Tuija Helander riehaantui täysin suojattinsa Heidi Salmisen MM-kullasta – ohikulkijat ihmettelivät mekkalaa erikoisessa paikassa

Tuija Helander seurasi valmennettavansa Heidi Salmisen kultajuhliin päättyneen finaalijuoksun puhelimesta.

17-vuotias Heidi Salminen täräytti melkoisen yllätyksen yleisurheilun alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa Kenian Nairobissa. Jyväskylän Kenttäurheilijoiden juoksija hurjasteli 400 metrin aitajuoksun maailmanmestaruuteen hirmuajalla 56,94.

Aika oli selkeästi nuoren lupauksen uusi ennätys. Jo alkuerissä ennätysaika oli parantunut roimasti, ja kisarupeaman aikana edellisestä parhaasta (59,07) hioutui pois yli kaksi sekuntia.

Salmisen valmentaja, 400 metrin aitojen SE-nainen Tuija Helander, 60, ällistyi Tampereella nuoren suojattinsa paukusta. Helander seurasi Salmisen kultajuoksun Hervannan yleisurheilukentän viereen parkkeeratussa autossaan.

– Mulla on toinen valmennettava täällä kisoissa, ja menimme mieheni kanssa sitten autoon katsomaan kännykästä kisan.

Kun Salminen kiristi loppusuoralla muilta karkuun ja kohti mestaruutta, tunnelma autossa äityi riehakkaaksi.

– Tuli sen verran hikiset tunnelmat, että piti ikkunatkin avata. Siinä oli vähän ohikulkijoilla ihmettelemistä, kun me huusimme autossa kurkku suorana, Helander kertoo IS:lle naureskellen.

Omalla upealla urallaan 12 ulkoratojen Suomen mestaruutta sekä MM-kisojen viidennen sijan 1987 ja olympialaisten seitsemännen sijan 1984 saavuttanut Helander toteaa, että sunnuntainen hetki kadun varressa saattoi hyvinkin ylittää ne kaikki.

– Oli aivan huikeaa, kaikki paikat tärisi ja oli vedet silmissä. Vieläkään ei ole syke varmaan tasaantunut. En tiedä, koinko omalla urheilu-urallani niin mahtavaa tunnetta kuin minkä tämä aiheutti.

Kahden vuoden ajan Salmista valmentanut Helander osasi ounastella, että vanha ennätys saattaisi olla Nairobissa paperia, mutta aivan tällaista tykitystä ei pitkän linjan juoksueksperttikään arvannut.

– Heidi on juossut tänä kesänä paljon 59:n ja 59,50:n väliin. Tiesin kunnon olevan ennemmin 58 pinnassa ja jopa allekin, mutta se ei ole vain sattunut natsaamaan aitoihin. Tiesin, että Heidi on todella lahjakas tyttö, josta ei ollut vielä saatu ulos koko potentiaalia. Nyt meni jo kyllä vähän ylikin, Helander naurahtaa.

– Voi sanoa, että nyt oli urheilija, joka ylitti itsensä.

Helanderin ja Salmisen tälle kaudelle kaavailema suunnitelma on onnistunut täydellisesti. Kunnonajoituksessa tähdättiin Nairobiin, ensi viikonlopun Kalevan kisoihin sekä syyskuun alun maaotteluun.

– Kunto on tähdätty tähän loppukesään, ja tiesin, että se on hyvä. Silti hyvä aika vaatii aidoissa aina sen nappisuorituksen, ja tämä oli aika nappijuoksu, sen minkä kännykästä ehdin katsoa. Aitaväliaikoja en ole vielä katsonut, mutta silmääni näytti hyvin tasapainoiselta ja ehjältä juoksulta.

Helanderin mukaan Salmisella on paljon ominaisuuksia, jotka tekevät hänestä optimaalisen juoksijan juuri pitkälle aitamatkalle.

– Heidi on ”nelkulle” fyysisesti aivan ihanteellinen, sirorakenteinen ja kevyt. Perusjuoksutekniikkaa on alkuajoista jonkun verran hiottu, mutta askeleen kepeys on luontaista, mikä on iso tekijä 400 metrillä. Pitää juosta mahdollisimman kovaa, mutta mahdollisimman taloudellisesti.

Nairobin unelmasuoritukset osoittavat, että myös henkisellä puolella kaivattua kehitystä on tapahtunut.

– Heidi on erittäin motivoitunut ja tunnollinen. Ehkä hänellä oli alkuaikoina vähän rohkeuden puutetta, mutta nyt se on löytynyt. Hän on hiukkasen arastellut nelosen loppua. Nyt takakurvi, josta olen aina sanonut nelosen kisan alkavan, on saatu toimimaan. Silloin loppukin tulee paremmin.

Heidi Salminen kiirehti ennätyksensä Nairobissa aivan uudelle tasolle.

Viime hetken tsemppiviestissään Helander ammensi apua Kenian eksoottisesta ympäristöstä, johon Salminen ja muut kilpailijat eivät olleet ehtineet toivomallaan tavalla tutustumaan.

– Likat eivät päässeet safarille leijonia katsomaan, kun aikataulut eivät osuneet kohdilleen. Laitoinkin hänelle eilen viestiä, että nyt sitten taistelet kuin savannin leijona sen lopun. Nyt sitä leijonaa löytyi luonteesta.

Helanderin hurjan kova SE-aika kirjattiin vuonna 1987 lukemiin 54,62. Tällä kaudella tuntuvasti tasoaan nostanut Viivi Lehikoinen kiristi heinäkuussa jo lukemiin 55,42, ja ennen pitkää lyömättömänä pidettyä ennätystä saattaa lähennellä myös Salminen.

Helander muistuttaa valmennettavansa matkan olevan vasta alussa, mutta kertoo olevansa todella innoissaan lajin tilanteesta Suomessa.

Suomalainen aitajuoksu on etenkin naisten puolella ollut viime vuodet kovassa nosteessa. Salmisen kaltaisten huippulupausten myötä tilanne myös pidemmällä aitamatkalla saattaa olla pikapuoliin samanlainen kuin 100 metrillä, jossa kova ja laaja kotimainen kärki on kirittänyt viime vuosina toisiaan uudelle tasolle.

– Nyt on saatu hyvä alku, mutta tästä on vielä pitkä matka. Tässä lajissa ei harpota sekuntikaupalla, kun aletaan olla näissä ajoissa. Nyt on lajin kannalta hyvä tilanne, kun Viivin vanavedessä on paljon lupaavia nuoria tyttöjä ja naisia. Lajifriikkinä olen tilanteesta todella innoissani, ja Heidi on siellä yhtenä haastajana myös, Helander toteaa.

– Jos hän pysyy terveenä, Heidillä on mahdollisuudet vaikka mihin. Tästä on hyvä aloittaa tuleva huippu-urheilijan ura.