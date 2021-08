Suomalaisurheilijat pääsevät samaan tukiryhmään Ruotsin supertähtien Armand Duplantiksen ja Daniel Ståhlin kanssa.

Helsinki

Urheiluliitto SUL julkisti maanantaina Olympiastadionilla uuden yhteistyösopimuksensa kultaisissa tunnelmissa. Tilaisuuden urheilijavieraina olivat Ruotsin tuoreet olympiavoittajat, seiväshyppääjä Armand Duplantis ja kiekonheittäjä Daniel Ståhl sekä suomalaiset kolmiloikkaajat Kristiina Mäkelä ja Senni Salminen.

Tilaisuudessa julkistettiin nelivuotinen yhteistyösopimus, jolla yritysten rahoitukseen erikoistuneesta Fintech-yhtiö CapitalBoxista tulee Urheiluliiton pääyhteistyökumppani.

– Kyse on uudenlaisesta yhteistyömallista. SUL on yhdessä CapitalBoxin kanssa rakentanut kokonaisvaltaisen monikansallisen sponsorointikonseptin, jossa yleisurheilu on valittu yhtiön strategiseksi urheilulajiksi, SUL:n markkinointiyhtiön Track & Field Finlandin toimitusjohtaja Jari Töykkä kommentoi sopimusta liiton tiedotteessa.

– Ensimmäisessä vaiheessa CapitalBoxin yhteistyö käynnistyy SUL:n kanssa Suomessa. Samaan aikaan Suomen ja Ruotsin kärkiurheilijoista koostuvaa Team CapitalBoxia hyödynnetään kansainvälisesti myös muihin maihin suuntautuvassa markkinoinnissa.

Tilaisuuden urheilijavieraat kuuluvat yhteistyökumppanin tiimiin, jota laajennetaan jatkossa muihin maihin.

CapitalBox toimii toistaiseksi Suomen ja Ruotsin lisäksi Tanskassa, Hollannissa, Liettuassa ja Britanniassa.