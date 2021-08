Samuel Purola paransi 400 metrin ennätystään lähes sekunnilla ja kyseenalaisti samalla uusien ”superpiikkarien” mielekkyyden.

Suomalainen pikajuoksijalupaus Samuel Purola oli hurjassa iskussa perjantaina 22-vuotiaiden SM-kisoissa Turussa. Purola, 21, voitti 400 metrin suomenmestaruuden ennätysajallaan 47,64. Aika on lähes sekunnin parempi kuin oululaisen viime kesänä juostu edellinen ennätys 48,45.

Purola vaikuttaa häkeltyneen tuloksestaan itsekin. Sprintteri kirjoitti Instagramiin päivityksen, jossa kertoi avoimesti hiilikuitupohjaisten ”superpiikkarien” vaikutuksesta aikoihin matkalla. Hän pisti hurjan tuloksensa pitkälti piikkarien piikkiin.

– 47,64 ja 22v SM-kultaa 400 metrillä eilen. Tosiaan 100 metriä pisin treenikaudella juostu matka koko vuonna, Purola kirjoitti.

– Mistä moinen parannus? Uuden teknologian piikkareilla on ollut tänä vuonna oleellinen osa nimenomaan 400 metrin juoksijoiden tulosparannuksissa niin maailmalla kuin Suomessakin. Miten on mahdollista, että mun kohdalla mies, joka ei ole treenannut yhtään matkaa varten ottaa lähes sekunnin ennätyksestään pois? juoksija hämmästeli.

Purolan ulostulo oli siinä mielessä poikkeuksellinen, että hän esitti avointa kritiikkiä välinekehitystä kohtaan käyttäen viitteenä omaa kovaa tulostaan.

– Asiasta saa keskustella! Teknologian kehittyminen myös urheiluvarusteissa on vääjäämätöntä ja täysin odotettavissa, mutta missä menee raja? Onko täysin tuloksiin pohjautuvassa lajissa okei, että varusteilla voi voittaa noin isoilla marginaaleilla aikaa? Hän päätti pohdintansa.

Hiilikuitupohjaiset uuden teknologian superkengät puhuttivat paljon Tokion olympialaisten aikana. Kisoissa nähtiin hurjat maailmanennätysajat sekä miesten että naisten aidatulla ratakierroksella. Kenkien merkitystä juoksuaikoihin on pohdittu, mutta tutkittua tietoa aiheesta ei vielä juuri ole.

Purola ei ole ainoa urheilija, joka on kritisoinut kenkäteknologian kehitystä. 400 metrin aitojen ME:n Tokiossa juossut norjalainen Karsten Warholm antoi kisojen aikana täyslaidallisen Niken Vapor Fly -kengille, jollaisilla Purolakin tuloksensa juoksi.

Karsten Warholm ei arvosta Niken supertossuja. Hän kirmaa itse Puman versioilla.

400 metrin aitafinaalissa hopealle – ja myös reilusti alle entisen ME:n – juossut Rai Benjamin pinkoi näillä Niken kengillä, mistä Warholm ei pitänyt.

– Hän juoksi ilmassa. Hänellä on ne jutut kenkiensä pohjassa, joita vihaan. En ymmärrä, miksi juoksukengän pohjaan pitäisi laittaa mitään. Keskimatkoilla ymmärrän sen paremmin iskunvaimennuksen takia. Jos haluaa iskunvaimennusta, voi sinne laittaa patjan. Mutta jos sinne laittaa trampoliinin, se on hevonpaskaa ja syö uskottavuutta lajistamme, norjalainen vuodatti tuolloin.

Warholmin kommentit olivat ristiriitaisia, sillä hänen omien Puman kenkiensä pohjassa on myös hiilikuitua. Pohja on suunniteltu yhteistyössä Mercedes-Benzin kanssa.

Purola on ollut tällä kaudella hyvässä vauhdissa muutenkin, sillä hän juossut 200 metrillä ennätyksensä 20,79. Aika on myös kauden kotimainen kärkitulos. Satasen Oulun Pyrinnön mies on pinkonut aikaan 10,44.

Keskustelu kengistä ja esimerkiksi toisia nopeammista radoista on mielenkiintoinen ja tarpeellinen lajissa, jossa esimerkiksi arvokisapaikat ansaitaan puhtaasti tuloksilla.