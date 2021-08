Yleisurheilun sisäpiiriläinen lataa kovaa tekstiä maailmanennätyksistä –”Se on täysin höpöhöpö-puhetta”

Kokenut yleisurheilumanageri Jukka Härkönen ottaa vahvasti kantaa keskusteluun ihmepiikkarien ja juoksuradan merkityksestä.

Ihmepiikkarit ja superradat ovat olleet yleisurheilun kuuma puheenaihe Tokion olympialaisista lähtien. Niiden on uskottu siirtäneen urheilijat automaattisesti ikään kuin uudelle planeetalle – perustellustiko?

Tokiossa tehtiin yleisurheilussa kolme ME-tulosta (miesten ja naisten 400 metrin aidat, naisten kolmiloikka) sekä kymmenittäin huipputuloksia. Näiden ennätysmurskajaisten on eri yhteyksissä väitetty perustuneen nimenomaan stadionin huippunopeaan, kovapintaiseen Mondo-alustaan sekä uusiin hiilikuitupiikkareihin.

Mondon tekemän alustan on väitetty olevan jopa 1–2 prosenttia normaalia nopeampi. On myös sanottu, että ihmepiikkarien ja kovan alustan yhteisvaikutuksesta 400 metrin matka taittuisi peräti 0,5–1,0 sekuntia tavallista vauhdikkaammin.

Lahdessa asuva meritoitunut yleisurheilumanageri ja -valmentaja Jukka Härkönen, 68, on keskustelusta hämillään. Suojattiensa kanssa yhteensä yli sata arvokisamitalia saavuttanut Härkönen iskee IS:n haastattelussa voimakkaasti vastakarvaan.

– Se on täysin höpöhöpö-puhetta, että alustan ja piikkarien merkitys Tokiossa nähtyihin huipputuloksiin olisi ollut väitetyn suuri – suoranainen valhe! Ei ole olemassa mitään vieterikenkiä, Härkönen lataa.

– Piikkareita on kehitetty iät ja ajat. Se työ on ollut jatkuvaa, mutta nyt tämä keskustelu on karannut väärille raiteille. Tätä mieltä ollaan myös yleisurheilun kansainvälisissä sisäpiireissä, jonne olen yhä aktiivisesti yhteydessä. On unohdettu paljon olennaista.

Härkösen mukaan Mondon valmistajat kehuskelevat mielellään tuotteitaan, niitä mainostaakseen.

– Totta kai radatkin kehittyvät koko ajan, niinhän niiden kuuluukin, mutta missään ei ole esitetty tieteellisiä todisteita siitä, että nyt yksistään välineiden ja nimenomaan Mondo-radan avulla voisi saavuttaa väitetyn kaltaista hyötyä juoksu- ja kenttälajeissa, Härkönen sanoo.

– Päinvastoin, tilastofaktat kertovat jotain ihan muuta. Jo 25 vuotta sitten Atlantassa monissa lajeissa yllettiin lähes saaman tulostasoon kuin nyt Tokiossa – paikoin jopa parempaan.

Urallaan muun muassa Namibian ex-pikajuoksutähteä Frankie Fredericksiä manageroinut Härkönen on vertaillut Atlantan 1996, Rion 2016 ja Tokion 2021 olympiamitalistien tuloskeskiarvoja toisiinsa, ei siis vain voittajien. Vertailutaulukosta löytyy mielenkiintoisia havaintoja.

Esimerkiksi miesten 100 metrillä kärkikolmikon tuloskeskiarvo oli Atlantassa 9,88 ja Tokiossa 9,84, sekä 200 metrillä Atlantassa 19,62 ja Tokiossa 19,68. Miesten 400 metrillä keskiarvo oli Atlantassa 44,14, Riossa 43,55 ja Tokiossa 44,04, 110 metrin aidoissa taas Atlantassa 13,07, Riossa 13,15 ja Tokiossa 13,08.

– Joillakin matkoilla tuloskeskiarvo siis päinvastoin putosi takavuosista. Puheet superpiikkareista tai Mondo-alustan ihmeellisyydestä eivät stemmaa tämän näytön kanssa, Härkönen alleviivaa.

Atlantassa tuloskeskiarvo oli parempi myös muun muassa naisten 400 metrillä ja naisten ja miesten pituudessa. Tokiossa tulokset olivat puolestaan merkittävästi parempia naisten 100 ja 200 metrillä sekä 100 metrin aidoissa sekä miesten ja naisten aidatuilla ratakierroksilla.

