävi Tokion-kisan aikana huutelemassa iskulauseitaan Powellin edessä huippuhyppyjensä jälkeen. Powellin mukaan tämä toi hänelle kaivattua lisäpotkua ja aggressiivisuutta.

– Tykkäsin aina hypätä ison yleisön edessä. Lisäksi Carlin ilakointi ja tietynlainen uhoaminen kasvattivat menestyksennälkääni. Mietin, että okei, nyt katsotaan, Tampereella vieraileva Powell kuvailee Ilta-Sanomille.

Philadelphiassa syntynyt ja moniongelmaisen Los Angelesin seudulla varttunut Powell myöntää, etteivät hänen ja Lewisin välit olleet parhaimmasta päästä.

– Vihasin häntä – varsinkin kisojen aikana. Carl ei kai vihannut minua, koska hän nyt vain oli niin hyvä. Minulle hänestä tuli kuitenkin vihollinen, Powell kuvailee.

– Se oli henkilökohtaista meidän välillämme.

Powellin mukaan hänen varttumisensa seuduilla, joissa tappelut ja nahinat olivat usein arkipäivää, vaikutti myös hänen henkiseen valmistautumiseensa ja lähestymistapaansa kilpailijana.

– Minulla ei ollut oikeastaan mitään Carlia vastaan, mutta kilpailutilanteessa ja muutenkin tietyissä painetilanteissa hänestä tuli viholliseni.

– Kun tuli jotain ja tilanne oli jännittynyt, ajattelin Carlista, että nyt potkin sinua persuksille, Powell lataa.

Powellin mukaan miesten välit ovat nykyään asialliset.

– Juttelemme aina, kun tapaamme. Tapasin hänet viimeksi Yhdysvaltain olympiakarsinnoissa, se oli ihan okei homma, ei siinä mitään.

– Hän on ihan okei jätkä, mutta hänestä ei luultavasti tule koskaan minun parasta ystävääni. Miten nyt sanoisin tämän... no, hän on Carl... hyvin itsevarma. Kun hän tulee huoneeseen, niin hän tietyllä tavalla nielee koko huoneen, Powell kuvailee naurun kera.