Seiväshyppääjä Angelica Moserille sattui pahannäköinen onnettomuus, kun hänen seipäänsä katkesi kesken harjoitushypyn.

Sveitsiläinen seiväshyppääjä Angelica Moser loukkaantui ilkeännäköisessä tilanteessa, kun hänen seipäänsä napsahti poikki kesken harjoitushypyn. Moser putosi seipään tuhouduttua niskoilleen seiväskuoppaan.

Moser, 23, kirjoitti Instagramissa, että hänen kautensa on onnettomuuden takia nyt paketissa. Hän julkaisi samalla kuvan itsestään sairaalassa ja videon kaameasta tilanteesta.

– Valitettavasti yksi seipäistäni katkesi harjoituksissa tiistaina. Sain lihasvammoja selkäni ja niskani alueelle sekä lievän ilmarinnan. Tämän takia en varmasti pysty kilpailemaan enää tällä kaudella, Moser kirjoitti julkaisussaan.

Sveitsiläisen pitäisi olla ensi kesänä taas täydessä kunnossa, mutta hänen ystävälleen, itävaltalaiselle Kira Grünbergille, kävi vuonna 2015 huonommin. Grünbergin seiväs ei katkennut tuolloin Moserin onnettomuuden tapaan, mutta hän kaatui seiväskuoppaan tuhoisin seurauksin.

Moserin entinen harjoituskumppani on ollut onnettomuudestaan lähtien alaraajahalvaantunut.

– Tiedämme kaikki, että seiväshyppy on vaarallista. Lajissa on muutama urheilija, jotka hyppäävät kypärä päässä, mutta edes kypärä ei olisi auttanut Kiraa. En halua vaieta hänen onnettomuudestaan. Meidän on puhuttava siitä, se on ainoa tapa, miten voimme käsitellä Kiran kohtaloa ja hypätä ilman pelkoa, Moser sanoi tuolloin sveitsiläislehti Blickille.

Moser voitti maaliskuussa sisäratojen EM-kultaa ennätyksellään 475. Tokion olympialaisten karsinnassa hän jäi tulokseen 440, eikä selvinnyt mukaan finaaliin.