Naisten satasella keskiarvo oli Atlantassa 10,95, Riossa 10,80 ja Tokiossa 10,70, sekä kakkosella Atlantassa 22,25, Riossa 21,94 ja Tokiossa 21,74. Naisten 400 metrin aidoissa USA:n Sydney McLaughlin juoksi ME:n 51,45, miesten vastaavalla matkalla puolestaan Norjan Karsten Warholm häikäisevästi 45,94.

– Muutamilla matkoilla, kuten nelosen aidoissa, tuloskeskiarvojen ero oli huomattava sekä Atlantan ja Tokion että Rion ja Tokion välillä. Ennätysmurskajaisista puhuttaessa hirttäydyttiin kuitenkin liiaksi Warholmin ja McLaughlinin uskomattomiin aikoihin, Härkönen näkee.

– Unohdettiin esimerkiksi se tosiseikka, että Tokion stadionilla nelosen aidat juostiin täysin tuulettomissa olosuhteissa, mikä on valtava etu juuri kyseisellä matkalla. On myös muistettava, että Atlantassa pikajuoksumatkoilla juostiin neljä starttia ja Tokiossa vain kolme. Yhdellä lisästartilla on ehdottomasti kuormittava vaikutus.

Osa Tokiossa kilpailleista pikamatkojen juoksijoista koki, että käytössä ollut Mondo olisi palauttanut energian paremmin kuin muut radat. Rataa kutsuttiin jopa trampoliiniksi.

Vain 14 milliä paksun radan yli kerros on vulkanoitua kumia, joka tuo joustavuutta. Alemmissa kerroksissa on ilmatäytteiset ontelot, jotka toimivat iskunvaimentimina ja energian palauttajina. Alusta on timanttikennopohjainen, kun se aiemmin oli hunajakennomainen.

– Tokion kovapintainen Mondo oli ehdottomasti nopea, mutta niin oli Atlantankin alusta. Atlantan alusta purettiin vain kaksi päivää kisojen jälkeen, koska sillä ei voinut harjoitella. Sama ongelma on Tokion alustallakin: ei sillä voi harjoitella, koska se rikkoo urheilijoiden paikat, Härkönen selvittää.

– Ja samaan aikaan on muistettava, että Usain Bolt juoksi yhä voimassaolevat 100 ja 200 metrin ME-tuloksensa Berliinissä 2009, jolloin pinnoite oli polyuretaania.

Samaa ainetta löytyy myös USA:n Eugenen radalta, jossa Jamaikan Elaine Thompson-Herah juoksi viime viikonloppuna naisten satasella kaikkien aikojen toiseksi kovimman ajan 10,54. Tokiossa hän pinkoi satasen olympiakultaan ajalla 10,61.

– Ratoja kehitetään aina arvokisoihin, ja tiettyä kehitystä aina silloin tällöin tapahtuu. Uusista piikkareista puolestaan hyötyvät lähinnä kevytrakenteiset , elastiset ja teknisesti hyvin juoksevat urheilijat – kuten Elaine Thompson-Herah.

Härkösen mukaan kaikista oleellisin tekijä yleisurheilun huipputulosten takana on, että urheilijat ja valmentajat ovat kehittyneet.

– Urheilijoiden kuntopohja riittää jälleen monissa lajeissa todellisiin huipputuloksiin. Kyse on luontaisesta kehityksestä. Ei tarvitse katsoa kuin Warholmia, joka on Rion kisojen jälkeen parantanut aikaansa vuosi vuodelta noin sekunnilla.

– Suomalaisista Tokiossa omia ennätyksiä rikkoi vain Sara Kuivisto (800 metrillä), ja valmentajansa Ari Suhosen mukaan nimenomaan siksi, että hän oli elämänsä kunnossa.

Härkönen nostaa vielä esiin myös Sydney McLaughlinin ja miesten 400 metrin aidoissa hopeaa juosseen Rai Benjaminin lahjakkuustekijät. McLaughlinin ennätys satasella on 11,07 ja Benjaminin 10,03.

– Molemmat olisivat voineet kisata Tokiossa uskottavasti myös satasella ja kakkosellakin, Härkönen muistuttaa.

– Riossa Etelä-Afrikan Wayde van Niekerk juoksi nelosella yhä voimassaolevan ME:n 43,03, eikä kukaan puhunut ihmepiikkareista tai superradoista. Ihmiset ratkaisevat yhä yleisurheilussakin.