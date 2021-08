Keihäänheiton maailman kärkinainen Maria Andrejczyk luopui olympiahopeamitalistaan hyvän tarkoituksen vuoksi.

Puolalainen keihäänheittäjä Maria Andrejczyk heitti Tokion olympialaisissa komeasti hopeamitalin arvoisesti. Mitali ei kuitenkaan jäänyt Andrejczykin palkintokaappiin, sillä hän huutokauppasi sen auttaakseen sydänleikkausta Yhdysvalloissa odottavaa lasta, Miloszia.

Mitali meni lopulta perjantaina kaupaksi lähes 44 000 euron hinnalla. Summa siirretään Miloszin vanhempien tilille. Keihäänheittäjä tiedotti asiasta radiokanava Fakty RMF FM:n lähetyksessä, kertoi kanavan toimittaja Robert Bonkowski Twitterissä.

Ruotsalaislehti Aftonbladetin mukaan Andrejczyk vihjaili asiasta Puolan tv:lle jo Tokiossa saatuaan mitalin kaulaansa.

– Mitalin todellinen arvo säilyy aina sydämessä. Mitali itsessään on vain esine, mutta sillä voi olla arvoa muille. Tämä mitali voi komerossa pölyttymisen sijaan pelastaa hengen. Siksi olen päättänyt huuto­kaupata sen auttaakseni sairaita lapsia, Andrejczyk sanoi tuolloin.

Andrejczykille sairaiden lasten auttaminen on erityisen lähellä sydäntä myös siksi, että hän itse on sairastanut syövän. Kesällä 2018 Andrejczykilla diagnosoitiin eräs luusyövän muoto, osteosarkooma.

– Se ei lopulta ollut mitään erittäin vaarallista, ja tiesin, että voin toipua nopeasti. Minun ei tarvinnut käydä läpi kemoterapiaa, Andrejczyk kertoi keväällä.

Tokion hopea on Andrejczykin, 25, ensimmäinen aikuisten arvo­kisa­mitali. Puolalainen on heittänyt tällä kaudella hurjan ennätyksensä ja maailman kauden kärkituloksen 71,40. Tulos on myös Puolan ennätys ja kaikkien aikojen maailman­tilaston kolmonen.

Olympiafinaalissa hänen hopeaheittonsa kantoi lukemiin 64,61. Kisan voitti kiinalainen Liu Shiying mittaan 66,34 kantaneella kaarellaan.

Rion olympialaisissa vuonna 2016 Andrejczyk jäi mitalista vain kaksi senttiä, ja seuraava kausi häneltä meni kokonaan ohi olkapäävamman takia. Seuraavana kesänä oli vuorossa suurin järkytys.

Syövästä tervehdyttyään hän halusi yhä heittää keihästä pitkälle.

– Minulla on ollut vaikeita aikoja, jolloin olen ajatellut, etten pysty enää heittämään. Mutta sen jälkeen, kun jäin olympiamitalista kaksi senttiä, minun on tehtävä tämä. En voi lopettaa, sillä toivon yhä saavuttavani olympiaunelman, Andrejczyk sanoi toukokuussa World Athleticsin verkkosivuilla.

Tokiossa hän teki unelmastaan totta – ja mikä upeinta, pystyy samalla auttamaan muita.