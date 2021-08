Kristiina Mäkelä julkaisi upean kesäkuvan, seuraajat ihastuivat – myös vahva lausunto yleisurheilun tilasta

Kolmiloikkaajatähden mukaan yleisurheilumaajoukkueen ilmapiiri on muuttunut täysin Sami Itanin ollessa Urheiluliiton puheenjohtajana.

Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä viettää Tokion olympialaisten jälkeen ansaittua mutta lyhyttä kilpailu- ja harjoitustaukoa. Maanantaina Mäkelä julkaisi Instagramissa seuraajiensa iloksi hyvin toisenlaisen kuvan kuin häneltä on totuttu näkemään.

Kuvassa Mäkelä poseeraa kevyessä kesämekossa viljapellolla auringon laskiessa pellon takana siintävän metsän taakse. Kuvasta ei voi olla saamatta vahvaa mielleyhtymää ikoniseen, jokaisen suomalaisen tuntemaan Elovena-tyttöön.

– Kausi ei ole vielä ohi, mutta silti pieni hengenveto täysin muissa maisemissa on paikallaan, Mäkelä kirjoitti Kauhavalle päivätyn kuvan yhteyteen.

Kuva oli jo tiistaiaamuun mennessä kerännyt lähes kaksituhatta reaktiota ja lukuisia ihastuneita kommentteja.

Mäkelä sijoittui Tokion kolmiloikkafinaalissa 11:nneksi tuloksella 14,17, joka jää 24 senttiä hänen juhannuksena Kuortaneella hyppäämästä kauden parhaasta tuloksestaan.

Finaalin jälkeen Mäkelä itki ristiriitaisissa tunnelmissa Ylen haastattelussa.

– Oonhan mä tosi pettynyt ja voisin ruoskia itseäni sanoilla. Mutta sitten mä katsahdin mun polviin ja mä näin sen arven, minkä mä sain alle vuosi sitten, Mäkelä sanoi ennen kuin kyyneleet ottivat vallan.

– Tämä on ollut tosi kova vuosi, mutta tänään pistettiin kaikki peliin ja vähän riskillä. Jalat ei vaan vastanneet silleen, että olisin siitä vauhdista saanut ne loikat tehtyä. Mutta tämmöstä tää on välillä, Mäkelä mietiskeli.

Kristiina Mäkelä pettyi tuoreeltaan Tokion finaalisuoritukseensa, mutta osasi nopeasti nähdä ison kuvan olympiamatkan taustalla.

Jo sunnuntaina julkaisemassaan päivityksessä Mäkelä kommentoi omaa olympiasuoritustaan ja analysoi laajemmin myös Suomen yleisurheilun nykyilmettä.

– Vaikka tavoitteet oli korkeammalla kuin lopullinen tulos, voin olla tyytyväinen henkiseen vahvuuteeni ja etenkin viime vuoden ankaraan kuntoutukseen ja työhön leikkauspöydältä olympiafinaaliin.

– Joukkueen positiivinen ilme oli monen tekijän summa, kaikille löytyi tilaa olla oma itsensä, urheilija tunsi työnsä arvostuksen ja suomalaisten tuen takanaan, ammennettiin yhteisistä haasteista voimaa ja taustatiimi toimi loistavasti urheilijoiden hyväksi.

Mäkelä antoi ilmapiiristä erityiskiitoksen Suomen urheiluliiton puheenjohtajalle, entiselle kymmenottelijalle Sami Itanille.

– Yleisurheilun puolella on ihana todeta tämä positiivinen kannustava henki, jota on jo muutaman vuoden aikana rakennettu Sami Itanin johdolla. Nyt se alkaa tuottaa hedelmää ja tästä on hyvä jatkaa!