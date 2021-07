Kuuma taistelu keihään olympiapaikasta ratkesi – Oliver Helander Tokioon, Antti Ruuskanen jäi rannalle

Oliver Helander valittiin Tokion joukkueeseen.

Suomen yleisurheilujoukkuetta Tokion olympialaisiin täydennettiin keskiviikkona keihäänheittäjä Oliver Helanderilla.

Joukkueeseen oli keihäänheittäjistä aiemmin nimetty Toni Kuusela ja Lassi Etelätalo.

Kolmas paikka ratkottiin Helanderin ja Antti Ruuskasen välillä.

Molemmat olivat valintakelpoisia rikottuaan aiemmin olympiarajan, mutta joukkueeseen voi nimetä lajia kohden vain kolme urheilijaa. Sekä Ruuskasella että Helanderilla on ollut tuloksellisesti vaikea kesä.

– Keihäsvalinta toteutettiin yhteisesti heittäjien ja Suomen Urheiluliiton (SUL) kanssa sovittujen kriteereiden pohjalta. On järjestelmän näkökulmasta hienoa, että meillä löytyy lajeja, joissa valintakelpoisia ehdokkaita on enemmän kuin jaossa olevia paikkoja. Se nostaa kotimaisen kilpailun tasoa ja vie lajikulttuuria eteenpäin. Suomen olympiajoukkueen ja Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki kommentoi Olympiakomitean tiedotteessa.

Helander ja Ruuskanen taistelivat paikasta keskiviikkona Joensuun GP-kisassa. Kisa ei ollut varsinainen karsintakisa, vaan sitä pidettiin katsastuksena Tokioon.

Molempien heittäjien kisa sujui alavireisesti. Helander tarrasi voittoon ja olympiapaikkaan viimeisellä yrityksellään, kun hän heitti kisan pisimmän heiton 78,95.

Sitä ennen Helander oli heittänyt 76,49.

Ruuskasen illan paras oli toisen kierroksen 77,49. Se oli hänen ainoa mitattu heittonsa.

Ruuskanen on olympiahopeamitalisti Lontoosta 2012. Hän on olympiajoukkueen kotiin jäävä varamies.

– Yksilön kannalta on tietysti tiukka paikka, jos tietää olevansa valintakelpoinen mutta ei tule valituksi joukkueeseen. Kaikki kunnia ja kiitos Antille, hän on tehnyt huikean uran, ollut kahdeksan kertaa kuuden parhaan joukossa arvokisoissa, voittanut olympiahopeaa ja Euroopan mestaruuden. Antti on tullut vaikeuksien jälkeen takaisin kansainväliselle tasolle, ollut esikuva ja upea persoona Suomen joukkueessa ja jättänyt pysyvän jäljen suomalaiseen urheiluhistoriaan, Lehtimäki kommentoi.