Suomalais­miesten taso seiväs­hypyssä on noussut kuin puskista – näin hallitseva mestari vertaa hyppyään supertähti Armand Duplantisiin

Suomen mestarin seiväsennätys on kohentunut viime kaudesta jo 25 senttiä.

Tampere

Miesten seiväshypyssä taso on noussut kuin varkain, kun lajin suomalaiset kärkimiehet eivät yltäneet tällä kaudella kirkkaimpiin valoihin eli Tokion olympialaisiin. Mikko Paavola on kuitenkin kohentanut ennätyksensä tällä kaudella 571:een. Urho Kujanpää on ylittänyt 565 ja Tommi Holttinen 564.

Paavola, 23, saavutti viime vuonna ensimmäisen mestaruutensa Kalevan kisoissa, eikä halua luopua asemastaan.

– Ainoastaan mestaruus on tavoitteena, Paavola totesi lauantain seiväskilpailusta.

– Samalla pitää kuitenkin muistaa, että laji on herkkä ja altis sääolosuhteille. Voi tapahtua mitä vaan.

Seiväshypyssä pelataan päivän vireystilan ja sääolojen mukaan seipäiden jäykkyyksillä ja otekorkeudella. Paavola on kehittynyt viime vuodesta voimiltaan ja juoksuvauhdiltaan, mikä on mahdollistanut isommat seipäät ja korkeamman otekorkeuden täksi kaudeksi.

– Seipäät ovat jäykempiä, kun olen parantanut vauhdinjuoksua puoli metriä sekunnissa, Paavola kertoi.

Paavola lähestyy seiväskuoppaa parhaimmillaan 9,3–9,4 metriä sekunnissa.

– Otekorkeus on ollut parhaimmillaan viidessä metrissä, kun se oli vielä viime vuonna 480 ja jopa alle, Paavola selvitti kehityksen käytännön merkitystä.

Seiväshyppääjä Mikko Paavola Kalevan kisojen lehdistötilaisuudessa Tampereella tänään, torstaina.

Seiväsennätystään Paavola on kohentanut viime vuodesta korskeasti 25 senttiä, mutta Jani Lehtosen Suomen ennätyksestä 582 hän ei vielä haaveile.

– On vielä vähän aikaista puhua siitä. Suomen ennätystä voi alkaa tavoitella sitten, kun on tehnyt lähemmäs kymmenen 570:n tulosta. Minulla on niitä vasta kaksi, Paavola huomautti.

Seiväshypyn maailmanennätysmies Armand Duplantis on hurmannut lajiväen Paavola mukaan lukien. Ruotsalaishyppääjä ei kuitenkaan sovi Paavolalle malliesimerkiksi, koska he ovat niin erityyppisiä hyppääjiä.

Duplantis on ylivoimaisen nopea hyppääjä. Paavola luokittelee itsensä venäläistyyppiseksi voimahyppääjäksi.

– Minulla ei ole ketään yksittäistä esikuvaa. Katson vähän kaikkia hyppääjiä ja mietin siltä pohjalta, mitä voisin itse kokeilla, Paavola kertoi.