IS SEURAA

Armand Duplantisilta nähtiin todella harvinainen epäonnistuminen, Sara Kuivistolta raju hyytyminen Timanttiliigan debyytissä – IS seuraa

Ilta-Sanomat seuraa hetki hetkeltä Lausannen Timanttiliigan kisaa.

Torstai-iltana Timanttiliigan osakilpailussa Sveitsissä nähdään peräti kolme suomalaista, kun Sara Kuivisto (vas.), on mukana naisten 1 500 metrin kisassa, Kristiina Mäkelä ja Senni Salminen kolmiloikassa.

Torstai-iltana kilpaillaan Sveitsin Lausannessa yleisurheilukauden yhdeksäs Timanttiliigan osakilpailu.

Tällä kertaa kisaan on kutsuttu ilahduttavasti peräti kolme suomalaista. Tokion olympialaisissa Suomen ennätyksiä tehtaillut Sara Kuivisto, 30, juoksee Lausannessa 1 500 metriä Suomen aikaa kello 21.30. Kuivistolle Timanttiliigan juoksu on uran ensimmäinen.

Naisten kolmiloikassa nähdään kaksi suomalaista, kun Tokion olympiafinalisti Kristiina Mäkelä, 28, on niin ikään uransa ensimmäistä kertaa mukana Timanttiliigassa. Senni Salmiselle, 25, Timanttiliigan kisa on kauden ja uran toinen. Kello 21.45 alkavassa kolmiloikassa on mukana myös tuore ME-nainen Yulimar Rojas.

Muita Athletissima-illan supernimiä ovat muun muassa kuulantyönnön ME-mies Ryan Crouser, seiväshyppääjä Armand Duplantis, keihäänheittäjä Johannes Vetter ja 400 metrin sileän matkan tällä kertaa juokseva Karsten Warholm.

Ilta-Sanomien seuranta aukeaa alle. C More -kanavan lähetys kisoista alkaa kello 21.00.