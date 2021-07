Dopingista Tokion olympialaisten alla kärähtänyt Kariem Hussein nappasi pronssia Amsterdamin EM-kisoissa 2016. Oskari Mörö oli silloin neljäs.

Sveitsiläisen 400 metrin aiturin Kariem Husseinin olympiakisat päättyivät Tokiossa dopingkäryyn jo ennen alkamistaan. Hussein sai yhdeksän kuukauden kilpailukiellon, kun hänen kesäkuun lopussa maansa mestaruuskilpailuissa antamasta dopingnäytteestä löytyi kiellettyä ainetta.

Hussein on tuttu kilpakumppani suomalaiskollegalleen Oskari Mörölle. Sveitsiläinen nappasi pronssimitalin Amsterdamin EM-kisoissa 2016 ja jätti tuolloin juuri Mörön neljänneksi.

Husseinin käry herättää kysymyksen: pitäisikö Mörön olla nyt EM-mitalisti?

– Kun perjantaiaamuna heräsin ja kaverit alkoivat pommittaa tästä uutisesta sekä tarjoilla mitalikakkua jälkikäteen, niin siinä vaiheessa vähän nauratti, Mörö sanoi IS:lle.

– Vaikea uskoa, että mitalia enää postiluukusta tipahtaisi, mutta nykyään on hyvä systeemi, kun pystytään kymmenen vuoden takaisiakin asioita tutkimaan ja hutkimaan, ja lopulta oikeus voittaa. Siihen itse ainakin uskon.

Sveitsiläisjuoksijan käry herättää Mörössä epäilyksiä siitä, olisivatko kielletyt keinot saattaneet olla käytössä aiemminkin.

– En tiedä sen enempää tämän tapauksen taustoja, kuin mitä lehdestä luin. Yhdeksän kuukautta tuli pannaa. Mutta varmaan on niinkin, että nyt jäi kiinni ja tuskin oli ensimmäistä kertaa kaverilla nämä toimenpiteet käytössä.

Viime vuosina on ollut jonkin verran tapauksia, joissa kärynneen kilpailijan suoritus hylätään jälkikäteen, kun on pystytty osoittamaan, että kielletyt keinot ovat olleet menneisyydessäkin käytössä. Näissä tapauksissa sijoitustaan nostava urheilija ei kuitenkaan saa kokea sitä riemua, jonka arvokisojen palkintokorokkeella seisominen olisi tuottanut.

– Teen urheilua intohimosta. Samoja tunteita ei saa mistään muualta kuin urheilusta, ovat ne sitten onnistumisia tai neljänsiä sijoja. Eri tunneskaala olisi varmaan kisoista jäänyt, jos olisin pronssipallilla seissyt. Jos ne tunteet viedään pois laittomin keinoin, niin se minua harmittaa eniten, Mörö sanoi.

Oskari Mörö puristi Amsterdamin EM-kisoissa 2016 komeasti nelossijalle.

Arvokisasijoituksilla on yleisurheilijalle myös merkittävä taloudellinen merkitys. Sillä, sijoittuuko kolmanneksi vai neljänneksi, voi olla iso merkitys esimerkiksi erilaisten bonusten suhteen. Nämä asiat ovat kuitenkin Mörölle toissijaisia.

– Arvokisamitalin voittaminen on haave, jonka ansiosta tätä jaksaa tehdä kaikkien takapakkien ja raskaiden kuntoutusjaksojenkin jälkeen. Jos ei olisi intohimoa ja tekisin tätä rahasta, en varmasti olisi ollut viiteen vuoteen enää mukana.

Sveitsin urheiluliiton verkkosivujen mukaan lääkeaine niketamidia oli imeskelytabletissa, jonka Hussein oli syönyt. Mörö ei usko, että hänelle voisi sattua vastaavaa vahinkoa.

– Olen aika tarkka noissa asioissa, ja jos pitää syödä lääkkeitä, käytän suomalaisten valmistajien tuotteita, joista tiedän, mitä ne sisältävät.

– Vähän tutkin, että mikä aine tässä on kyseessä, ja se on selkeästi kestävyyttä, räjähtävyyttä ja suorituskykyä parantava aine, joka on treenikaudella sallittu ja kilpailukaudella ei. Tämä on varmasti ollut tiedossa, ja itse vähän vierastan näitä systeemejä, että selkeästi suorituskykyä parantava aine on sallittu edes treenikaudella.

– Husseinin luulisi lääkärinä olevan aika tarkka ja tietävän, miten aine imeytyy ja poistuu kehosta.

Koska kilpailukauden suorituskyky rakennetaan pitkälti harjoituskaudella, nopeammasta palautumisesta talven treeneissä on merkittävää hyötyä myös kilpailukaudelle.

Kariem Hussein juhli EM-kultaa Zürichissä 2014.

Myöskään Möröä ei nähdä olympiaradalla Tokiossa. Paljon loukkaantumisista urallaan kärsineen lohjalaisen kausi on ollut jälleen terveyshuolien varjostama. Tällä hetkellä aituri kuntouttaa pohjevammaa.

– Tavoitteeni on nyt voittaa mestaruus Kalevan kisoissa ja ottaa voitto myös Ruotsi-ottelussa. Jollain täytyy aina pitää motivaatiota yllä, onneksi yleisurheilussa on näitä lyhyen aikavälin tavoitteita, jotka muuttuvat aina matkan varrella. Mielelläni toki olisin tällä hetkellä Sagassa valmistautumassa vähän isompiin kisoihin. Tämä on välillä tätä.

Miehen kunto vaikutti kesäkuussa lupaavalta, sillä kauden ensimmäisessä kunnolla maaliin asti tulleessa juoksussaan Espoon GP:ssä hän pysäytti kellon aikaan 50,78.

– Käytännössä yhden kisan olen päässyt tällä kaudella maaliin asti, siihen nähden aika helpolla tuli se aika. Siinä mielessä, vaikka vammoja on ollut pitkin kautta, suorituskyky on aika korkealla tasolla. Mutta jos sitä ei pääse ulosmittaamaan, on turha selitellä mitään. Täytyy vain näyttää loppukesän aikana tai ensi kesänä, mistä mies on tehty.

Urheilijan tavoitteet ovat edelleen korkealla. Mörö halajaa isoimmille areenoille ja uskoo, että palkkapäivän aika koittaa vielä.

– Minullekin sanotaan paljon, että ”mikset treenaa niin, että pysyt ehjänä”. Voisin treenata niin ja tähdätä piirikunnallisiin tai Kalevan kisojen finaaliin, mutta se ei kiinnosta yhtään.