Epäilys heräsi – heittikö Jami Kinnunen haamurajan yli laittomalla keihäällä? Näin hän selittää välinesotkua

Jami Kinnusen keihäs hylättiin keskiviikkona Tähtikisoissa Helsingissä. Kinnunen sanoo, ettei ole heittänyt hylätyllä keihäällä tällä kaudella yhtäkään kisaheittoa.

Suomalaisen keihäänheiton tuorein 80 metrin rajan puhkaisija Jami Kinnunen kilpaili tiistaina Helsingissä Eläintarhan kentällä käydyissä Eltsun Tähtikisoissa. Ennen kilpailua toinen Kinnusen kisaan tuomista keihäistä hylättiin sääntöjen vastaisena.

– Hylkäsin kaksi keihästä, joista toinen oli Jamin, kertoo Tähtikisojen tekninen johtaja Velimatti Laakso Ilta-Sanomille.

– Ensinnäkin keihäs oli liian lyhyt. Sen kärki oli poikki. Kun keihäässä pitäisi olla terävä kärki, niin tässä oli semmoinen 2–4 milliä kärjessä, josta se oli suora ja tylppä, kuin olisi katkennut. Lisäksi keihään häntää oli vähän rakennettu uudestaan, joka johtaa tietysti myös keihään hylkäämiseen, Laakso selitti.

Kinnunen heitti keskiviikon kisassa voittoon eri keihäällä tuloksella 76,82.

Äänekosken Urheilijoiden heittäjästä tuli heinäkuun lopulla seuransa kansallisissa kilpailuissa historian ensimmäinen kolmannen polven 80 metrin keihäänheittäjä maailmassa.

Jamin isä Kimmo Kinnunen voitti maailmanmestaruuden vuonna 1991 Tokiossa, jossa hän heitti kultaa omalla ennätyksellään 90,28. Jamin isoisä Jorma Kinnunen heitti silloisen maailmanennätyksen 92,70 Tampereella vuonna 1969.

Jami Kinnunen sanoo, ettei ole heittänyt keskiviikkona hylätyllä keihäällä tällä kaudella yhtäkään kisaheittoa.

– Se on 90-luvun keihäs, joka veti jo viime vuonna ihan viimeisiään, eikä ole tänä vuonna soveltunut enää kilpakeihääksi.

– Se on aina ollut kisoissa mukana kuitenkin, vaikka on tiedetty, että se ei enää mene kilpakeihäästä, Kinnunen sanoo Ilta-Sanomille.

Minkä takia keihästä on pidetty mukana, jos sillä ei voi heittää kilpailussa?

– Se on vain ollut keihäsputkessa mukana koko kauden ja sieltä vedetty, mutta se on jo niin kulunut, että ei ole mitään jakoakaan, että sillä voisi enää heittää.

Kinnusen mukaan hänen Äänekoskella 28.7. kiskaisemansa ennätys 81,06 syntyi toisen kilpailijan kisapaikalle tuomalla keihäällä.

– En muista, kenen keihäs se oli, mutta se kyseinen keihäs on ollut kaikissa kisoissa mukana. Se ei ollut oma keihääni, jolla ennätyksen heitin, Kinnunen sanoo.

Kaikki tarkastuksesta läpi menneet keihäät ovat kilpailussa heittäjien vapaassa käytössä, Kinnunen muistuttaa.

Keskiviikon kisan ”laadunvalvonnasta” vastanneella Laaksolla on teknisen johtajan tehtävään rautainen ammattitaito. Hän on ollut vastaavassa toimessa ensimmäistä kertaa jo vuoden 1982 Kalevan kisoissa ja on toiminut teknisenä johtajana myös yleisurheilun EM- ja MM-kisoissa.

– Puolet elämästäni olen katsonut näitä asioita, hän sanoo.

Kokeneen keihäsmiehen mukaan välinetarkastusten tarkkuus vaihtelee Suomessa eri kilpailuissa. Usein esimerkiksi keihäiden kuntoa ja sääntöjenmukaisuutta tarkistetaan kovassa kiireessä.

– Suomessa keihäitä on vaikea hylätä, eikä ammattitaito aina teknisillä johtajilla aivan riitä. Minulla on paljon kokemusta, ja katson ne aika tarkkaan, Laakso toteaa.

– Kun kilpailu alkaa tunnin päästä, ja kaikki 20 keihäänheittäjää tuovat kaksi keihästä, niin on tunti aikaa ja 40 keihästä tarkistettavana. Voi kuvitella, että paine on tarkastaessa aika kova.

On siis mahdollista, että keihäspaikalle toimitetaan silloin tällöin myös keihäitä, jotka tarkemmassa syynissä todettaisiin sääntöjen vastaisiksi.

– Saattaa olla, että niitä menee läpi. Siellä on joskus hyvin huonokuntoisia keihäitä mukana, Laakso sanoo.

Kinnunen ei osaa sanoa, onko Eläintarhan kentällä hylätty keihäs päätynyt aiemmin kesällä tarkastuksen kautta kisapaikalle.

– En tiedä, onko keihäs mennyt missään kilpailussa tarkastuksesta läpi, kun en ole sillä itse heittänyt.

Keihään pituus on Laakson mukaan harvinainen syy keihään hylkäämiselle.

– En muista kauhean monta vastaavaa tapausta. Yleensä silloin kyse on juuri siitä, että sieltä on katkennut joitakin osia, keulasta tai perästä.

Kinnunen, 26, on ylittänyt tällä kaudella neljässä kilpailussa 79 metriä. Hänen tuore ennätyksensä riittää kotimaan tämän kesän tilastossa viidenteen sijaan.