Suomelle huima kultasaalis nuorten MM-kisoista – yleisurheilun asiantuntija lataa kovaa tekstiä mitaleista ja tulevaisuudennäkymistä

Suomi saavutti alle 20-vuotiaiden MM-kisoista peräti neljä kultamitalia.

Suomi saavutti historiallisen upean kultasaaliin sunnuntaina päättyneissä yleisurheilun alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa. Suomalaisurheilijat juhlivat korkeimmalla korokkeella peräti neljästi, kun edellinen ennätys oli kaksi kulta­mitalia vuosilta 1990 ja 1998.

Kaikkiaan viisi mitalia sivusi Suomen kaikkien aikojen toiseksi komeinta saalista. Ennätys, seitsemän mitalia, on vuodelta 1994.

Suomi ylsi Kenian Nairobissa pidetyissä MM-kisoissa peräti mitalitaulukon kakkoseksi.

Heidi Salminen juoksi todelliseksi yllätysmestariksi kisojen päätöspäivänä sunnuntaina 400 metrin aidoissa.

Kisat oli tarkoitus järjestää Nairobissa jo kesällä 2020, mutta kisat siirrettiin koronaviruspandemian takia. Nytkin kisoista puuttui useita yleisurheilun suurmaita, kuten Yhdysvallat, Saksa ja Britannia.

– Kun kisat oli jo kerran siirretty ja nytkään kaikki eivät päässeet paikalle, voidaan kysyä, että oliko kisoja järkeä järjestää ollenkaan, kyseenalaistaa Ilta-Sanomien yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo.

– Toisaalta, miten se olisi vaikuttanut, jos kaikki olisivat olleet paikalla. Eihän jääkiekon MM-kisoihinkaan pääse kaikki NHL-miehet mukaan ja silti niitä pidetään, Hollo heittää.

Heti perään on kuitenkin korostettava, ettei Suomen mitalisankareilta voi ottaa piiruakaan pois mitali-ilosta. Hollon mukaan suomalaismenestyjien suoritukset olivat niin upeita, ikäluokkansa ehdottomia huipputuloksia, ettei mitaleita tarvitse todellakaan selitellä.

– Tulostaso oli suomalaisittain piristävä. Mitalilajeissa ei saatu menestystä sillä varjolla, että oli poisjääntejä.

– Mitalilajeissa syntyi tosi kovat tulokset. Esimerkiksi Heidi Salmisen sunnuntain tulos 400 metrin aidoissa oli ihan valtava suoritus, Hollo kehuu.

Salminen, 17, paransi Keniassa 400 metrin aidoissa ennätystään huimasti yli kahdella sekunnilla ja voitti kultaa. Hän nousi alle 20-vuotiaiden kauden maailmantilastossa voittoajallaan 56,94 toiseksi. Edelle jäi vain kisoista poisollut USA:n Ashton Lindley ajalla 56,74.

Saga Vanninen voitti seitsenottelun. Hän lähti kisaan kultasuosikkina.

Superlahjakkuus Saga Vanninen, 18, joka voitti Keniassa naisten seitsenottelun, oli tilastoykkönen aiemmin kesällä nuorten EM-kisoissa syntyneellä ennätyksellään.

Silja Kosonen, 18, joka heitti jo Tokion olympialaisissakin, oli tilastoykkönen kesällä heittämällään 20-vuotiaiden maailmanennätyksellä 73,43.

Keihäskultaa vuollut Janne Läspä on nyt U20-maailmantilaston kolmonen. Hän jätti Kenian finaalissa taakseen maailmantilaston ykkösen ja kakkosen.

Juho Alasaari, joka otti seiväshypyssä hopeaa, on maailmantilaston viides. Myös seiväskisassa olivat mukana kaikki Alasaaren edellä tilastossa olevat.

U20-ikäluokan ME-nainen Silja Kosonen otti moukarikisassa omansa.

Ennen Kenian kisoja Suomen ainoa kultamitali 2000-luvulla alle 20-vuotiaiden MM-kisoista oli Sanni Utriaisen keihäskulta 2010 Kanadassa. Nyt kultajuhlia tuli kerralla neljä.

Mitalisade ei ollut sattumaa, eikä varsinkaan tuuria.

– Ei missään nimessä. Ikäluokka on poikkeuksellinen. Täytyy ottaa huomioon, että se on aaltoliikettä, ja joinakin vuosina ei vain synny samanlaista menestystä. Nyt on hyvä rypäs potentiaalisia aikuismenestyjiä, Hollo iloitsee.

Yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo.

Nimenomaan potentiaalisia, mutta aikuisten menestystä nuorten mitalit eivät varsinaisesti ennusta. Nuorten MM-kisoissa tulessa on kerrallaan pari ikäluokkaa, kun aikuisten tasolla kilpailijajoukko luonnollisesti laajenee valtavasti.

– Tämä on taitekohta, kun peli kovenee eniten. Kun siirrytään aikuisten sarjoihin, saatetaankin olla ihan osastolla ynnä muut, Hollo tiivistää.

– Nyt pitää pystyä pitämään huolta, että meidän potentiaaliset urheilijamme pystyvät panostamaan urheiluun. Se on Suomessa usein ongelma, että kehitys tyssää, kun aikuisvaihe alkaa ja siirrytään pois kotoa.

Hollo kuvailee, että urheilijoille pitää pystyä mahdollistamaan urheilu ammattina. Lihashuollot, fysioterapiat ja muut tukipalvelut pitää olla urheilijan automaattisesti saatavilla.

Nuoret huippulupaukset tarvitsevat jatkossa ainakin näitä kahta asiaa.

– Vaaditaan henkistä kanttia urheilijoilta sekä mietitty ja järjestelmällinen tukiverkko, Hollo niputtaa.