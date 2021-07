Nooralotta Neziri avautui HS:lle erikoisesta dopingtestikokemuksestaan Saksassa.

Pika-aituri Nooralotta Neziri puhui Helsingin Sanomien keskiviikkona julkaistussa haastattelussa kokemuksistaan dopingtestaamisesta.

28-vuotias Neziri on kuulunut Suekin testauspooliin vuodesta 2010. Hänen pitää raportoida Suekille kulloisenkin olinpaikkansa, jotta dopingtestaajat tavoittavat hänet milloin ja mistä tahansa.

Sekaan on mahtunut outojakin testikokemuksia. Neziri kertoi HS:lle, että yksi ikimuistoisimmista välikohtauksista sattui Saksan Karlsruhessa viime talvena.

Jyväskyläläiskiituri oli juossut juuri 60 metrin aitojen uuden Suomen ennätyksen, 7,91. Testaaja ärähti, kun Neziri meinasi pestä kätensä saippualla ennen testiä.

– Testaaja huusi, että lopeta – saat dopingrikkeen, jos kosket siihen. Saippuassa voi olla jotain väärää ainetta, jota ei tarvita kuin pisara, kun se näkyy näytteessä, hän kertoi HS:lle.

Neziri kertoi HS:lle tottuneensa kotiovensa taakse pelmahtaviin testaajiin vuoden varrella.

Joskus testihenkilöstö saattaa kuitenkin saapua väärällä hetkellä. Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä avautui huhtikuussa Yleisurheilu Podcastin haastattelussa dopingtestaajien kiusallisista yllätysvierailuista.

– Sitten hävettää niin paljon, kun on joku ihan kauhea sotku just sillä hetkellä omassa kämpässä, kun joku astelee sisään. Mutta he ovat kuulemma nähneet kaikenlaista. Siinä vaiheessa voi vaan todeta, että mulla on tänään vähän tällainen sotkuisempi päivä, olympialaisissa kilpaileva Mäkelä naureskeli.

Lue lisää: Kristiina Mäkelä paljasti podcastissa, mikä dopingtestissä voi hävettää

Rion olympialaisissa välierään edennyt Neziri oli jo valittu Tokion kisoihin, mutta lajiharjoituksessa tullut takareisivamma esti uran toisen olympiareissun. Hän ei kilpaile enää tällä kaudella.

Neziri ehti kilpailla tänä kesänä vain kerran, Vaasassa kesäkuun lopussa. Hän juoksi satasen aidoissa lupaavan ajan 13,11.

– Tämä on minun urani suurin takaisku varsinkin tuollaisen hallikauden jälkeen. Kaksi päivää sitä itkin, mutta ei auta. Pettymys on nieltävä. Ura jatkuu ja arvokisamitali on edelleen tavoite, aituri totesi viime viikolla.