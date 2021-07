Saga Vanninen, 18, hyppäsi upeasti ennätyksensä EM-kisoissa – kultaa tulossa Suomeen huipputuloksella

Saga Vanninen tekee kovaa sarjaa EM-seitsenottelussa.

Ottelijalupaus Saga Vanninen, 18, ponnisti ennätyksensä 634 seitsenottelun pituushypyssä alle 20-vuotiaiden EM-kilpailuissa Tallinnassa.

Tampereen Pyrintöä edustava Vanninen voitti pituushypyn ja johtaa seitsenottelua ylivoimaisesti ennen keihäänheittoa ja 800 metriä. Eroa Hollannin Sofie Dokteriin on 241 pistettä.

Vanninen on tällä menolla rikkomassa 6 000 pisteen haamurajan, johon on yltänyt historiassa vain kahdeksan suomalaisnaista. Vannisen aiempi otteluennätys on 5­861 pistettä viime kesältä.

Toinen suomalainen, Neea Käyhkö, hyppäsi myös ennätyksensä ja oli pituushypyn kolmas tuloksella 631. Käyhkö on ottelussa kuudentena.

Vannisen ja Käyhkön pituushypyn ennätykset 634 ja 631 sijoittuvat Suomen alle 20-vuotiaiden kaikkien aikojen tilastossa kolmanneksi ja neljänneksi. Edellä ovat vain Heli Koivula ja Johanna Halkoaho, Suomen Urheiluliitto tiedotti.