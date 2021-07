Nooralotta Nezirin kausi on ohi – ”Urani suurin takaisku”

Neziri loukkasi takareittään aitajuoksuharjoituksessa.

Pika-aituri Nooralotta Nezirin kausi on ohi, Suomen Urheiluliitto tiedotti maanantaina.

Olympialaisiin valittu Neziri loukkasi takareittään lajitreenissä viime viikolla. Hänen vasemmassa reidestään löytyi magneettikuvissa pieni revähtymä, joka ei kestä juoksemista.

– Kokeilin lauantaina, että miltä jalka tuntuu, mutta se nappasi heti uudestaan kiinni. Ei kannata ottaa riskiä, että yritän kilpailla. Se voisi johtaa isoon revähdykseen, Neziri toteaa Sulin tiedotteessa.

28-vuotias aituritähti kärsi alkukesästä alaselän rasitusmurtumasta. Hän palasi kilparadoille kesäkuun lopussa Vaasassa, jossa juoksi 100 metrin aidat aikaan 13,11.

Hän epäilee, että sitkeä selkävamma on ollut osasyyllinen myös reiden revähdykseen.

– Vähän ennen Vaasan kilpailua alkoi näyttää hyvältä. Kilpailustakin jäi tunne, että kunto kohenee ja ollaan menossa Tokioon, mutta viime viikon maanantain harjoituksessa keho sanoi sopimuksen irti

Neziri valittiin olympialaisiin rankingsijoituksen perusteella. Uran ensimmäiset olympiakisat jäävät kuitenkin väliin.

– Minusta ei myöskään ole järkevää koettaa lähteä Tokioon juoksemaan alkuerää, kun ei ole siinä kunnossa, että pystyisi tavoittelemaan finaalipaikkaa, joka on koko ajan ollut minun tavoitteeni.

Olympiahaaveiden murskaantuminen ottaa koville. Neziri juoksi viime talvena uuden 60 metrin aitojen Suomen ennätyksen, 7,91. Hän sijoittui Torunin EM-halleissa neljänneksi.

Hallikausi lupaili hyvää myös ulkoratakaudelle.

– Tämä on minun urani suurin takaisku varsinkin tuollaisen hallikauden jälkeen. Kaksi päivää sitä itkin, mutta ei auta. Pettymys on nieltävä. Ura jatkuu ja arvokisamitali on edelleen tavoite, hän kertoo.

Jyväskyläläistyneen juoksijan 100 metrin aitojen ennätys 12,81 on viiden vuoden takaa.

Nyt edessä on vähintään kuukauden kuntoutus sekä tutkimukset, joissa selän tilanne selvitetään perinpohjaisesti.

– Omalle mielelle tämä on ollut kaikkein raskainta. Tein kuitenkin todella kovan työn, että pääsin selkävaivojen jälkeen kilpailukuntoon, Neziri kertoo.