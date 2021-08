Samuel Purola urakoi lyhimmät pikamatkat, Samuli Samuelsson on suosikki 100 metrillä.

Tampere

Pikajuoksijat Samuel Purola ja Viljami Kaasalainen kohtaavat näillä näkymin toisensa Kalevan kisojen 200 metrillä sunnuntaina. Purola juoksee sitä ennen satasen ja Kaasalainen nykyisen päämatkansa 400 metriä.

Purolan päämatka on juuri 200 metriä.

– Tavoitteena on mestaruus, kun minulla ei vielä ole kultaa Kalevan kisoista, vaikka olen saavuttanut hallikisoista jo viisi Suomen mestaruutta, Purola kertoi.

– Mieluummin ottaisin mestaruuden 200 metriltä, sillä se on minulle rakkaampi matka. Siihen panostan ihan erityisesti.

Kaasalainen otti viime vuonna yllätysmestaruuden 100 metrillä. Nyt matkan suosikki on Samuli Samuelsson, ja 10,44 tällä kaudella juossut Purola kuuluu haastajiin.

– Satasella aika voisi parantua kympän (sekunnin kymmenyksen), jopa kaksi, jos saisin lähdön kulkemaan, Purola arveli.

– En pääse satasella muiden mukaan, kun ensimmäiset 30 metriä on mennyt jopa kaksi kymppää hitaammin kuin hallikaudella. Maksimivauhti on kuitenkin hyvässä kunnossa, joten 200 metriä kulkee satasta paremmin.

Purola on juossut 200 metrin kauden kärkiaikaan ja ennätykseensä 20,79. Hyvissä oloissa hän odottaa siihen parannusta jo Tampereen Kalevan kisoissa.

– Minulla on ollut todella hyvä fiilis treeneissä parin viikon ajan. Kunto on nousussa, joten aika lähelle ennätysaikaa tai jopa alle pitäisi mennä, Purola suunnitteli.

Samuel Purola (edessä) haluaa Suomen mestaruuden etenkin 200 metriltä. Samuli Samuelsson (takana) on ennakkosuosikki lyhimmällä matkalla.

Kaasalaisella on samanlaiset suunnitelmat 400 metrille.

– Mestaruus on ykköstavoite, mutta bonuksena voisi tulla myös 47 sekunnin alitus. Siihen on tällä kaudella vielä kaksi kisaa aikaa (Kalevan kisat ja Ruotsi-ottelu). Uskon, että ennätys tulee, jos vain on ok kelit, Kaasalainen kertoi.

Kaasalainen on kilpaillut uudella päämatkallaan tänä vuonna neljä kertaa. Ennätyksensä 47,20 hän juoksi 11. elokuuta Helsingissä.

– Vauhti on kiihtynyt joka kisassa. Uskon, että paranee edelleen, jos alkuerä ei vie kaikkia mehuja, Kaasalainen arveli.

Suurimpana ongelmana Kaasalainen pitää vielä kokemattomuuttaan.

– Alla on vasta neljä juoksua. En vielä edes tiedä, millainen vauhdinjako sopii minulle parhaiten, Kaasalainen muistutti.

– Toivonkin, että Kalevan kisoissa joku olisi ulkopuolella ja aloittaisi kovaa, että saisin vauhtiin vertailukohdan.

Miesten ratakierros kilpaillaan lauantaina, joten Kaasalainen ei pääse ainakaan tuorein jaloin 200 metrille.

– Olen ilmoittautunut myös 200 metrille ja toivottavasti pystyn osallistumaan myös sille matkalle. Mutta katsotaan, miten olen hengissä kahden 400-metrisen jälkeen, Kaasalainen ennakoi kahden matkan urakkaansa.