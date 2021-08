Seitsenottelija Saga Vanninen, 18, voittaa Nairobissa yleis­urheilun 19-vuotiaiden MM-kilpailuissa kultaa, jos mitään erikoista ei tapahdu, kirjoittaa Ilta-Sanomien yleis­urheilu­asian­tuntija Lauri Hollo.

Saga Vanninen voi hyvin voittaa jopa maailman­mestaruuden, sillä hän on ikä­luokan tilasto­kärki maailmassa.

Vanninen otteli heinäkuussa Tallinnassa nuorten EM-kilpailuissa ennätys­pisteensä 6 271, millä tuli kultaa yli­voimaisesti lähes 400 pisteen erolla.

Euroopan ulkopuolelta ei nyt vastusta ole, sillä yli 5 500 pisteen on otellut vain yksi ei-eurooppalainen, USA:n Jadin O’Brien. Yhdysvallat ei kuitenkaan lähettänyt joukkuetta kilpailuihin korona­pandemian vuoksi.

Seitsenottelussa on mukana vain kahdeksan kilpailijaa. Vannisen jälkeen toiseksi paras, Viron Pippi Lotta Enok, on otellut 5 634 pistettä.

Saga Vanninen voitti nuorten EM-kultaa Tallinnassa heinäkuun puolivälissä.

Neea Käyhkö on tilastonelonen vain 36 pistettä Enokin perässä, joten Suomella on mahdollisuudet kahteenkin mitaliin.

Pahin uhkaaja olisi ollut Norjan Henriette Jaeger, joka otteli keväällä Götzisissä loistavasti 6 154 pistettä. Hän on kuitenkin ulkona kisoista loukkaantumisen vuoksi.

Vanninen on eittämättä lahjakkain moni­ottelija Suomessa koskaan. Hänen voiman­tuottonsa ja räjähtävyytensä ovat jo nyt sillä tasolla, että valmentaja­guru Matti Liimatainen saa olla tarkkana tehojen noustessa: loukkaantumis­riski kasvaa, jos yli mennään.

Lauri Hollo pitää Saga Vannista Suomen kaikkien aikojen lahjakkaimpana ottelijana.

Lisäksi Vanninen on erinomainen kilpailija ja keskittyjä, joka saa yleensä aina kaiken koneestaan ulos. Vahvasti suoritukseensa keskittyvä nuori nainen ei juuri kilpailu­päivien aikana hymyjä väläyttele.

Vannisen vahvimmat lajit ovat 100 metrin aidat (13,55), pituus (634) ja kuula (14,90). Pituudessa ja kuulassa hän on jo nyt selvästi edellä SE-naisen Satu Ruotsalaisen tuloksia, aidoissa ja keihäässäkin ollaan tasoissa.

Korkeudessa Vanninen on Ruotsalaiseen verrattuna 10 senttiä perässä, 200 metrillä ero on 0,60 sekuntia ja 800 metrillä reilut 11 sekuntia. SE on enää ajan kysymys, mikä olisi 18-vuotiaalta todella kova juttu.

Pituus on yksi Saga Vannisen vahvimmista lajeista.

19-vuotiaiden ME on Ruotsin Carolina Klüftin 6 542 vuodelta 2002. Hän voitti urallaan olympia­kultaa, kolme MM-kultaa ja kaksi EM-kultaa. Vanninen ei ole kovin kaukana edes näistä pisteistä ja hän saa ikänsä puolesta kisata samassa sarjassa vielä ensi vuonnakin.

Eniten parannettavaa Vannisella on juoksu­matkoilla. 200 metrillä on jo nyt potentiaalia parempaan kuin ennätys­sarjassa syntynyt 24,85. Juoksuja on haitannut pieni taka­reisi­vamma. 800 metrin vaatimattomuus (ennätys 2.24,62) johtuu puolestaan valmentaja Liimataisen ideologiasta. Hänen mukaansa 800 metriä on helpointa panna kuntoon viimeisenä, kun tärkeämmät ominaisuudet ovat riittävällä tasolla.

Seitsenottelu on ennen kaikkea nopeusvoimalaji.

Matti Liimatainen valmentaa Saga Vannista.

Vanninen olisi voinut valita ykköslajikseen monta muutakin lajia kuin moniottelut. Nuorten SM-kilpailuissa hän on kisannut otteluiden lisäksi pika-aidoissa, korkeudessa, pituudessa ja kuulassa, ja on voittanut joka ikisen SM-lajinsa kultaa häviämättä koskaan missään ikäluokassa.

Hänellä on ikäluokan Suomen kärki­tulokset tällä kaudella myös pituudessa, korkeudessa ja kuulassa. Perusnopeus ja räjähtävyys riittäisivät myös pika­juoksun ja aitojen huipulle.

Ujo tamperelainen on ollut silmiin­pistävä lahjakkuus jo pienestä pitäen. Matti Liimatainen on päässyt hiomaan todellista timanttia. Hyvin on hiottu, sillä Vannisen ottelu­ennätys on parantunut vuodessa 410 pistettä ja kahdessa vuodessa 822 pistettä.

Vannisella on ikäluokkansa maailman kärkitulos seitsenottelussa.

Vanninen voittaa kultaa Nairobissa, jos valtavia yllätyksiä ei tapahdu. Taka­reisi­vaiva toki aiheuttaa pienen kysymys­merkin. Ja ottelu on herkkä laji, sillä pituudessa, kuulassa ja keihäässä on vain kolme suoritusta.

Etenkin pituuspaikan kolmeen yliastuttuun on monen ennakko­suosikin matka karahtanut arvo­kisoissa kautta historian. Vanniselle niin tuskin käy.

Yleisurheilun nuorten (U20) MM-kisat Kenian Nairobissa 18.–22.8.2021.

Seitsenottelu käynnistyy keskiviikkoaamuna kello 9.25 Suomen aikaa.